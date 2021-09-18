С одним из лучших легионеров в истории КХЛ расторгли контракт. Коваржа замучили травмы

Сегодня, ещё до официального объявления информации клубом, стало известно, что «Автомобилист» расторгнет контракт с 33-летним голкипером Якубом Коваржем.
«В клубе принято решение расторгнуть контракт с вратарём Якубом Коваржем по обоюдному согласию сторон с закреплением прав за «Автомобилистом» до конца сезона, — заявил нам источник, знакомый с ситуацией.
Позднее эту информацию официально подтвердили в клубе, заявив, что сотрудничество с Якубом действительно прекращено.
Напомним, что ранее Коварж получил серьёзную травму и был помещён уральцами в список травмированных игроков до конца сезона, из-за чего его контракт не попадал под потолок зарплат. Согласитесь, что в нынешних условиях это важное условие, на которое нельзя не обращать внимания.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коварж принял участие в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:6), отыграв в нём все 60 минут. В игре с «Салаватом» (2:4) место в воротах занимали Владимир Галкин и Дмитрий Шикин.
«Куда пропал Якуб, что с ним случилось?», – спрашивали люди. Оказалось, что у чеха произошёл рецидив старой травмы. Ещё раньше приходилось слышать разговоры, что, якобы, проблемы со здоровьем у вратаря до такой степени серьёзные, что в ближайшее время голкипер может завершить карьеру.
«33 года – это не возраст для вратаря. Если Якуб залечит свою травму, то, конечно, он ещё поиграет, он ещё хочет поиграть. Например, в родной Чехии или в Швейцарии, где в последнее время играет его родной брат. Нет сомнений, что если Якуб восстановится, то он вернётся в большой хоккей», – снова сообщил нам осведомлённый источник.
Конечно, в большой хоккей чех может вернуться. Вопрос, в каком состоянии? Плюс у Якуба наверняка были планы поехать на Олимпиаду с национальной командой Чехии, но в нынешнем состоянии об этом можно только мечтать.
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
В Екатеринбурге Коварж заработал очень большие деньги, средств на легионера в этом крупном уральском городе не жалели. Другой вопрос, что вопросов к Якубу в последнее время было прилично. Громкие интервью (не всегда к месту и порой откровенно вредившие инфоклимату вокруг команды, капризы, травмы, критика… Казалось, что чешскому мастеру не хватало жёсткой и стабильной психологии, а ведь Коварж – один лучших легионеров в истории КХЛ.
Конечно, его брат – Ян – добился гораздо большего. Достаточно вспомнить легендарную тройку Зарипов – Коварж – Мозякин, два Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом», величие, о котором старший брат мог только мечтать.
Однако принижать заслуги Якуба тоже абсолютно не стоит. Пока позволяло здоровье и было большое желание, этот чешский хоккеист приносил пользу своим командам, старался и выкладывался, проводил на льду неимоверное количество игрового времени.
Но всему рано или поздно приходит конец. Вот и эпохе братьев Коваржей в Континентальной лиге пришло время закончиться. Да, со стороны Якуба, прекрасно выучившего русский язык, было много ошибок и нервных, не донца понятных ситуаций. Были сложные, спорные и неоднозначные моменты. Но нет смысла спорить, что этот вратарь, так и не завоевавший главного трофея нашей лиги, навсегда останется в истории КХЛ. Такие легионеры приезжают сюда далеко не каждый год.
- 18 сентября 2021
-
20:12
-
19:44
-
19:24
-
19:23
-
19:02
-
18:57
-
18:43
-
18:30
-
17:49
-
17:38
-
17:19
-
17:13
-
16:55
-
16:43
-
16:32
-
16:20
-
16:06
-
15:55
-
15:28
-
15:13
-
14:58
-
14:34
-
14:13
-
13:45
-
13:37
-
13:13
-
12:36
-
12:22
-
12:12
-
11:53
-
11:38
-
11:35
-
11:30
-
11:18
-
11:02