С одним из лучших легионеров в истории КХЛ расторгли контракт. Коваржа замучили травмы

Сегодня, ещё до официального объявления информации клубом, стало известно, что «Автомобилист» расторгнет контракт с 33-летним голкипером Якубом Коваржем.

«В клубе принято решение расторгнуть контракт с вратарём Якубом Коваржем по обоюдному согласию сторон с закреплением прав за «Автомобилистом» до конца сезона, — заявил нам источник, знакомый с ситуацией.

Позднее эту информацию официально подтвердили в клубе, заявив, что сотрудничество с Якубом действительно прекращено.

Напомним, что ранее Коварж получил серьёзную травму и был помещён уральцами в список травмированных игроков до конца сезона, из-за чего его контракт не попадал под потолок зарплат. Согласитесь, что в нынешних условиях это важное условие, на которое нельзя не обращать внимания.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коварж принял участие в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:6), отыграв в нём все 60 минут. В игре с «Салаватом» (2:4) место в воротах занимали Владимир Галкин и Дмитрий Шикин.

«Куда пропал Якуб, что с ним случилось?», – спрашивали люди. Оказалось, что у чеха произошёл рецидив старой травмы. Ещё раньше приходилось слышать разговоры, что, якобы, проблемы со здоровьем у вратаря до такой степени серьёзные, что в ближайшее время голкипер может завершить карьеру.

«33 года – это не возраст для вратаря. Если Якуб залечит свою травму, то, конечно, он ещё поиграет, он ещё хочет поиграть. Например, в родной Чехии или в Швейцарии, где в последнее время играет его родной брат. Нет сомнений, что если Якуб восстановится, то он вернётся в большой хоккей», – снова сообщил нам осведомлённый источник.

Конечно, в большой хоккей чех может вернуться. Вопрос, в каком состоянии? Плюс у Якуба наверняка были планы поехать на Олимпиаду с национальной командой Чехии, но в нынешнем состоянии об этом можно только мечтать.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

В Екатеринбурге Коварж заработал очень большие деньги, средств на легионера в этом крупном уральском городе не жалели. Другой вопрос, что вопросов к Якубу в последнее время было прилично. Громкие интервью (не всегда к месту и порой откровенно вредившие инфоклимату вокруг команды, капризы, травмы, критика… Казалось, что чешскому мастеру не хватало жёсткой и стабильной психологии, а ведь Коварж – один лучших легионеров в истории КХЛ.

Конечно, его брат – Ян – добился гораздо большего. Достаточно вспомнить легендарную тройку Зарипов – Коварж – Мозякин, два Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом», величие, о котором старший брат мог только мечтать.

Однако принижать заслуги Якуба тоже абсолютно не стоит. Пока позволяло здоровье и было большое желание, этот чешский хоккеист приносил пользу своим командам, старался и выкладывался, проводил на льду неимоверное количество игрового времени.

Но всему рано или поздно приходит конец. Вот и эпохе братьев Коваржей в Континентальной лиге пришло время закончиться. Да, со стороны Якуба, прекрасно выучившего русский язык, было много ошибок и нервных, не донца понятных ситуаций. Были сложные, спорные и неоднозначные моменты. Но нет смысла спорить, что этот вратарь, так и не завоевавший главного трофея нашей лиги, навсегда останется в истории КХЛ. Такие легионеры приезжают сюда далеко не каждый год.