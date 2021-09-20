Ушли за лучшей жизнью? 7 российских хоккеистов, сменивших клубы НХЛ в межсезонье

Многие россияне, играющие в НХЛ, этим летом продлили контракты со своими командами. Многие также остались играть там, где и раньше, — у таких хоккеистов ещё действуют предыдущие соглашения. Но нашлись и те, кто сменил клубную прописку и в следующем сезоне будет защищать другие цвета.

Максим Летунов

Переход, который вы наверняка могли пропустить. Права на Максима этим летом оказались уже у четвёртой по счёту команды НХЛ. При этом за «Сент-Луис», выбравший Летунова во втором раунде драфта-2014, и «Аризону» он не играл, а вот во время пребывания в «Сан-Хосе» успел трижды выйти на лёд в матчах регулярки, став первым россиянином, пробившимся в НХЛ через студенческие лиги. Максиму даже удалось забросить шайбу в ворота «Эдмонтона».

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Могло показаться, что Летунову удастся закрепиться в основе, но на этом его успехи в «Шаркс» закончились. В прошедшем сезоне россиянин один раз поднимался из фарм-клуба, но свитер «акул» больше так и не надел. Его контракт с «Сан-Хосе» истёк летом, и нового соглашения с калифорнийцами не последовало. В такой ситуации возвращение в Россию, где права на 25-летнего нападающего принадлежат «Локомотиву», не вызвало бы удивления, но вместо этого Максим подписал однолетний двусторонний договор с «Каролиной». Попасть в состав «Харрикейнз» будет тяжеловато – центрфорвардов хватает и в основе, и в филиале.

Евгений Свечников

У Евгения дела в НХЛ шли немного лучше, чем у Летунова, — Свечников-старший успел провести 41 матч за «Детройт», но травмы не позволили ему в полной мере раскрыть большой, без сомнения, потенциал. Хотя в последнем сезоне россиянин был не так уж и плох. Восемь очков в 21 матче — лучшие показатели Евгения на сегодняшний день.

К сожалению, для руководства «Ред Уингз» этого всё равно оказалось недостаточно — клуб не стал делать Свечникову, ставшему ОСА, квалификационное предложение, благодаря чему он получил право вести переговоры с другими командами. «Крылья», правда, попытались заключить с Евгением двусторонний договор, но он принял решение поискать другие варианты.

Фото: Rich Lam/Getty Images

Пожалуй, это правильный шаг. В случае Свечникова перемены действительно могут быть к лучшему — возможность начать всё заново в новом месте может благоприятно сказаться на игроке. Постараться воспользоваться этой возможностью Евгению предстоит в системе «Виннипега». Россиянин подписал однолетний контракт с фарм-клубом «Джетс» «Манитобой», но если он хорошо проявит себя во время тренировочного лагеря, то сделка может стать двусторонней. Пожелаем нападающему преодолеть все проблемы со здоровьем и выйти на новый уровень.

Артём Анисимов

На протяжении всего лета из лагеря Артёма не поступало никаких новостей. Ещё в апреле его агент сказал, что игрок не намерен возвращаться в КХЛ, но время шло, а никаких подвижек с новым контрактом в НХЛ так и не было. В конце августа главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка даже рассказал, что у него с нападающим была договорённость выйти на связь в середине сентября, если ситуация не изменится.

И когда казалось, что совсем скоро у Скабелки и Анисимова должен был состояться предметный разговор о переходе последнего в стан железнодорожников, Артём подписал пробный контракт с «Колорадо». В «Эвеланш» знают, как реанимировать карьеры россиян — Валерий Ничушкин не даст соврать. Поэтому у 33-летнего форварда есть все шансы показать себя, к тому же центральная ось «лавин» немного осиротела после ухода Пьера-Эдуара Белльмара.

Откровенно говоря, Анисимов всё ещё является игроком уровня НХЛ. И, если он сможет остаться в «Колорадо» на постоянной основе и получать там игровую практику, это будет очень хорошей новостью для испытывающей проблемы с центрами сборной России в преддверии Олимпиады.

