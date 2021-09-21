«Страна третьего мира». Москва глазами канадских хоккеистов во времена Суперсерии-1972

49 лет назад канадские профессионалы впервые приехали в СССР – на вторую часть Суперсерии-1972. О тех великих матчах, первом серьёзном столкновении родоначальников хоккея со своими яркими заочными учениками написано уже немало, поэтому в этот раз «Чемпионат» не расскажет, а покажет интересные архивные кадры сборной Канады на улицах Москвы.

Канадцы не только играли и тренировались, но и активно осваивали культурную программу. Ходили на балет и в цирк, на обзорные экскурсии по Москве, общались как со своими болельщиками (их в Москву прилетело целых 3000), так и с местными жителями.

Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

Канадцы едут на экскурсию по Москве – выражения лиц серьёзные и сосредоточенные. А ведь, вернувшись домой, они ругали русских за излишнюю угрюмость! Может, не выспались?

Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

А вот тут, на прогулке по Москве, уже повеселели и улыбаются. На переднем плане – нападающий Иван Курнуайе. Вместе с игроками в СССР приехали и жёны, которые сопровождали их в свободные дни.

Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

Вратарь Эдди Джонстон внимательно слушает гида.

Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

Род Жильбер делает фотографии на память. Позже нападающий сокрушался, что русские не позволили ему купить понравившийся сувенир: «Я хотел купить шапку как в «Докторе Живаго», нашёл одну, которая мне понравилась, но мне отказались её продавать. Видите ли, в этом месяце они уже продали четыре таких шапки и им нельзя было продавать ещё. Я 40 минут ждал, а они сказали «Нет». Я расстроился и сказал им: «Тогда засуньте её себе… на нос».

Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

Зато Билл Голдсуорси сувениром разжился. Да ещё каким – балалайкой!

Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

Жан Рателль с женой и Царь-пушка. Кстати, The Toronto Sun, вспоминая интересные факты о Суперсерии, писал, что в мавзолее Владимира Ленина канадцы обклеили все стены наклейками, в том числе популярными тогда в Северной Америке жёлтыми смайликами.

Фото: Frank Lennon/Toronto Star via Getty Images

Защитник Дэйл Тэллон в матчах участия не принимал, зато наслаждался повышенным женским вниманием в Москве.

Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

У Тони Эспозито ожидания от СССР не совпали с реальностью: «Я думал, что это такая мощная держава, но когда увидел её своими глазами, она оказалась больше похожей на страну третьего мира. Какая-то женщина подметала улицу метлой. Просто три ветки привязаны к палке, и всё».

Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

«Никогда не видел, чтобы люди выглядели так серьёзно и удручающе. Все носят серое или чёрное, люди на улицах никогда не смотрят в глаза и никогда не улыбаются», — удивлялся Жильбер.



«Когда рядом не было военных, люди были дружелюбными. Они радовались тебе, улыбались, но как только видели солдата, то сразу же менялись в лице», — вспоминал Фил Эспозито.

Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

Пэт Стэплтон, наоборот, удивлялся тому, что в СССР люди знают английский язык. «Не сказать, что всё было совсем отсталым. По выходным мы ходили на балет и в цирк. Мы были шокированы, что некоторые люди умели говорить по-английски, оказывается, они учили его в школе».

«Мы искали микрофоны, бормоча: «Чёрт бы вас побрал, чёртовы коммуняки»

Отдельно стоит упомянуть приключения канадцев, связанные с отелем и питанием. Фотографий нет, но участники Суперсерии рассказали достаточно историй на эту тему. У «кленовых листьев» было две основные претензии. Первая — удручающий отель (их поселили в «Интуристе»), напичканный жучками, агентами КГБ, автоматчиками и недружелюбными бабушками.

«Охранники с автоматами в коридорах отеля выглядели угрожающе. Атмосфера была напряжённой», — вспоминал Рон Эллис.

