Пока что лучший матч сезона КХЛ! «Магнитка» четырежды догоняла и в итоге сломила чемпиона!

Магнитогорский «Металлург» начал нынешний регулярный чемпионат хорошо. Да, случилось крупное домашнее поражение в матче с «Салаватом Юлаевым», но уфимцы наряду с московским «Динамо» лидируют в турнирной таблице КХЛ, не потерпев ни единого поражения. Однако и команда Ильи Воробьёва находится в лидирующей группе, выиграв все свои остальные встречи, поэтому повода для критики и недовольства игрой «металлургов» совершенно нет. Наоборот, Воробьёв показывает, что работа не прекращается ни на минуту. В высокой квалификации этого опытного специалиста сомнений не возникает.

В свою очередь, «Авангард» выглядит менее уверенно. В межсезонье у «ястребов» практически целиком сменилась линия нападения, класса и мастерства в звеньях существенно уменьшилось, поэтому сезон коллектив Боба Хартли начал нестабильно и в рваном теме, проиграв в двух последних встречах. Защитить чемпионский титул омичам будет неимоверно сложно.

«Если говорить об «Авангарде», у них будет мало шансов защитить свой титул и стрельнуть, как в том году. Палка стреляет раз в год, вот они в прошлом сезоне и выстрелили», – заявил перед встречей известный критик «Авангарда» и Боба Хартли, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Отчётный матч должен был стать особенным для двух нападающих – Дениса Зернова из «Металлурга» и Николая Прохоркина из «Авангарда». Оба стали участниками крупного обмена между двумя командами, поэтому испытывали двойной настрой на игру со своими бывшими клубами.

В состав «Авангарда» вернулись защитники Дамир Шарипзянов и Алексей Береглазов, а вот Алексея Соловьёва, его тёзки Гончарова и Семёна Чистякова в нём не оказалось. Вместо форварда Комарова появился Грицюк, первый матч за «ястребов» проводил залечивший травму Иван Телегин.

И надо же такому случиться, что бывший нападающий ЦСКА забил в своей первой же смене! Омичи поборолись в чужой зоне, Телегин объехал ворота и протолкнул шайбу в нижний угол ворот — Олкинуора не успел переместиться. Именно финн занял место в воротах хозяев, а его сменщиком стал Василий Кошечкин, пропускавший матч с «Нефтехимиком». Оправился от простуды и нападающий Николай Голдобин.

Правда, лидировали гости недолго. Не успел Владимир Жарков выскочить со скамейки для штрафников, как первую шайбу за уральцев забросил Джош Карри. Магнитогорцы заперли соперника в зоне, Майе с правого края набросил на пятак, канадец подкараулил отскок и с неудобной руки добил шайбу в ворота Грубеца. Боб Хартли привычно выглядел недовольным на лавке. Видимо, у него были претензии к одному из главных арбитров Юрию Оскирко, удалившему Жаркова.

Вскоре на отложенном штрафе соперника забили «ястребы». Толчинский сделал поперечный перевод на правый край, Цегларик подстроился и в касание вогнал шайбу в ворота «Металлурга». Олкинуора не успел переместиться. Вопросы к финскому голкиперу есть и в первом, и во втором голе.

Но уйти на первый перерыв, ведя в счёте, «Авангард» не сумел. Шарипзянов получил две минуты за подножку. В результате Хультстрём от синей линии зарядил по воротам, Коростелёв первым успел на отскок и буквально с пятака затолкал шайбу в ворота.

Игра в неравных составах вообще многое решала в этом матче. Во второй двадцатиминутке подвёл свою команду Карпов. Цегларик сделал скидку на синюю линию, Каски подстроился и мощно бросил по воротам. Шайба после рикошета от клюшки Найта юркнула в сетку.

Сильно ли огорчился «Металлург»? Ничуть! Хозяева выиграли вбрасывание, Земчёнок от синей линии сделал передачу на правый край, откуда Кошелев в касание бросил по воротам — Грубец не успел среагировать. Семён передал привет своему бывшему клубу и лично Бобу Хартли, который периодически поддушивал россиянина и не ставил его в состав.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Голевая феерия продолжалась. Грубая ошибка в обороне стоила Магнитогорску гола. Теперь уже пришло время Алексею Береглазову передавать привет бывшим. Омичи навязали борьбу в чужой зоне, Телегин ушёл к лицевому борту и прострелил на пятак, а Береглазов в касание вогнал шайбу в ближний угол ворот.

И снова «Магнитка» сразу ответила! Гол-красавец организовал бывший капитан «Спартака» Анатолий Никонцев. Нападающий прорвался по левому флангу, технично убрал Шарипзянова и с кистей послал шайбу в дальнюю девятку! Классно всё сделал Анатолий, просто ювелирно. 4:4 на табло, однако команды и не думали останавливаться.

Емелина отправили в бокс для штрафников, а «Магнитка» реализовала большинство за считаные секунды до сирены. Голдобин зарядил из круга вбрасывания, уральцы выиграли борьбу на пятаке, Чибисов подкараулил отскок и добил шайбу. 5:4 – «Металлург» впервые в матче вышел вперёд.

«Металлург» продолжал забивать в большинстве. В третьем отрезке встречи Голдобин с левого края вырезал поперечный перевод на Карпова, который подстроился и в касание вогнал шайбу в ближний угол. Хартли взял запрос на игру высоко поднятой клюшкой у Хультстрёма, но судьи после просмотра гол засчитали, а «Авангарду» выписали ещё две минуты за затяжку времени.

Вместо Грубеца на лёд вышел Демченко, но и он не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Лайпсик сделал передачу на пятак, Голдобин вылез на ворота, но не сумел переиграть Грубеца. Но Николай не выключился, поборолся у лицевого борта и нанёс бросок с отрицательного угла — шайба после рикошета поразила цель.

7:4 – «Магнитка» четырежды догоняла, но в итоге сломила чемпиона, потерпевшего третье поражение подряд. Роскошный, феерический матч! Пожалуй, лучшая встреча в нынешнем сезоне на данный момент.