Редчайшее событие в хоккее — гол со вбрасывания! Игрок «Сибири» Пьянов уже вошёл в историю

Таким образом ранее забивал и великий Лемье, но до вчерашнего дня никто не делал это дважды за карьеру.

Что такое удивительный гол в хоккее? Просто красивыми и точнейшими бросками и щелчками уже давно никого не поразить, к шикарным сольным проходам тоже все привыкли, на буллитах очень трудно сообразить что-то новое. Может, лакросс-голы? Да тоже приелось. Правильно сказал Илья Воробьёв в одном из интервью, что раньше таким шайбам марки посвящали, а сейчас их игрок в ВХЛ кладёт по три-четыре штуки за сезон.

К голам с центра поля нас приучили Кутейкин и Чудинов, гол без броска в стиле Кучерова может повторить даже защитник «Северстали», ни разу не забивший за сезон. Так неужели хоккеистам больше нечем удивить зрителя в плане технических изысков? В целом, пожалуй, да, но нужно помнить, что новое — это хорошо забытое старое. Вчера в матче «Сибири» и «Северстали» Валентин Пьянов забросил так, как в последние сезоны в КХЛ (да и в мире) не забрасывал никто — прямым броском с точки вбрасывания!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Это редчайший элемент в хоккее, хотя, конечно, Пьянов не первый, кто застал врасплох соперника таким образом. Но, вероятно, Валентин единственный, кто повторил этот трюк дважды на высоком уровне. Четыре года назад форвард «Авангарда» Пьянов в первой же игре сезона забил с точки в ворота рижского «Динамо». Гол-близнец вчерашнего новосибирского творения!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

В КХЛ идёт уже 14-й сезон, и за это время в лиге поиграло немало хитрецов. «В стиле Пьянова» (теперь, думаю, подобный гол можно так называть) как-то забил ещё один игрок «Сибири» (и ещё один, кстати, коренной новосибирец) Константин Окулов. В своём последнем сезоне в родной команде перед отъездом в ЦСКА один из самых техничных хоккеистов современности передал привет вратарю новокузнецкого «Металлурга» Подъяпольскому.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

А вот как в январе 2013-го форвард «Северстали» Вадим Бердников одурачил спартаковских центрфорварда Жукова и голкипера Яхина. Шикарный выстрел в ближний угол!



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Помимо Бердникова, Пьянова и Окулова, в КХЛ броском прямо со вбрасывания никто не забивал. Что касается таких шайб в НХЛ, то сразу вспоминается гол великого Марио Лемье в ворота «Баффало».

Но за океаном такой случай, конечно, тоже был не единичным. Помимо «стандартных» шайб, забрасывали и из центрального круга вбрасывания, и в пустые ворота и даже между ног своему собственному голкиперу.



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Но Пьянова с его сразу двумя голами со вбрасывания даже в Америке пока никто не переплюнул. Так что вчера скромный форвард «Сибири» без преувеличения уже вошёл в историю хоккея.