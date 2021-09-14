«Никогда такого не видел!» Голкипер НХЛ занёс шайбу в свои ворота в трусах

Майк Смит — вратарь, который может играть по-разному, но точно не скучно. Например, много раз пробовал забить гол, и в итоге всё-таки сделал это, но немало попыток он запорол, часто вместо собственного гола получая шайбу в свои ворота. На выходах Смит непредсказуем – может и обвести соперника, а может провалиться, потерять шайбу и пропустить, чтобы потом в ярости колотить клюшкой по воротам. 23 декабря 2013 года Смит превзошёл сам себя – занёс шайбу в свои ворота собственной пятой точкой. Сезон НХЛ всё ближе, и «Чемпионат» продолжает вспоминать зрелищные хоккейные моменты, которые подарила нам эта лига.

Рядовой матч регулярного чемпионата НХЛ, «Баффало» принимает «Финикс». Мартин Ганзал вывел гостей вперёд на старте второго периода, но за шесть минут до конца основного времени «клинки» смогли отыграться благодаря голу Тайлера Энниса.

Итак, овертайм, да ещё и Мэтт Моулсон оставляет «Баффало» втроём против четверых, получив две минуты за подножку. Идеальный момент для «клинков», чтобы взять дополнительное очко, но они им не воспользовались, а когда Моулсон появился на льду, пропустили самым курьёзным образом.

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Защитник Марк Писик завёз шайбу в зону атаки, особенно ни на что не рассчитывая. Двое игроков «Баффало» против четверых обороняющихся, что могло пойти не так? Писик наудачу бросил от борта – Смит бросок отразил, но отпустил шайбу далеко от себя и неуклюже потянулся за ней. Писик бросился на добивание, его клюшка столкнулась с клюшкой Смита, шайба взмыла в воздух, Ганзал взмахнул рукой, пытаясь выкинуть её из опасной зоны.

Сам Смит ничего не почувствовал и не имел ни малейшего представления, где шайба. Он вернулся в ворота, закатившись далеко вглубь. «Я получил шайбу и решил бросить в надежде на добивание. Думал, что смогу протолкнуть её мимо Смита, но она взмыла в воздух и приземлилась где-то за его трусами, а он вернулся в ворота. Я не знал, где именно шайба, но он сам был в воротах и я понял, что шайба там же. Мой первый гол в сезоне, пойдёт и такой», — рассказал Писик.

Тайлер Эннис первым победно вскинул руки – он сразу разглядел, куда подевалась коварная шайба. «Я хорошо всё разглядел. Он так глубоко заехал в ворота, что мы на льду сразу поняли – это гол. Надеялись, что судьи тоже это поймут на просмотре», — сказал Эннис.

Писик с партнёрами праздновали гол, арбитр в недоумении подкатил поближе к воротам, он тоже потерял шайбу из вида. Пришлось смотреть повтор, после которого было решено, что шайба полностью пересекла линию.

«Никогда такого не видел! Я вообще ничего не почувствовал, не знал, что случилось. Видел, что шайба взлетела в воздух, но был без понятия, куда она делась. Хоккей – честная игра, и если играешь не так, как должен, то она застрянет прямо у тебя в заднице. Это стыдоба, впереди перерыв на Рождество, у нас будет три выходных, и мы выходим и показываем такую игру? Это полная туфта», — раздосадованный Смит после поражения не скупился на выражения.

Голкипер «клинков» Райан Миллер ему сочувствовал: «Ему не повезло, но для нас это как подарок на Рождество, и мы его принимаем».

Нападающий Джон Скотт, наоборот, считал этот гол ответкой «Аризоне». Ганзал во втором периоде забил высоко поднятой клюшкой – по крайней мере, так его увидели игроки «Баффало», но судьи решили его засчитать. «А правильно ли был засчитан первый гол? У хоккейных богов был перед нами должок», — заявил он.