По тем же причинам, по которым возникли проблемы и у их коллег в КХЛ.

Китайский клуб победил на турнире в Сочи. Но в таком виде этой команды больше не будет

«Агидель» в третий раз в истории стала чемпионом ЖХЛ

С 14 по 19 сентября в Сочи разыгрывался Открытый кубок Женской хоккейной лиги. Участие в соревновании принимали пять команд: уфимская «Агидель», нижегородский СКИФ, сборная России (U18), сборная Китая и «КРС Ванке Рэйз». Все они провели круговой турнир: по разу сыграв каждая с каждой. Изначально планировались шесть команд-участниц и формат розыгрыша с плей-офф, но в последний момент «Динамо-Нева» отказалось от участия. Таким образом, победитель и призёр соревнования были определены по положению команд в турнирной таблице.

Стоит заметить, что минувший сезон в ЖХЛ получился крайне необычным по своему формату. Регулярный чемпионат завершился ещё в конце февраля, после чего в самом начале марта состоялись полуфинальные матчи плей-офф. В решающую стадию пробились «Агидель» и «КРС Ванке Рэйз», но выяснения отношений в очном противостоянии командам пришлось ждать на протяжении полугода. Финал плей-офф сезона-2020/2021 должен был состояться в марте, но был перенесён из-за положительных тестов на COVID-19 у игроков «Агидели» и необходимого карантина.

Доиграть финал в апреле было невозможно уже в силу того, что сезон в лиге был остановлен для подготовки сборной России к чемпионату мира, который изначально был запланирован на май 2021 года. Однако правительство Новой Шотландии внезапно объявило об отмене мирового первенства. После селекторного совещания с участием команд-участниц 29 апреля Совет ИИХФ собрался и принял решение, что чемпионат мира по хоккею среди женщин 2021 года пройдёт с 20 по 31 августа.

В итоге лучшая команда ЖХЛ была определена лишь в начале сентября. К тому моменту заявка «КРС Ванке Рэйз» обновилась более чем на 75% – к финалу состав китаянок пополнили 16 новых хоккеисток, не игравших за команду в сезоне-2020/2021. К тому же китайский клуб недосчитался в своих рядах нескольких хоккеисток, принимавших участие в мировом первенстве. В результате «Агидель» сумела воспользоваться проблемами своего соперника, сломив сопротивление китайской команды в третьем матче финальной серии и став чемпионом ЖХЛ в третий раз в истории.

Но защитить титул обладателя Открытого Кубка ЖХЛ ей не удалось

Первый Открытый Кубок ЖХЛ прошёл в 2019-м в Санкт-Петербурге. Тогда победителем стала уфимская «Агидель». Два года назад в турнире принимали участие пять команд: «Агидель», «Динамо СПб» и «СК Горный», а также шведская команда Lulea и венгерская MAC Marilyn. В прошлом году соревнование не проводилось из-за пандемии коронавируса, а теперь уфимская команда приехала в Сочи в ранге не только действующего победителя турнира, но и действующего чемпиона лиги.

Впрочем, тренерский штаб «Агидели» на предсезонном соревновании мог занимать решением исключительно своих задач, проверяя команду в экстремальных условиях. Так получилось, что несколько игроков команды были задействованы в юниорской сборной России, и в заявке уфимок на каждый матч значилось всего 10 полевых хоккеисток, что приводило к получению девушками повышенных физических нагрузок на льду и не могло негативным образом не отразиться на результатах. 16 сентября «Агидель» была разгромлена СКИФом (1:6), а на следующий день ею только в овертайме была обыграна юниорская сборная России (3:2 ОТ), для которой это очко стало единственным добытым на турнире. В свою очередь, уфимская команда потеряла шансы на защиту звания обладателя Открытого Кубка ЖХЛ.

