Первый «сухарь» СКА — заслуга Юханссона. Брагину необходимо наладить игру в обороне

Если вы не болеете за «Салават Юлаев», московское «Динамо» или «Трактор», едва ли можете быть в полной мере довольны тем, как ваша любимая команда начала регулярный чемпионат. Проблемы на старте сезона имеют практически все, начиная от действующих чемпионов из «Авангарда», которые после убедительной победы над ЦСКА обыграли только два дальневосточных клуба – «Амур» и «Адмирал», и «Локомотива» с «Ак Барсом», от которых тоже ожидали больше того, что они сейчас демонстрируют, и заканчивая теми же «Амуром» и «Адмиралом», которые до сих пор не могут выиграть хотя бы по одному матчу. Проблемы испытывает и одна из команд большой лидирующей группы на Западе – СКА. И у петербуржцев они серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд.

После шести проведённых матчей на счету у клуба с берегов Невы восемь очков. Подопечные Валерия Брагина одержали четыре победы, но ни одну из них, за исключением матча с «Адмиралом», нельзя назвать убедительной. Хотя и в игре с командой из Владивостока у СКА периодически возникали трудности.

Вчерашняя виктория во встрече со «Спартаком» тоже досталась армейцам Петербурга непросто. Два очка, набранные СКА, во многом являются заслугой голкипера Ларса Юханссона, проведшего первый сухой матч в сезоне. Швед, во второй раз в этой регулярке появившийся на льду с первых минут, отразил 30 бросков в исполнении московского клуба, ещё 18 приняла на себя оборона петербуржцев.

Несмотря на такую самоотверженную игру, защита – главное проблемное место сегодняшнего СКА. Пока что клуб из Северной столицы не встречался с по-настоящему грозным соперником — «Локомотив» и «Автомобилист» неважно смотрятся на старте, «Спартаку» же ещё предстоит доказать свою состоятельность с командами посерьёзнее «Амура», «Адмирала» и «Барыса», — но претензии к обороне есть в каждой игре.

Защитники СКА не лучшим образом преграждают соперникам вход в зону – у того же «Адмирала» нередко получалось преодолеть синюю линию петербуржцев через пас или владение. Особенно это было заметно во втором периоде, когда подопечные Александра Андриевского перебросали противников со счётом 12:4. Будь у «моряков» реализация лучше, чем, к примеру, в этом моменте с участием Владислава Калетника, результат матча мог бы быть иным.

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За такую предоставленную свободу подопечных Валерия Брагина едва не наказал «Локомотив». Гол Егора Аверина, переведший игру в овертайм, стал следствием неоднократных позиционных ошибок защитников СКА. 32-летний нападающий на пару с Данилом Мисюлём уверенно переиграл четверых полевых игроков гостей и Александра Самонова.

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К слову, такой же сумбур в обороне петербуржцев был и в моменте с голом в исполнении Дениса Алексеева.

И если в игре с «Локомотивом» СКА удалось добиться положительного результата, то встречи с «Автомобилистом» и «Торпедо» закончились для него плачевно.

По большому счёту, в матче с екатеринбуржцами армейцы из Санкт-Петербурга проиграли сами себе. Как ни странно, в тот день к обороне было меньше всего претензий. Защитники уверенно разгоняли атаки, выбираясь из-под высокого прессинга соперника, и мало что позволяли нападающим «Автомобилиста», давление которых в итоге и привело к результативным ошибкам Александра Самонова и Кирилла Марченко.

Тем не менее в третьем периоде гол, добивший настрой игроков СКА, возник благодаря позиционной ошибке Оскара Фантенберга, который оставил слишком много пространства посередине и упустил стремительно набравшего скорость Райана Спунера.

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В матче с «Торпедо» тоже не обошлось без грубой ошибки, на этот раз от Степана Фальковского, который «проспал» подключение Марека Гривика, забросившего победную для нижегородцев шайбу. При возвращении в оборону белорусский хоккеист успел посмотреть направо и наверняка увидел приближение словака, но через пару секунд видел только его празднование.

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Отчасти проблемы в обороне у СКА можно связать с не самой надёжной игрой Александра Самонова, который после встречи с «Локомотивом» действительно не выручал. В связи с этим появление в команде Юханссона выглядит как нельзя кстати.

Ларс очень надёжно провёл матч со «Спартаком» и не раз выручил петербуржцев, как, например, в этой атаке красно-белых. Здесь, к слову, не лучшим образом сыграл Ярослав Дыбленко, поздно выбросившийся на Глеба Шашкова и оставивший Фальковского перед двумя нападающими соперника.

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На сегодняшний день у шведского голкипера лучший коэффициент надёжности в КХЛ – 0,92 – и второй после Ивана Федотова показатель отражённых бросков – 96,2%. Но всё время выручать команду Юханссон не сможет. Поэтому Валерию Брагину необходимо наладить игру команды в обороне. Иначе соперники будут чаще наказывать СКА за ошибки.