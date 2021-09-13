От ЦСКА веет свободой и творчеством — для этого и убрали Никитина. Что происходит в КХЛ

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов из матчей регулярного чемпионата КХЛ.

В ЦСКА при Фёдорове больше свободы и творчества. Для этого и убирали Никитина

ЦСКА под руководством Сергея Фёдорова начал сезон так, что армейские болельщики на первой домашней игре заряжали имя прежнего наставника Игоря Никитина. Поводом было не только желание фанатов поблагодарить специалиста, неожиданного уволенного летом, но и крупное поражение ЦСКА в стартовом матче сезона, после которого показалось, что красно-синие проведут этот чемпионат без тренера.

Но, немного помучившись, армейцы пришли в себя, стали показывать симпатичный хоккей и одерживать качественные победы. Их сейчас четыре подряд, и критика тренера-Фёдорова поутихла. Хоккейная общественность пытается разобраться, привнёс ли Сергей Викторович что-то новое, или команда едет на багаже Никитина.

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Однозначно сказать пока сложно, но лично меня очень радует игра ЦСКА в атаке. Размашистые комбинации, поперечные передачи, умная игра в пас — всё это есть. Не знаю, можно ли сравнивать всё это с советским хоккеем, о котором, очевидно, грезят в попечительском совете армейцев, но красно-синие в нападении точно стали играть посвободнее. Меньше схем, больше творчества. Простой пример: защитник-домосед Клас Дальбек за 5 матчей уже забросил две шайбы — это столько же, сколько за весь прошлый сезон. Причём одну из них с чужого пятачка, куда швед при Никитине в принципе не доезжал.



Или, скажем, Матвей Гуськов. 20-летний нападающий получил место в топ-6 (пусть и из-за травмы Григоренко), а также в спецбригаде большинства, и оказалось, что сын главы МХЛ показывает очень даже зрелый, умный хоккей, и не хуже взрослых партнёров способен завершать атаки голами. Фёдоров поверил Гуськову, не побоялся дать ему серьёзную роль. Не думаю, что тот же Никитин решился бы на такой шаг, у Игоря Валерьевича, скорее всего, эту позицию закрыл бы проверенный ветеран Попов или другой хоккеист с опытом.

А ещё у ЦСКА Фёдорова наклёвывается шикарное большинство. Процент реализации уже поражает (более 46%), хотя понятно, что это во многом следствие игры с «Локомотивом», где армейцы реализовали 3 попытки из четырёх. Но разыгрывают здорово, разнообразно.



Есть сейчас в хоккее ЦСКА что-то такое неуловимо лёгкое, творческое, свободное, чего мы, конечно, не видели у красно-синих при проповедующем строгий стиль Никитине. Собственно, для этого и производилась скандальная перестановка. Но по-настоящему сравнить двух тренеров можно будет только в плей-офф, где про стиль никто вспоминать не будет, а на первый план выйдет умение давать результат.

Очень тяжёлый «Авангард». Сколько времени потребуется Хартли, чтобы выстроить систему?

Чемпиона КХЛ, похоже, ждёт очень тяжёлая и нервная регулярка. Боб Хартли не скрывает, что за лето ему по разным причинам не удалось нормально подготовить «Авангард» к сезону, а в многочисленных новичках клуба он до сих пор не уверен. А ведь обновилось у «ястребов» процентов 80 нападения.

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«Авангард» во многом на эмоциях уверенно разобрался с ЦСКА в игре за Кубок открытия, но в следующих матчах у омичей не было ни структуры, ни рисунка, ни системы, и Хартли уже несколько раз говорил, что это совсем не похоже на типичный «Авангард». Но увидим ли мы вообще в этом сезоне этот типичный «Авангард»?



У «ястребов» поменялся профайл состава, он стал более громоздким, тяжёлым, силовым и прямолинейным. И при этом, кстати, пока у «ястребов» вовсе нет преимущества в агрессии, давлении, форчекинге и прочих вещах, для которых ростер начиняют «летающими шкафами». Чтобы из Шевченко, Комарова, Каблукова, Косова получился хотя бы один Клим Костин, Хартли ещё работать и работать.

Но, на самом деле, говорить о том, что «Авангард» полностью превратился в команду силовиков неправильно. Такое ощущение складывается из-за того, что пока проваливаются те хоккеисты, которых принято считать «игровичками». Якупов, Паре, Прохоркин, Брюквин, Цегларик — к этим ребятам много вопросов. Именно они должны отвечать за движение шайбы и командный, целостный хоккей, но пока на этом поприще отдуваются только Найт и Толчинский, однако их усилий недостаточно. Остальные то ли не понимают требований тренерского штаба, то ли их уровень просто недостаточно высок, в сравнении с теми, кого омичи потеряли в межсезонье. Как бы то ни было, сейчас у «Авангарда» не держится шайба, атаки примитивны и ощущается нехватка качественных индивидуальных действий хоккеистов. На фоне стандартно не лучшей физики «ястребов» в начале регулярки, всё это выглядит довольно печально.



Похоже, сила таких «ястребов» может быть только в системном хоккее, но на его построение у Хартли в этом сезоне может уйти очень много времени. Хотя, не скрою, летом мне казалось, что каких-то колоссальных усилий канадцу применять не придётся. Сейчас же есть ощущение, что без помощи менеджмента по поиску внешнего усиления «Авангарду» не обойтись.

Квартальнов в «Ак Барсе» тоже вне зоны комфорта

Схожие с «Авангардом» проблемы и у «Ак Барса». В том смысле, что у Дмитрия Квартальнова пока тоже совершенно не получается «подружиться» со значительно обновлённым составом. Как и в случае с «ястребами», сейчас невозможно сказать, в какой хоккей вообще играет «Ак Барс». У обоих команд не видно стержня, какого-то фундамента, и это крайне нетипичная ситуация, как для Хартли, так и для Квартальнова.

Казанцы ещё и взяли моду проваливать целые отрезки матчей. Упустили 3:0 с «Куньлунем», безропотно отдали Минску третий период. Не выручает голкипер Бобков, разрознена защита, а в нападении что-то получается только благодаря каким-то индивидуальным усилиям. При этом «Ак Барс» пока тянут не «старички» Воронков или Галимов (они вообще пока не похожи на самих себя образца прошлого чемпионата), а новички Кагарлицкий и Уил.



Кризис двух самых системных команд Востока — один из главных сюрпризов старта регулярки КХЛ. Вероятно, «Ак Барсу» и «Авангарду» просто нужно время, чтобы прийти в себя. Вряд ли кто-то сомневается, что обе команды стабилизируются, попадут в плей-офф, а там уже пойдёт совсем другой разговор. С другой стороны, конкуренты казанцев и омичей, очевидно, стали сильнее, и для того, чтобы их обыграть в решающей части сезона, финалистам Восточной конференции тоже нужно становиться лучше. И вот как раз на этот счёт уже начинают закрадываться сомнения.