Уволенная группа поддержки «Ак Барса» вернулась на хоккей! Девушек пригласили в Сочи

Новая жизнь ХК «Сочи» в медийной плоскости

В нынешнем сезоне хоккейный клуб «Сочи» всеми силами пытается привлечь внимание общественности к своей организации. После неудачного выступления в прошлой регулярке, где «леопарды» установили кучу антирекордов, летом пресс-служба клуба запустила видеопроект о жизни команды с говорящим названием Underdog, что в переводе на русский язык означает «тёмная лошадка». В данном проекте игроки и сотрудники клуба честно рассказывают о неудаче в прошлом сезоне и обещают жить по-новому в новом чемпионате.

По-новому в этом году южный клуб пытается работать и в медийной плоскости, всячески стараясь продвигать бренд ХК «Сочи». Перед началом матча с ЦСКА, который состоялся на прошлой неделе, пресс-служба «леопардов» довольно оригинальным образом представила состав своей команды. «Передайте Дмитрию Квартальнову: Третьяк в воротах не у всех, а только у нас», – написала пресс-служба «Сочи» в «Твиттере». Реплика южного клуба была отсылкой к словам главного тренера «Ак Барса», который после матча с «Торпедо» заявил, что с его командой в воротах соперников играют «Третьяки».

Спустя неделю южный клуб не упустил возможности потроллить казанскую команду уже перед очным матчем. В конце лета «Ак Барс» принял решение отказаться от использования группы поддержки на своих домашних матчах. Клуб раздумывал в течение последних двух лет над тем, как лучше всего использовать чирлидерш в различных акциях, но за это время не было найдено идей. Сообщалось, что в «Ак Барсе» есть уверенность, что в обозримом будущем – в течение трёх-пяти лет – к такой же мысли придут в других коллективах.

Действия казанцев произвели большой резонанс в прессе, на долгое время приковав внимание общественности к обсуждению темы: «Нужны ли танцующие девушки на хоккее или не нужны?» Отвечать на этот вопрос придётся руководителям других клубов КХЛ, и тут у каждого из них будет своя правда. А пока же ХК «Сочи» продолжил заниматься своим пиаром, пригласив уволенную группу поддержки казанского «Ак Барса» на свой домашний матч с казанской командой. Как пояснили в сочинском клубе своё решение, «такая инициатива возникла для того, чтобы поддержать девчонок, которые внезапно остались без работы, и дать им возможность станцевать на матче своего клуба. Пусть даже это будет в Сочи, а не в Казани».

«Вся команда играет слабо»

Впрочем, у самого «Ак Барса» перед матчем с «Сочи» хватало чисто хоккейных забот и проблем. Команда Дмитрия Квартальнова крайне неудачным для себя образом взяла старт в регулярном чемпионате КХЛ. Из шести матчей «барсы» потерпели поражения в четырёх. Ещё один, в Подольске с «Витязем», выиграли лишь в овертайме, уверенно одолев только «Йокерит» в первой домашней игре сезона. Вне всяких сомнений, наиболее болезненным ударом для «Ак Барса» стало домашнее поражение в матче с «Куньлунь Ред Стар». В ходе той встречи казанцы уверенно громили соперника 3:0, но затем пропустили четыре шайбы кряду, приведшие к поражению «Ак Барса» в основное время.

В похожей манере казанцы проиграли и в предыдущем матче регулярки в Минске. За 13 минут до конца игры подопечные Квартальнова обыгрывали местное «Динамо» 2:1, но за девять минут в третьем периоде пропустили три шайбы кряду, после чего получили ещё и гол в пустые ворота – как итог – гостевое поражение со счётом 2:5, ставшее для «Ак Барса» уже четвёртым в последних пяти матчах.

«Могу только повторить, что надавило «Динамо», мы отдали инициативу. До второго гола мы играли, контролировали игру. Пять бросков — четыре гола? Тут надо всем подумать, и нападающим, и защитникам, и вратарям. У Лямкина много ошибок, хотя должен быть лидером? Нам всем надо добавлять, Лямкину надо добавлять, любому хоккеисту надо добавлять, кого ни возьми. Вся команда играет слабо, легионеры играют слабо, русские играют слабо, всем надо добавлять», — говорил Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.

Ротация Квартальнова и увеличение допустимой посещаемости на матчах «Сочи»

Главный тренер казанской команды и в лучшие времена не был приверженцем стабильности в формировании состава, а после поражений без ротации тем более не обойтись. Третий матч кряду вне заявки остался по официальной версии подхвативший температуру канадский форвард Джордан Уил. В свою очередь, шведский форвард Пер Линдхольм и нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков выпали из состава по игровым причинам.

Положительным моментом для гостей стало первое появление на льду в нынешнем сезоне голкипера Тимура Билялова, наконец-то полностью восстановившегося после травмы, полученной ещё в ходе прошлого плей-офф. Ранее в пяти играх сезона ворота команды защищал Игорь Бобков, один матч в активе Артура Ахтямова. Во второе звено вернулся нападающий Даниил Тарасов, в нынешнем сезоне пропустивший уже несколько матчей своей новой команды.