«Отель был унылым и мрачным. По два игрока на очень маленький номер, и на каждом этаже дежурила русская бабушка. Мы должны были сдавать ей ключ, уходя из номера, и получать его, когда возвращались. А ещё она постоянно стучала к нам в дверь, беспокоила нас. По ночам в номер кто-то звонил, чтобы разбудить нас. Не очень гостеприимно», — делился Жильбер.

«Господи, какая же у нас паранойя была в России! Нас перед приездом предупредили, что в номерах будут стоять жучки. Когда у нас заканчивалось пиво, мы пили палёную водку. И вот как-то вечером, изрядно напившись водки, мы решили устроить обыск в нашем номере на предмет жучков. Мы искали микрофоны, бормоча: «Чёрт бы вас побрал, чёртовы коммуняки». Мы проверили стулья, посмотрели под коврами, но ничего не нашли. В другом номере кто-то (я так и не узнал, кто конкретно, хотя всё потом свалили на меня с Уэйном Кэшмэном) нащупал небольшую выпуклость на полу под ковром, оттащил ковёр в сторону и увидел там небольшую металлическую коробку на пяти винтах. Решив, что это прослушивающий аппарат, они отвинтили эту коробку и обнаружили под ней ещё одну коробочку на четырёх винтах.

Они выкрутили и их, после чего услышали мощный грохот снизу. Посмотрев вниз через дырку, они увидели банкетный зал отеля, на полу которого лежала разбитая вдребезги люстра. Они открутили люстру в банкетном зале! Всем пришлось скинуться по 3850 долларов на новую люстру. Слава богу, дело было в половине третьего ночи, а то эта люстра могла бы и людей убить. Все постояльцы отеля ели в этом банкетном зале. Мне вообще кажется, что эту люстру вполне могли открутить наши пилоты, потому что из игроков так никто никогда и не признался. На торжественных вечерах я всегда рассказываю эту историю, как будто это все мы с Кэшем сделали, но на самом деле в тот раз мы были ни при чём», — писал Фил Эспозито.

Телепродюсер Джон Сполдинг решил проверить теорию жучков на практике и, сидя в своём номере, громко пожаловался на перегоревшие лампочки и отсутствие мыла в ванной. Как пишет Toronto Sun, «вскоре всё было загадочным образом поменяно».

Ещё одна больная тема для канадцев в Москве – еда. В те времена, отправляясь на турниры в Европе, канадские команды традиционно брали провизию с собой, так же было и на Суперсерии. Но в Москве они недосчитались стейков и, что стало самым болезненным ударом, — пива.

«Мы привезли собственную еду, стейки и всё такое, но нам подавали только по половине стейка. Многое из еды пропало, особенно расстраивало, что пропало пиво. Там же нельзя было выйти и купить что-то в ближайшем магазине. А русское пиво было выдохшимся, но другого ничего не было», — вспоминал Брэд Парк.

«Мы везли с собой 350 ящиков пива, половина из них пропала!»

«Русские повара продавали наши стейки всем желающим славно отобедать. Среди таких желающих было немало наших канадских болельщиков. За десять баксов можно было получить всё, что хочешь, включая наши изысканные стейки! Из русских блюд я мог есть только борщ и котлету по-киевски, всё остальное было отвратительным», — рассказывал Пол Хендерсон.

«В основном ребята бесились не из-за еды, а потому что они забрали наше пиво. Мы везли с собой 350 ящиков, половина из них пропала!» — возмущался Тони Эспозито.

Совершенно другой взгляд на Москву предлагает Эгги Кукловиц, который исполнял обязанности переводчика сборной Канады в Москве. Кукловиц прожил в Москве шесть лет, работая на Air Canada, и был впечатлён тем, как Суперсерия способствовала развитию советско-канадских отношений (и это в разгар Холодной войны).

«Суперсерия сломала много барьеров, после неё разные группы людей приезжали и вели переговоры по сделкам с русскими и так далее. Эта серия открыла много дверей. И самое главное, русским понравились канадцы. После окончания серии я должен был проверить, не хулиганят ли в отелях. И практически все русские грустили, провожая счастливых канадцев домой», — рассказывал Кукловиц.