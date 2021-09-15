«Теперь 10 лет не будем с ними играть». Товарняк в Европе закончился грязным побоищем

Товарняк в Европе закончился уходом одной команды со льда. «Нитра», принимавшая «Вена Кэпиталз» на своей площадке, отказалась продолжать игру, потому что за её игроками устроили настоящую охоту.
Рядовой предсезонный матч в какой-то момент превратился в ледовое побоище, а венские игроки перешли от собственно хоккея к откровенной грязи. Подлые тычки, рубящие удары клюшками по рукам, грязные удары в голову… Последней каплей, переполнившей чашу терпения хозяев, стал грубый приём против 17-летнего Шимона Немеца – подающего большие надежды защитника, который уже играет за национальную сборную (выступал и на чемпионате мира, и на олимпийской квалификации), и которому прочат выбор в топ-10 на следующем драфте НХЛ. Хозяева полетели защищать свою юную звезду и после жаркой драки решили уйти со льда и досрочно завершить матч.
Немец был далеко не единственным пострадавшим: каждый игрок «Нитры», касавшийся шайбы, тут же становился мишенью. Посмотрите сами, что творили игроки «Вены». Болельщики поддержали «Нитру» аплодисментами и освистали игроков «Вены».
Права на видео принадлежат ХК «Нитра». Посмотреть видео можно на странице «Нитра» в «Фейсбуке».
«По решению руководства клуба заканчиваем матч раньше времени при счёте 5:1. Мы не собираемся участвовать в намеренной охоте на наших игроков. Это не имеет ничего общего с хоккеем.
Извиняемся перед зрителями, что не доиграли матч, но здоровье игроков превыше всего. Действия игроков соперника были за гранью здравого смысла. Кульминацией вероломной игры соперников стал приём на Шимоне Немеце – и он был не первым. В двух периодах игроки «Нитры» показали больше хоккея и вели в четыре шайбы. Во время подготовки к сезону мы несколько раз встречались с командами IHL, и все матчи были достойными, на хорошем уровне. Верим, что сегодняшнее – не более чем короткое замыкание у нескольких индивидов. Однако теперь мы 10 лет ни за что не будем играть с «Веной», — сообщается в заявлении словацкого клуба.
С Немецем, к счастью, всё обошлось. «Фактически он врезался в партнёра по команде, а я упал на него. Рад, что вышел из столкновения без последствий для здоровья», — заявил молодой защитник.
Фото: facebook.com/hknitra
В «Вене» также прокомментировали инцидент, но свалили всю вину на судей: «Мы решили показать жёсткий, силовой хоккей, при этом играя по правилам. К сожалению, у судей был не лучший день, поэтому на льду стало жарко. Мы можем вынести положительные вещи из матча, хоть мы и проигрывали 1:5. Я был впечатлён тем, как команда стояла горой друг за друга в жёсткие моменты. Мои ребята играли как команда», — заявил главный тренер «Вены» Дэйв Барр.
Будем надеяться, в клубе всё же осознают, что не судьи творили непотребство (они как раз выписывали «Вене» один штраф за другим, два из которых были пятиминутными), а именно игроки. И мы больше не увидим на льду подобной грязи.
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