Никита Гусев

Предыдущий сезон Никите не удался от слова совсем. Сперва он сильно сдал в «Нью-Джерси», а после расторжения контракта с «дьяволами» не смог закрепиться во «Флориде», неожиданно подписавшей Гусева накануне плей-офф. Все дороги вели нападающего обратно в КХЛ, а вице-президент СКА Роман Ротенберг с распростёртыми объятиями готовился принимать блудного сына в составе петербуржских армейцев.

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Но Никите удалось отложить возвращение в Россию, по крайней мере, на какое-то время. Гусев, как и Анисимов, подписал пробный контракт, но перспективы олимпийского чемпиона в его новом пристанище выглядят куда более сомнительными. В «Торонто», куда отправился 29-летний форвард, из крайних нападающих, кажется, можно собрать отдельную команду. При этом очевидно, что Никита не подойдёт для игры в нижних звеньях, а в топ-6 свободных мест, мягко говоря, не так уж и много.

Получится ли у Гусева оказаться в одной компании с Мэттьюсом, Марнером, Нюландером и Таваресом – большой вопрос. Для этого будет нужно очень усердно работать на тренировках и буквально выгрызать место под солнцем. А с этим у Никиты в НХЛ были проблемы. Если же обосноваться в Онтарио не получится, мы уже знаем, что будет дальше.

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Дмитрий Куликов

А вот у Дмитрия дела идут вполне неплохо. Да, звёзд с неба он не хватает, но прошлый сезон с игровой точки зрения получился у него едва ли не лучшим за последние годы. Куликов переквалифицировался в «Нью-Джерси» в защитника оборонительного плана и стал одним из самых надёжных игроков «дьяволов». Его трансформация в какой-то степени стала откровением – ранее Дмитрий испытывал проблемы при игре в своей зоне и больше подходил под описание атакующего защитника.

Фото: Icon Sportswire via Getty Images

Его надёжность могла бы пригодиться «Эдмонтону», который выменял россиянина у «Девилз» незадолго до начала плей-офф, но Дмитрий не успел сыграться с партнёрами и не смог помочь бесславно вылетевшим «нефтяникам». Однако на положительные впечатления от игры Куликова в прошлом сезоне это практически не повлияло, и он довольно быстро нашёл себе новый клуб, спустя считаные часы после открытия рынка свободных агентов заключив двухлетний контракт с «Миннесотой». Помимо укрепления обороны, «дикари» ещё и привели к себе соотечественника для Кирилла Капризова, которому будет с кем поговорить в раздевалке на родном языке, когда он наконец-таки подпишет следующий договор.

Никита Задоров

После пяти лет в «Колорадо» Никита второй год подряд сменил клубную прописку. Весь предыдущий сезон защитник провёл в «Чикаго», где в основном занимался силовой борьбой с нападающими соперников, но убедить руководство «ястребов» в необходимости продлевать трудовые отношения не сумел. «Блэкхоукс» не стали защищать россиянина перед драфтом расширения «Сиэтла», однако «Кракен» его не взяли. Тогда «Чикаго» сделал Никите квалификационное предложение, а на следующий день обменял в «Калгари».

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Канадцы не сразу придумали, как договориться с габаритным защитником, и едва не довели дело до арбитража – Задоров подавал иск, но за шесть дней до суда подписал однолетний контракт с «Флэймз». Интересно, задержится ли Никита в Альберте или через год вновь сменит место работы?

Павел Бучневич

Для Павла предыдущий сезон выдался лучшим в карьере. Бучневич продемонстрировал отличную результативность (48 очков в 54 матчах), стал более стабильным игроком и прибавил в игре в защите, перевоплотившись в двустороннего форварда, крайне полезного для обеих спецбригад.

Казалось бы, новый контракт россиянина с «Рейнджерс» неминуем, однако смена вектора развития клуба повлекла за собой смену команды для Павла. Бучневича обменяли в «Сент-Луис», а генменеджер «синерубашечников» Крис Друри сослался на недостаток места под потолком зарплат (в ближайшем будущем нью-йоркцам необходимо будет продлить соглашения с Зибанеджадом, Какко и Фоксом) и хорошую глубину состава на краях нападения.

Так или иначе, предстоящий сезон Павел начнёт в стане обладателей Кубка Стэнли — 2019. В «Блюз» рассчитывают на форварда, которого клуб наградил четырёхлетним контрактом со средней зарплатой $ 5,8 млн в год, и здесь Бучневич может стать одним из лидеров команды.