«Надеюсь, он побьёт рекорд Гретцки». Теперь Кросби — один из главных болельщиков Овечкина

Две легенды НХЛ никогда не были друзьями, но с возрастом стали больше ценить своё соперничество.

Одна из традиций НХЛ — перед сезоном собирать игроков разных команд в одном месте для общения с прессой. В этом году получилось особенно круто – встретились две неугасающие суперзвезды, два непримиримых соперника, которые на протяжении долгих лет бьются друг с другом как за чемпионские титулы, так и за индивидуальные достижения, Александр Овечкин и Сидни Кросби.

Рекорд Гретцки

Пока Овечкин играет в НХЛ, эта тема будет вечной. Кажется, за него болеют абсолютно все, потому что он единственный, кто может побить вечный рекорд. До звания лучшего снайпера всех времён остаётся 164 гола, сам Гретцки уже не раз говорил о том, что мечтает увидеть, как Александр Великий его опередит.

Теперь в число главных болельщиков официально записался и Кросби. Они с Овечкиным никогда не были друзьями, бывало, что в пылу борьбы эмоции между ними зашкаливали, но с годами всё больше ценят своё соперничество и, несомненно, чувствуют друг к другу огромное уважение. «Мы не лучшие друзья, но я уважаю то, что он делает, как играет», — говорил Кросби пару лет назад.

Кросби: Надеюсь, он его побьёт, я сегодня ему так и сказал. Это было бы круто. Он в пределах досягаемости. Овечкин может забивать с любой точки в зоне атаки. Надеюсь только, что все свои голы он будет забивать другим командам.

Овечкин: Если честно, сейчас я об этом даже не думаю, до него ещё слишком далеко. Это длинный и сложный путь. Что будет, то будет.

Играть до 50 лет, как Яромир Ягр, я не планирую. Он особенный хоккеист, настоящая легенда. Думаю, если бы он до сих пор играл в НХЛ, то стал бы вторым снайпером в истории. 100%.

Понятно, что Овечкин не думает о рекорде прямо сейчас — на носу новый сезон, и в данный момент у него есть более близкие цели и задачи. Но рекорд он держит в голове, о чём говорил после подписания нового контракта с «Вашингтоном» этим летом.

Олимпиада

Овечкин сыграл на трёх Олимпиадах, но ещё не выиграл там ни одной медали. За триумфом сборной России в Пхёнчхане Александр следил по телевизору. Недавно НХЛ согласилась отпустить своих игроков в Пекин, и для 36-летнего Овечкина это последняя возможность взять олимпийское золото, о котором он так давно мечтает.

Овечкин: Я в предвкушении, выступать на Олимпиаде, представлять свою страну, играть против лучших хоккеистов мира, попытаться завоевать золото – это привилегия. Сейчас шансы у всех равны, надеюсь, мы сможем войти в историю. Посмотрим. Похоже, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать. Мы должны выигрывать за счёт системы игры, физической подготовки и так далее.

Проблемы прошлого сезона

В прошлом сезоне Овечкин впервые в карьере пропустил целых 11 матчей (часть из-за травм, часть из-за нарушения ковид-протоколов). Для Русской машины, которая не ломается, это очень много. К тому же на голевом поприще тоже сложилось не так, как хотелось бы – 24 голов в 45 матчах было достаточно для звания лучшего снайпера команды, но в лиге его далеко обошли Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид и ещё 13 игроков. Капитан «Вашингтона» считает, что в этом сезоне всё будет иначе, потому что жизнь входит в привычную колею.

Овечкин: Тот сезон был коротким, но матчей было много, всё случалось как раз из-за этого. Организм не успевает восстановиться, даже маленькую травму тяжело залечить. В этом году мы знаем расписание, знаем, что должны делать, так что всё намного проще.