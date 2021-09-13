С дивана — на тренерскую скамейку! Болельщик «Сибири» вошёл в штаб команды на матч КХЛ

Наверняка многие хоккейные болельщики так или иначе представляли себя в роли главного тренера любимой команды. Особенно в те дни, когда эта команда проигрывала. Самые активные не стесняются продвигать свои тренерские взгляды в социальных сетях и различных интернет-ресурсах, точно зная, что в прошедшем матче вместо игрока А надо было выпустить игрока Б, да и вообще использовать другую тактику, потому что эта – точно не вариант. Таких людей, не являющихся специалистами, но раздающих подобные советы, принято называть «диванными экспертами».

Именно с таким названием в конце июля «Сибирь» запустила конкурс, который давал возможность победителю на один день почувствовать себя в шкуре настоящего хоккейного тренера. «Испытать себя в теории хоккея изъявили желание более 313 человек. Из всех заявок были отобраны 15 человек: на первом этапе жюри проекта оценивало креативность подачи резюме. А вот на протяжении всего проекта они получали задания исключительно по теории хоккея. Конкурсанты давали свои аргументированные прогнозы на сезон для «Сибири», своё видение пятёрок и отвечали на вопросы, которые касались контрольных матчей команды. В полуфинал прошли 10 человек, а в финале пятёрка разыграла главный приз и памятный кубок», — гласит новость о проекте на официальном сайте новосибирского клуба.

Победителем конкурса, итоги которого были подведены 28 августа, стал 39-летний Александр Ковальчук. В заявке на участие он довольно-таки иронично рассказал о том, как стал «экспертом»: «Тяга к хоккею начала проявляться ещё в младенчестве, когда путём долгих рыданий выпросил себе клюшку. Во время игры на замёрзшем водоёме так увлёкся атакой, что оказался в опасной близости от нападающего, в результате мне разбили бровь. Так, пожалуй, закончилась моя карьера хоккеиста и началась карьера эксперта и критика. В осознанном возрасте начал замечать за собой, что понимаю вот прям лучше всех, как нужно играть, вот прям мог определять тактику на игру, не факт, что она оказалась бы выигрышной, но определять мог!

С появлением интернета многие узнали, что я «эксперт», раньше знали только жена и кошка, теперь возможности аналитического склада ума ощутили на себе многие. Вследствие чего из-за человеческой зависти был отправлен в «банку» во многих группах соцсетей. Куда также отправились многие мои клоны. В 2012 году, перед Олимпиадой в Лондоне, прочитал книгу Рудольфа Загайнова, уже не помню, о чём там было написано, но с гордостью утверждаю, что читал книгу по спортивной психологии.

Зимой этого года решил, что пора выходить на новый уровень. Взял в прокате коньки и клюшку и практически за пять минут освоил все тонкости хоккейного мастерства, с одним уточнением: если бросаю по пустым воротам, стоя на месте, и на меня не несётся противник, желающий отправить меня в долгий полёт из вертикального в горизонтальное положение. Резюме. На коньках стою, не катаюсь, а стою (мне-то зачем кататься, взял свисток и стой, игроки пусть бегают). Наличие образования по спортивной психологии. Ну и хоккей у меня в крови, точнее из-за хоккея потекла кровь. Детали контракта можно обсудить с моим агентом, коим тоже являюсь я. С уважением, Александр».

12 сентября новоиспечённый тренер подписал контракт на один день и получил право присутствовать на скамейке в первом домашнем матче «Сибири» в этом сезоне, который подопечные Андрея Мартемьянова проводили с «Северсталью».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Сибирь».

Порадовать Александра и других болельщиков у новосибирской команды не получилось: хозяева потерпели поражение со счётом 2:4. Не помог даже гол Валентина Пьянова с вбрасывания, который стал для него первым после перехода из «Амура».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

К слову, для 30-летнего нападающего это не единственная шайба, заброшенная с «точки». В таком же стиле в 2017 году он поразил ворота рижского «Динамо», играя за «Авангард».

Что же касается Александра Ковальчука, то сегодняшний результат едва ли сильно его расстроил. 39-летний болельщик покинул арену «Сибири» с неописуемыми эмоциями, и этот день он точно запомнит надолго.