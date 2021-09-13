В КХЛ избрали новый совет директоров. Что важного решили на первом собрании?

Сегодня, 13 сентября, в «Музее хоккея» в «Парке легенд» состоялся Совет директоров КХЛ, по ходу которого был выбран новый состав его участников. После обсуждения всех насущных проблем лиги на вопросы журналистов ответил её президент Алексей Морозов, а также руководители некоторых клубов лиги.

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Геннадий Тимченко — снова председатель

Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА» Геннадий Тимченко в 10-й раз подряд выбран председателем Совета директоров Континентальной хоккейной лиги.

В состав Совета директоров КХЛ вместо Алексея Жамнова вошёл председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачёв, а Дмитрия Баскова заменил генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко.

Собрание утвердило годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс ООО «КХЛ» за 2020 год, рассмотрело вопрос о распределении чистой прибыли Общества, избрало состав Совета директоров на сезон-2021/2022.

КХЛ выплатит клубам полмиллиарда по итогам сезона-2020/2021

Совет директоров утвердил распределение между клубами прибыли, полученной лигой от реализации телевизионных и коммерческих прав. Всего будет распределено 505,3 млн рублей с НДС.

Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/2015. В сезоне-2020/2021 Лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 26 стран вещания, включая Россию. Было показано 1165 трансляций на 13 международных телеканалах, 850 трансляций на 17 региональных телеканалах, 96 трансляций на федеральном телеканале «Матч ТВ», 1318 трансляций на телеканалах «КХЛ ТВ» и «КХЛ ТВ HD».

Всего между клубами распределено 505 299 274 руб. с НДС, что является рекордом за всю историю выплат. В прошлом сезоне было распределено 466 460 927 руб.

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В КХЛ рассказали о возможном изменении формата Матча звёзд в Челябинске

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что формат Матча звёзд КХЛ в Челябинске может быть изменён.

«Матч звёзд в Челябинске? Мы планируем что-то поменять, сделать интересное для болельщиков. Пока что говорить о наработках рано, хочется дождаться окончательного решения, мы думаем над улучшением Недели звёзд. Когда примем окончательное решение, расскажем тогда и подставим все нововведения. Вынесенные матчи? Есть в планах провести игру в ОАЭ. Конечно, сейчас это тяжело, другие страны тоже рассматриваем, интерес есть. Увы, пандемия вносит свои коррективы».

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В КХЛ довольны ситуацией с погашением «Адмиралом» долгов перед хоккеистами

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что в лиге довольны ситуацией с погашением «Адмиралом» задолженностей перед игроками.

«По «Адмиралу» проблемы решены, они закрыли долги или подписали договоры с игроками о выплатах, они провели большую работу. По спортивному принципу, конечно, начало сезона у них не задалось, где-то потеряли свои очки, которые в конце сезона бы пригодились. Команда «Адмирал» создаётся заново, сменился тренерский штаб, большие перестановки. Тяжело сразу собрать хорошую и боевую команду. Нужно, чтобы хоккеисты могли сыграться, давайте подождём. Сезон длинный».

Фото: Пресс-служба КХЛ

«Куньлунь» заменит состав, когда большая часть команды сядет на олимпийские сборы

«Да, у «Куньлуня» будет заменён состав команды, так как большая её часть сядет на олимпийские сборы. Мы знаем, что они поедут в Пекин раньше. Дозаявка в конце декабря, у них будет время дозаявить новых игроков.

Сейчас тяжело сказать, кто поедет в сборную и какие игроки. Мы с командой и с руководством на связи. Они в конце декабря будут заявлять игроков. Да, придут новички, другая команда, им надо будет сыграться. Но думаю, что они найдут хороших игроков. Посмотрим, кого они найдут, свободных агентов. Конечно, они должны вписаться в трансферное окно».

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Морозов отреагировал на решение Зарипова завершить карьеру после сезона-2021/2022

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о том, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов объявил о завершении карьеры после сезона-2021/2022.

«Данис Зарипов – взрослый человек. Он сказал, что пришло время завершать карьеру после этого сезона. Я пожелал ему удачи и хочу, чтобы он себя ещё проявил и закончил на хорошей ноте. Данис у нас единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он определится, где ему дальше работать. Казань уже сказала, что предложит ему должность. Надо понимать, что они ему предложат.

Зарипов – опытный человек, поиграл на разных уровнях. Уверен, что он справится и принесёт пользу клубу».