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Хоккеист «Сибири» Пьянов забросил шайбу прямым броском со вбрасывания

Редчайшее событие в хоккее — гол со вбрасывания! Игрок «Сибири» Пьянов уже вошёл в историю
Лев Лукин
Пьянов забросил шайбу броском со вбрасывания
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Таким образом ранее забивал и великий Лемье, но до вчерашнего дня никто не делал это дважды за карьеру.

Что такое удивительный гол в хоккее? Просто красивыми и точнейшими бросками и щелчками уже давно никого не поразить, к шикарным сольным проходам тоже все привыкли, на буллитах очень трудно сообразить что-то новое. Может, лакросс-голы? Да тоже приелось. Правильно сказал Илья Воробьёв в одном из интервью, что раньше таким шайбам марки посвящали, а сейчас их игрок в ВХЛ кладёт по три-четыре штуки за сезон.

К голам с центра поля нас приучили Кутейкин и Чудинов, гол без броска в стиле Кучерова может повторить даже защитник «Северстали», ни разу не забивший за сезон. Так неужели хоккеистам больше нечем удивить зрителя в плане технических изысков? В целом, пожалуй, да, но нужно помнить, что новое — это хорошо забытое старое. Вчера в матче «Сибири» и «Северстали» Валентин Пьянов забросил так, как в последние сезоны в КХЛ (да и в мире) не забрасывал никто — прямым броском с точки вбрасывания!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Это редчайший элемент в хоккее, хотя, конечно, Пьянов не первый, кто застал врасплох соперника таким образом. Но, вероятно, Валентин единственный, кто повторил этот трюк дважды на высоком уровне. Четыре года назад форвард «Авангарда» Пьянов в первой же игре сезона забил с точки в ворота рижского «Динамо». Гол-близнец вчерашнего новосибирского творения!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

В КХЛ идёт уже 14-й сезон, и за это время в лиге поиграло немало хитрецов. «В стиле Пьянова» (теперь, думаю, подобный гол можно так называть) как-то забил ещё один игрок «Сибири» (и ещё один, кстати, коренной новосибирец) Константин Окулов. В своём последнем сезоне в родной команде перед отъездом в ЦСКА один из самых техничных хоккеистов современности передал привет вратарю новокузнецкого «Металлурга» Подъяпольскому.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

А вот как в январе 2013-го форвард «Северстали» Вадим Бердников одурачил спартаковских центрфорварда Жукова и голкипера Яхина. Шикарный выстрел в ближний угол!

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Помимо Бердникова, Пьянова и Окулова, в КХЛ броском прямо со вбрасывания никто не забивал. Что касается таких шайб в НХЛ, то сразу вспоминается гол великого Марио Лемье в ворота «Баффало».

«Где мои деньги?!». Как великий Лемье на спор забил гол прямо со вбрасывания «Где мои деньги?!». Как великий Лемье на спор забил гол прямо со вбрасывания

Но за океаном такой случай, конечно, тоже был не единичным. Помимо «стандартных» шайб, забрасывали и из центрального круга вбрасывания, и в пустые ворота и даже между ног своему собственному голкиперу.

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Но Пьянова с его сразу двумя голами со вбрасывания даже в Америке пока никто не переплюнул. Так что вчера скромный форвард «Сибири» без преувеличения уже вошёл в историю хоккея.

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