«Русский феномен, особенный парень!» Что пишут после первого хет-трика Чинахова в Америке

Год назад о воспитаннике омского хоккея за океаном почти никто не знал, а сейчас он разрывает престижный турнир новичков.

Егор Чинахов — главный российский новичок грядущего сезона НХЛ. А ведь год назад о воспитаннике омского хоккея в Америке, кажется, не знал никто, кроме генменеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена, сенсационно выбравшего Чинахова в первом раунде драфта. Зато сейчас фамилия Егора у всех на устах, и неудивительно: Чина едва ли не в одиночку раскачивает престижный турнир новичков в Траверс-Сити!

Традиционное соревнование в штате Мичиган собирает клубы НХЛ, состав которых полностью состоит из проспектов. Это, конечно, не игры против сильнейших, но это очные встречи молодых парней, на которые очень внимательно смотрят скауты и тренеры. Впрочем, к Чинахову особо приглядываться не нужно — он и так выделяется на общем фоне своим потрясающим по силе и точности броском, глядя на который так и хочется сказать, что в сильнейшей лиге мира появился российский наследник Овечкина.

Чинахов забросил одну шайбу в ворота «Торонто» в дебютной игре, «Далласу» забил уже два гола, ну а «Детройту» Егор положил целый хет-трик! Вот эти шайбы, посмотрите только на амплитуду и мощь бросков и на уверенность россиянина в собственных силах.

Видео хет-трика Чинахова

Разумеется, в Северной Америке не жалеют эпитетов для Чинахова.

«Снова Егор Чинахов, что за снайпер! Этот парень — что-то особенное!»

«Русский феномен это сделал! Чинахов сделал хет-трик в ворота «Детройта» и забил уже 6 голов в 3-х играх!»

«Парень, о котором никто не знал, сделал это снова! У него прекрасное будущее!»

Подобными постами вперемешку с видео хет-трика пестрит «Твиттер» по запросу Chinakhov. Впрочем, сразу за голыми эмоциями прячется весьма трезвая оценка того, что сейчас происходит с Егором.

«Чинахов полностью доминирует на турнире, благодаря своей способности забивать голы, и сейчас это становится почти смешным. Ему мало что осталось доказать против соперников и вратарей такого уровня, и будет очень интересно посмотреть, как его таланты проявятся в тренировочном лагере, который начнётся на этой неделе. Хоккей в НХЛ — это гораздо большее, чем просто забивание голов, но это также самое сложное, что можно сделать в этом виде спорта. У Чинахова есть все возможности для этого, и его будущее в «Коламбусе» интригует», — рассуждает журналист Джефф Свобода, регулярно освещающий события из мира «Блю Джекетс».

Что ж, Егор действительно уже «перерос» турнир новичков, и мы с нетерпением ждём первых матчей Чинахова за основу «Коламбуса», хотя бы в рамках тренировочного лагеря.