В свою очередь, ХК «Сочи» перед домашним матчем получил позитивное известие от властей города. В результате проведённых консультаций клуба с Роспотребнадзором была достигнута договорённость о том, что с 14 сентября наполняемость трибун дворца спорта «Большой» увеличена до 30% от расчётной вместимости арены. Как отметили в пресс-службе клуба, в Роспотребнадзоре оценили усилия «леопардов» по проведению матчей в условиях сохраняющихся ограничений, чёткую организацию работы по соблюдению всех необходимых профилактических мер. Таким образом, на матче с «Ак Барсом» 14 сентября и далее на ближайших домашних играх на трибунах смогут присутствовать до четырёх тысяч болельщиков.

«Весь период тучи сгущались — и бахнуло»

«Весь период тучи сгущались, и бахнуло — сочинцы открывают счёт», — такими словами пресс-служба «Ак Барса» в «Твиттере» описала взятие ворот своей команды на 16-й минуте первого периода. И эти слова как нельзя лучше отражали суть происходящего на льду в стартовом отрезке встречи. Уже спустя пять минут после начала матча хозяева получили роскошную возможность открыть счёт, когда с интервалом в 30 секунд в штрафной бокс отправились форварды гостей Артём Лукоянов и Александр Бурмистров. На протяжении полутора минут шайба не покидала пределы зоны «Ак Барса», то и дело оказываясь на пятаке перед Биляловым, но в меньшинстве гостям выстоять удалось.

Однако уже при игре в равных составах Тимуру пришлось капитулировать. Получив пас от защитника Виктора Балдаева, пополнивший состав «Сочи» незадолго до начала сезона Александр Жабреев бросил в проход Артёма Николаева, а тот со входа в зону броском в падении прошил голкипера «Ак Барса». Помешать Николаеву пытался Бурмистров, но накрыть бросок Артёма он не успел. Гол 22-летнего форварда стал логичным завершением первого периода, в котором у гостей не получилось ровным счётом ничего.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Лука в поряде»

Зато начало второго отрезка прошло под диктовку «Ак Барса». Гостям в этом сильно помогло удаление защитника «Сочи» Владислава Валенцова, полученное им под занавес первого периода. Одна минута большинства перешла на второй отрезок, что позволило казанцам завладеть позиционной инициативой. В большинстве им отличиться не удалось, но уже в равных составах Лукоянов восстановил равновесие на табло. Шайба Артёма серьёзно улучшила настроение фан-сектора «Ак Барса», зарядившего с трибун арены «Лука в поряде». Заброшенной шайбой 32-летний нападающий отметил знаковый юбилей – игра с «Сочи» стала для него 600-й в составе казанского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

С болельщиками «Ак Барса» сложно спорить относительно Лукоянова, но вряд ли их могла удовлетворить игра остальных хоккеистов их любимой команды. На протяжении оставшегося времени матча шла практически равная игра, в которой при игре «пять на пять» у «Ак Барса» не было подавляющего превосходства. Основную массу своих моментов гости создавали в те эпизоды, когда кто-то из игроков «Сочи» находился в боксе для штрафников.

Кэмпфер реабилитировался за удаление в Минске

Характерный эпизод произошёл на старте третьего периода, когда сначала Тарасов в большинстве с метра промазал мимо пустого угла ворот, а в ответной атаке уже в численном равенстве один из лидеров хозяев Мартин Бакош с двух попыток в ближнем бою не смог перебросить шайбу через щиток Билялова. Гости продолжали создавать опасные моменты в большинстве – в середине отрезка должен был забивать Артём Галимов, но его бросок с пятака пришёл в грудь Магнуса Хелльберга.

Казалось, что судьба встречи уже неминуемо решится за пределами основного времени, но Казань едва не потерпела очередное поражение в концовке. За четыре минуты до конца отрезка Василий Глотов вывел «Сочи» вперёд во второй раз в этом матче, но, в отличие от прошлого матча в Минске, на сей раз подопечные Квартальнова сумели отыграться. Антигероем встречи с «Динамо» стал канадский защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер, заработавший удаление до конца матча за удар между ног. Спустя два дня Стивену удалось реабилитироваться, именно его точный бросок от синей линии перевёл игру в овертайм за 36 секунд до конца основного времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Дополнительный отрезок начался с удаления, которое получил форвард гостей Николай Коваленко за игру высоко поднятой клюшкой. Хозяева не воспользовались отличным шансом вырвать победу, и судьба матча решилась в серии буллитов, где точнее оказались гости, одержавшие важнейшую победу с психологической точки зрения. «Ак Барс» добился нужной победы, при этом сама игра гостей, в особенности в равных составах, снова оставила большие вопросы.