Игроку «Авангарда» выбили зуб прямо на льду! Он взял его в кулак и показал судьям

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» был очень важным для «Авангарда». Дело в том, что «ястребы» впервые при Бобе Хартли проиграли три встречи подряд, не набрав в них ни единого очка. А прошлая неудача во схватке с «Металлургом», когда в ворота омской команды влетело семь шайб, и вовсе стала для гостей самой неудачной на старте сезона. Так дерзко с «ястребами» ранее играло разве что московское «Динамо».

Очередной осечки тренерскому штабу «Авангарда» могли не простить. Тем более прямому конкуренту по Восточной конференции, ведь соперники постепенно уходят в отрыв. Это прекрасно понимал и Боб Хартли, и его помощники, и все хоккеисты команды.

Именно поэтому омичи вышли такими заряженными на борьбу, выигрывая со счётом 2:0 в начале второго периода — отличились Толчинский и Прохоркин, который забросил свою вторую шайбу за «Авангард» после обмена из «Магнитки».

Дело близилось к середине матча, где для гостей и случился крайне неприятный момент. Нападающий «Автомобилиста» Степан Хрипунов ворвался в чужую зону и выполнил богатырский замах клюшкой, пытаясь бросить по воротам Демченко. Рядом находился финский защитник гостей Оливер Каски, а у Хрипунова бросок как следует не получился. В итоге клюшка сорвалась и попала прямо по лицу легионеру, рухнувшему на лёд.

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Удаления судьи не дали, так как имел место быть акцентированный бросок. В таком случае опасная игра высоко поднятой клюшкой с нынешнего сезона не фиксируется. Вот только «Авангарду» и самому Каски от этого было не легче. На лице у финна появилась кровь. Оливер, встав со льда, наклонился и начал что-то собирать в кулак, а затем с удивлённым видом показывать арбитрам. Не оставалось сомнений, что защитнику просто выбили зубы.

Финн покинул лёд и отправился в раздевалку. В мужестве и характере этого игрока мы убедились ещё по ходу прошлого, чемпионского для «ястребов» сезона. Поэтому появление Каски на площадке в третьей двадцатиминутке в специальной защитной маске не стало удивлением.

«У Оливера Каски есть порез, он настоящий воин, он вернулся на лёд! Хорошо, что ему не сломали челюсть или кость. Когда я зашёл в раздевалку, Оливеру заканчивали накладывать швы. Каски потерял один зуб, но он был больше похож на клык медведя, а не на зуб Оливера. По-моему, он потерял один зуб, не больше», — заявил после матча главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

В том числе и благодаря уверенной игре Оливера «Авангард» довёл дело до победы со счётом 3:1 и набрал важные два очка в Екатеринбурге. Свой следующий матч омичи проведут в Москве со «Спартаком».