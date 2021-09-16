«Нужно оттолкнуться ото дна». Провальный старт «Сибири» может стоить ей плей-офф

За последние пять лет у новосибирцев слишком много осечек. Кто должен за это ответить?

За последние пять сезонов «Сибирь» лишь единожды (в «пандемийном» чемпионате-2019/2020) вышла в плей-офф. Тогда команда Николая Заварухина даже успела обыграть «Автомобилист» Андрея Мартемьянова в первом раунде (4-1 в серии), но Кубок Гагарина в итоге так и не был разыгран. Все остальные годы – тихий мрак для новосибирцев.

Очередной регулярный чемпионат клуб из третьего по численности населения города России начал неудачно. В шести стартовых встречах коллектив Андрея Мартемьянова, поменявшегося местами с Николаем Заварухиным (он теперь помощник Билла Питерса в «Автомобилисте») выиграл лишь единожды – в Нижнем Новгороде у «Торпедо». Сейчас в активе сибиряков всего три очка, в то время как конкуренты (не говоря уже о топ-клубах Востока) уходят в отрыв. Отыграть его при двухочковой системе будет сложно. Особенно при таком подходе к делу.

Например, большую часть сегодняшней встречи с московским «Динамо» хозяева не играли, а отбывали номер на льду, уступая сопернику со счётом 0:5. Разве это нормально? Лишь ближе к концовке у «Сибири» проснулось самолюбие, после чего команда едва не спасла матч. Однако пить «Боржоми», как сказано в известной поговорке, оказалось поздно.

«Хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками, кто пришёл на трибуны и смотрел нас по телевизору. Было две разных игры, две разных команды, два разных рисунка, и хочется забыть то безобразие, которые происходило с нами первые два периода. Мы очень эмоционально поговорили в раздевалке. Нужно оттолкнуться от этого дна, которое было, и надеемся, что впредь всё пойдет гораздо лучше и мы будем радовать наших зрителей», – заявил после игры форвард «Сибири» Егор Миловзоров.

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Да, команде мешают травмы Шашкова, Короткова, Йокипакки, Чесалина, Кудако, Демидова. Но ведь нельзя всё сваливать только на проблемы с составом? Не первый год мы наблюдаем картину с провальной селекцией клуба по приглашению иностранных хоккеистов. Вот и сейчас ни Тревор Мёрфи, ни Ник Шор, ни Антон Ведин не оправдывают ожиданий и вложенных в них средств. Не так должны играть в КХЛ легионеры на «жирных» контрактах. Но всё это регулярно сходит с рук генеральному директору «Сибири» Кириллу Фастовскому. Он почему-то постоянно выходит сухим из воды, хотя давно пришло время отвечать за неудовлетворительные результаты. Однако в Новосибирске за них отвечают только тренеры и хоккеисты.

Фото: Лукин Александр, photo.khl.ru

Кстати, того же Мартемьянова в клуб приглашал тоже Фастовский. Тренера, при котором у новосибирцев нынче абсолютно худшее в лиге большинство (всего одна шайба за шесть игр) и далеко не лучшая игра в меньшинстве. Мартемьянов продолжает делать ставку на хорошо знакомых ему игроков вроде Литовченко, но толку от этого – одна результативная передача в исполнении Вячеслава за шесть встреч. Куда это годится?

Сильно сдал Ли, нет доверия к молодому Овчинникову. Конечно, о молодёжи тренерам сейчас думать не приходится – тут бы из ямы поскорее выбраться и результата добиться. Но ведь и опытные хоккеисты откровенно не вывозят.

«Работаем на тренировках, парни не мытьем, так катаньем забили с подставления, над этим тоже работаем. Три гола залетело с подставок. Это элемент, который отрабатывался на тренировке. Не можем так забить, будем по-другому решать вопрос. Меня очень сильно волнует наше большинство. Пути решения есть, но я их рассказывать не буду.

Почему не выходит Овчинников? Он выходил в матче с «Динамо», из-под него гол забили. Маленько бережём парня, хотя он готовился — но решили сделать ставку на более опытных ребят. Здесь был нужен силовой хоккей. Главное – не нанести парню психологическую травму. Кто упал на 0:5, тот и должен вытаскивать, а не Овчинников. Мы все туда залезли вместе с тренерским штабом, постараемся оттуда вылезти», – заявил Мартемьянов после очередного поражения.

Впереди у «Сибири» домашние матчи с «Куньлунем» и «Магниткой», а затем длительный и тяжёлый выезд. Если к этому времени тренерский штаб и менеджмент не наведут в команде порядок, про итоговое успешное выступление можно будет постепенно забывать. «Сибирь» – это не команда с огромным бюджетом и сильным составом, способная сперва провалиться, а позднее выдать серию из 10 или 15 побед подряд. За очки средним клубам нужно сражаться абсолютно в каждом матче и брать своё не мастерством (которого минимум), а характером. Только тогда можно на что-то рассчитывать.