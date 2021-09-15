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Словацкая команда ушла со льда, протестуя против грязной игры соперника, видео

«Теперь 10 лет не будем с ними играть». Товарняк в Европе закончился грязным побоищем
Елена Кузнецова
Словацкая команда ушла со льда
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«Вена» проигрывала 1:5 и перешла от хоккея к грубости и подлости. «Нитра» не стала это терпеть, дралась в ответ, а потом ушла со льда.

Товарняк в Европе закончился уходом одной команды со льда. «Нитра», принимавшая «Вена Кэпиталз» на своей площадке, отказалась продолжать игру, потому что за её игроками устроили настоящую охоту.

Рядовой предсезонный матч в какой-то момент превратился в ледовое побоище, а венские игроки перешли от собственно хоккея к откровенной грязи. Подлые тычки, рубящие удары клюшками по рукам, грязные удары в голову… Последней каплей, переполнившей чашу терпения хозяев, стал грубый приём против 17-летнего Шимона Немеца – подающего большие надежды защитника, который уже играет за национальную сборную (выступал и на чемпионате мира, и на олимпийской квалификации), и которому прочат выбор в топ-10 на следующем драфте НХЛ. Хозяева полетели защищать свою юную звезду и после жаркой драки решили уйти со льда и досрочно завершить матч.

«Повезло, что голову успел убрать. Иначе вы бы меня сейчас на инвалидной коляске возили» «Повезло, что голову успел убрать. Иначе вы бы меня сейчас на инвалидной коляске возили»

Немец был далеко не единственным пострадавшим: каждый игрок «Нитры», касавшийся шайбы, тут же становился мишенью. Посмотрите сами, что творили игроки «Вены». Болельщики поддержали «Нитру» аплодисментами и освистали игроков «Вены».

Права на видео принадлежат ХК «Нитра». Посмотреть видео можно на странице «Нитра» в «Фейсбуке».

«По решению руководства клуба заканчиваем матч раньше времени при счёте 5:1. Мы не собираемся участвовать в намеренной охоте на наших игроков. Это не имеет ничего общего с хоккеем.

Извиняемся перед зрителями, что не доиграли матч, но здоровье игроков превыше всего. Действия игроков соперника были за гранью здравого смысла. Кульминацией вероломной игры соперников стал приём на Шимоне Немеце – и он был не первым. В двух периодах игроки «Нитры» показали больше хоккея и вели в четыре шайбы. Во время подготовки к сезону мы несколько раз встречались с командами IHL, и все матчи были достойными, на хорошем уровне. Верим, что сегодняшнее – не более чем короткое замыкание у нескольких индивидов. Однако теперь мы 10 лет ни за что не будем играть с «Веной», — сообщается в заявлении словацкого клуба.

С Немецем, к счастью, всё обошлось. «Фактически он врезался в партнёра по команде, а я упал на него. Рад, что вышел из столкновения без последствий для здоровья», — заявил молодой защитник.

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Фото: facebook.com/hknitra

В «Вене» также прокомментировали инцидент, но свалили всю вину на судей: «Мы решили показать жёсткий, силовой хоккей, при этом играя по правилам. К сожалению, у судей был не лучший день, поэтому на льду стало жарко. Мы можем вынести положительные вещи из матча, хоть мы и проигрывали 1:5. Я был впечатлён тем, как команда стояла горой друг за друга в жёсткие моменты. Мои ребята играли как команда», — заявил главный тренер «Вены» Дэйв Барр.

Будем надеяться, в клубе всё же осознают, что не судьи творили непотребство (они как раз выписывали «Вене» один штраф за другим, два из которых были пятиминутными), а именно игроки. И мы больше не увидим на льду подобной грязи.

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Теги Хоккей Прочие турниры •••

Заглавное фото: facebook.com/hknitra

Источник: «Чемпионат»

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