Центральным матчем соревнования стала встреча «КРС Ванке Рэйз» и СКИФа, состоявшаяся в предпоследний день турнира. По регламенту при равенстве очков ключевым показателем при определении победителя Кубка был результат личной встречи. В случае победы «Ванке Рэйз» или СКИФа в основное время победитель матча набирал девять очков. Проигравшая команда сохраняла возможность сравняться по количеству пунктов по итогам заключительной встречи, но всё равно оказалась бы расположена ниже в таблице из-за результата личной встречи. «Агидель» и другие участники Открытого Кубка ЖХЛ к моменту стартового вбрасывания уже не имели теоретической возможности набрать девять очков.

Лауреаты Открытого Кубка ЖХЛ 2021 года

Китайский клуб, выступавший в Сочи оптимальным составом, в упорной борьбе переиграл СКИФ – 3:1. Автором победной шайбы стала финская хоккеистка Мишель Карвинен, отличившаяся на седьмой минуте второго периода. Окончательный счёт установила всё та же Карвинен, оформившая дубль броском из средней зоны в пустые ворота. Благодаря этой победе команда Брайана Идальски гарантировала себе первое место по итогам турнира.

Результаты заключительных встреч уже не могли радикальным образом повлиять на итоговое положение участников. 19 сентября в утреннем матче СКИФ обыграл сборную Китая (2:1), а в вечерней игре «КРС Ванке Рэйз» победил «Агидель» (5:2). В результате команда из Нижнего Новгорода стала обладателем серебряных медалей, уфимки заняли третье место, следом расположились сборная Китая и юниорская сборная России.

Положение команд:

1. «КРС Ванке Рэйз» − 12 очков

2. СКИФ − 9 очков

3. «Агидель» − 5 очков

4. Сборная Китая − 3 очка

5. Сборная России (U18) − 1 очко

После завершения турнира состоялась традиционная церемония награждения лучших игроков. Лучшим вратарём стала Валерия Меркушева (СКИФ), среди защитниц приз получила Саманта Коган («КРС Ванке Рэйз»), а среди нападающих ярче всех себя проявила вышеупомянутая Карвинен.

Подготовка сборной Китая к домашней Олимпиаде

Уже через несколько дней, 22 сентября, стартует новый сезон Женской хоккейной лиги. В матче-открытии, который состоится в Мытищах, встретятся финалисты минувшего сезона – «Агидель» и «КРС Ванке Рэйз». Но говорить о какой-либо возможности китайской команды взять реванш у уфимок за поражение в финале плей-офф не приходится. Ведь в среду на лёд «Арены Мытищи» выйдет совершенно иной «Ванке Рэйз», нежели тот, что выступал в финале плей-офф и на предсезонном турнире в Сочи. Сразу после завершения Открытого Кубка ЖХЛ расположение команды покинут все хоккеистки, не имеющие китайского гражданства.

В предстоящем чемпионате за «КРС Ванке Рэйз» сыграют китаянки, а также натурализованные североамериканки китайского происхождения – а именно голкипер Кимберли Ньюэлл и полевые игроки Джессика Вонг, Мэдисон Ву, Эмили Косталес, Леа Лам, Рэйчел Льянес, Кейтлин Тсэ. Иностранки без китайского гражданства, в том числе россиянки Людмила Белякова и Полина Елисеева, продолжат свои игровые карьеры в других командах, тогда как состав «Ванке Рэйз» будет дополнен местными хоккеистками. В таком виде китаянки будут готовиться к выступлению на домашней Олимпиаде. По сути, мы видим практически прямую аналогию с тем, как этим летом формировался состав «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ.

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«У нас останутся только игроки с китайскими корнями, которых мы рассматриваем для участия в Олимпиаде. Таких игроков здесь семь, все остальные покинут команду. В прошлом сезоне китаянки почти не играли из-за пандемии, поэтому всё не так просто. Здорово, что сейчас в Сочи они наконец почувствовали вкус игры, эти скорости. 2 декабря состоится наш последний матч в сезоне ЖХЛ перед паузой? Дальше мы отправляемся в Китай, где ещё несколько месяцев будем готовиться к домашней Олимпиаде», – заявил в интервью агентству «РИА Новости» главный тренер «Ванке Рэйз», по совместительству возглавляющий и сборную Китая. Олимпийский турнир в Пекине стартует 4 февраля 2022 года и станет главным событием сезона в женском хоккее.