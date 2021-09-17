Чего добьётся Овечкин до конца карьеры? Ждём золото Олимпиады и исторический рекорд НХЛ

Сегодня у Александра Овечкина день рождения. Лучшему снайперу современности в мировом хоккее исполняется 36 лет — в таком возрасте игроков принято называть ветеранами, но Ови встречает эту дату со свежеподписанным пятилетним контрактом с «Вашингтоном». Александр собирается играть в лучшей лиге мира и на высоком уровне как минимум до 40, и это смелый вызов. Но если Овечкина минуют травмы и будет всё в порядке со здоровьем (чего и хочется ему пожелать в день рождения), то он с этим вызовом справится.

Овечкин — уникальный спортсмен. Выиграл море индивидуальных и командных наград как на клубном, так и на международном уровне, стал живой иконой для клуба «Вашингтон Кэпиталз», да и в целом вышел за рамки профессии: Ови не просто хоккеист, а настоящая мировая звезда, о которой знает каждая домохозяйка. Он побил все российские рекорды результативности в НХЛ, остался топовым снайпером в эпоху доминирования тотального хоккея с плотной обороной и безразмерной вратарской экипировки и пустился в гонку за легендами прошлого, дерзко надеясь переписать историю хоккея. Кроме того, Овечкин стал эталоном патриотизма по отношению к сборной России, в состав которой он приезжал всегда, когда был свободен, даже не думая искать уважительные и не очень причины.

Фото: РИА Новости

В 36 лет у Овечкина есть всё. Он обеспеченный человек, у него есть прекрасная семья, он пользуется колоссальным уважением, причём не только в хоккейном сообществе. У Александра 8 медалей с чемпионатов мира (3 из них золотые), Кубок Стэнли, хотя бы по разу он выигрывал все престижнейшие личные призы в НХЛ («Арт Росс», «Конн Смайт», «Харт Трофи»), а награду лучшему снайперу сезона, которую Ови брал немыслимые 9 раз, наверняка переименуют в честь него по окончании карьеры.



Александр мог бы и остановиться на этом, тихонечко поехать с ярмарки — возраст-то позволяет. Может, конечно, так в результате и получится, но Ови точно будет этому сопротивляться. Ведь у него есть ещё незаконченные дела.

Олимпиада

Золото Олимпиады — главная мечта Овечкина, он этого и не скрывает. Александр трижды ездил в составе сборной России на Игры, но не выиграл ни одной медали. В Турине ещё молодой Овечкин забил победный гол в четвертьфинале с Канадой, но затем не смог повлиять на печальный ход полуфинала и матча за третье место — две игры Россия проиграла с общим счётом 0:7. На следующих двух Олимпиадах с Ови был уже особый спрос, и он не справился, не стал человеком, который изменил бы всё, когда сборная «горела» Канаде в Ванкувере и билась головой о финскую стену в Сочи.



В Пхёнчхан Александр не поехал по решению НХЛ (хотя пытался брать лигу на понт), а вот теперь ему уже 36 лет, и Игры в Пекине — его последний шанс выиграть хоть какую-то олимпийскую медаль. Хотя Овечкин, конечно, жаждет именно золота. Завоевать его будет неимоверно трудно (в последний раз русские выигрывали международный турнир с участием всех сильнейших хоккеистов 40 лет назад), но шансы есть. А ещё золото ОИ введёт Овечкина в «Тройной золотой клуб», где его ждёт куча легенд.

Рекорд Гретцки

Про гонку за голевым рекордом всех времён Уэйна Гретцки уже написано и сказано предостаточно.

Просто напомним главное: чтобы стать лучшим снайпером за всю историю НХЛ, Овечкину нужно забить ещё 165 голов. Это по 33 шайбы за 5 сезонов, которые есть у Александра по контракту. Понятно, что возраст будет сказываться, но ничего нереального нет. Да и потом, если к 40 годам Овечкин подберётся к рекорду вплотную, то ничто не помешает ему продлить соглашение на годик-другой. Главное, чтобы здоровье позволило.



Это высшие цели, достижение которых сделает карьеру Овечкина идеальной. Но вряд ли Александр теперь будет думать только о них. В последние годы Ови — в высшей степени командный игрок, и, конечно, каждый сезон он будет стараться выиграть с «Вашингтоном» ещё один Кубок Стэнли. А ещё можно помечтать о 10-м, юбилейном «Морисе Ришаре». Или о Кубке Гагарина с родным «Динамо» на излёте карьеры…



Задач много, и в день рождения я желаю Овечкину выполнить их как можно больше. Без травм, Ови, и твори историю до конца!