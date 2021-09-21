Станут звёздами НХЛ или быстро вернутся домой? 10 русских, уехавших летом в Америку

Многим из них лишь предстоит дебютировать в лучшей лиге мира. Максим Мамин постарается доказать, что неудачный первый этап был случайностью.

В предстоящем сезоне в НХЛ могут появиться несколько российских игроков, подписавших контракты в межсезонье или по окончании предыдущего чемпионата КХЛ. Мы уже разбирали перспективы семи хоккеистов, отправившихся попытать счастья в Северной Америке. В этом материале расскажем, какие перспективы у них на сегодняшний день, а также рассмотрим сценарии для ещё троих игроков. Станут ли они звёздами НХЛ или быстро вернутся домой?

Владислав Провольнев

Клуб: «Аризона»

Длина контракта: 1 год

Зарплата: $ 842,5 тыс.

«Мы очень рады подписать контракт с Владиславом. Он – большой, сильный защитник, обладающий хорошими катанием и физической подготовкой. Также у него хороший бросок, он может внести вклад в атакующие действия. Он будет для нас ещё одним хорошим перспективным игроком, умеющим играть на синей линии», — прокомментировал переход Провольнева генменеджер «Аризоны» Билл Армстронг.

Владислав действительно может заиграть в составе «койотов». В клубе не так много качественных защитников, и на сегодняшний день оборонительная обойма команды совсем не очевидна, особенно после ухода Оливера Экман-Ларссона. Место в основе гарантировано только Джейкобу Чикрану, остальные позиции пока под вопросом. Можно предположить, что чаще других на льду будут появляться Антон Строльман, Шейн Гостисбер и, возможно, Илья Любушкин. Конкуренция за последние два места не выглядит такой устрашающей – на односторонних контрактах в команде находятся Коннор Тимминс и Кайл Капобьянко, с которыми Провольнев точно может бороться за игровое время.

Фото: photo.khl.ru

Илья Коновалов

Клуб: «Эдмонтон»

Длина контракта: 2 года

Зарплата: $ 842,5 тыс.

Воспитанник «Локомотива» должен начать сезон в АХЛ, но вероятность того, что по ходу сезона он будет вызван в основу, очень высока. Вратарская линия «Эдмонтона» далеко не впечатляет. Да, Майк Смит неплохо провёл предыдущий сезон, чем заслужил новый двухлетний контракт. Однако в марте канадец отметит 40-летний юбилей, и логично, что постоянно на высоком уровне он играть не сможет. А достойного сменщика у Смита нет – Микко Коскинен очень сильно регрессировал, а Алекс Стэлок, пропустивший предыдущий сезон из-за травмы, никогда и не блистал в НХЛ.

Поэтому в интересах Коновалова хорошо стартовать в «Бейкерсфилде», где особой конкуренции не предвидится. Вполне возможно, что Илья повторит судьбу Элвиса Мерзликина, который дебютировал за «Коламбус» после всего двух матчей за фарм-клуб.

Амир Мифтахов

Клуб: «Тампа-Бэй»

Длина контракта: 3 года

Зарплата: $ 838,3 тыс.

Другому российскому голкиперу пробиться в НХЛ будет куда сложнее. Во-первых, в воротах у «Тампы» находится действующий обладатель приза самому ценному игроку Кубка Стэнли Андрей Василевский. Чтобы вытеснить лучшего на сегодняшний день вратаря в мире, должно произойти нечто экстраординарное. За место сменщика Амир может и должен бороться, но здесь есть и «во-вторых» — помимо Мифтахова, «Лайтнинг» в это межсезонье подписали контракт новичка с ещё одним перспективным голкипером – шведом Хуго Альнефельтом. Чтобы занять место второго номера «молний», россиянину сперва предстоит выиграть борьбу за звание лучшего вратаря «Сиракьюз», и эта борьба точно не будет простой.

Павел Гоголев

Клуб: «Торонто»

Длина контракта: 3 года

Зарплата: $ 834,2 тыс.

В прошедшем сезоне 21-летний правый нападающий успел дебютировать в фарм-клубе «Торонто» и сделал это достаточно успешно. 12 очков (по шесть голов и результативных передач) в 13 матчах вселяют надежду на то, что дела у Павла будут развиваться лучшим образом. В это межсезонье Гоголев подписал с «листьями» трёхлетний контракт новичка, а это значит, что возможность вызова в «Мэйпл Лифс» по ходу предстоящего сезона точно существует.

Фото: Steve Russell/Toronto Star via Getty Images

Конечно, пробиться в основу будет крайне сложно – количество нападающих системы «Торонто», претендующих на игровое время в НХЛ, очень велико. Но если Павел и дальше будет так же результативен в АХЛ, его дебют в элитном дивизионе будет не за горами.

Анатолий Голышев

Клуб: «Айлендерс»

Длина контракта: —

Зарплата: —

Анатолий пока не подписал новое соглашение с «островитянами», но точно сделает это до начала сезона. Несколько дней назад нападающий прилетел в Нью-Йорк и приступил к тренировкам.

Первой остановкой Голышева точно будет «Бриджпорт». В «Айлендерс» сейчас слишком большая конкуренция на флангах нападения, и места для россиянина там пока нет. Как долго ему придётся ждать шанса дебютировать в НХЛ — это зависит не только от него. Попасть в основу одной из лучших команд лиги будет крайне сложно – даже хорошая форма Анатолия не гарантирует, что он вытеснит кого-либо из проверенных бойцов Барри Тротца. Поэтому Голышеву нужно запастись терпением и усердно работать.

Василий Подколзин

Клуб: «Ванкувер»

Длина контракта: 3 года

Зарплата: $ 925 тыс.

Василий ещё ни разу не сыграл за «Ванкувер», но уже успел впечатлить журналистов на недавней пресс-конференции пониманием английского и уверенностью. Хорошего мнения о нём и капитан «Кэнакс» Бо Хорват: «Он смотрится отлично. Конечно, ещё очень рано, но уже сейчас видно, что это мастеровитый игрок, у него прекрасное катание, он умело читает игровые ситуации. Подколзин сильный и зрелый. Он выглядит как мужик, а не как юниор. У него хорошо получается тренироваться, и будет очень интересно посмотреть на то, как он смотрится в матчах», — цитирует Хорвата официальный сайт НХЛ на русском языке.

Будет интересно последить за развитием Подколзина в предстоящем сезоне. Потенциал, чтобы в скором времени заиграть в НХЛ, у Василия имеется, и, судя по словам главного тренера «Ванкувера» Трэвиса Грина, свои шансы россиянин получит.

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Владимир Ткачёв

Клуб: «Лос-Анджелес»

Длина контракта: 1 год

Зарплата: $ 925 тыс.

Игрок, который должен был стать новым лидером в Санкт-Петербурге, но в силу различных обстоятельств так им и не стал, отправился попытать счастья в Северную Америку. «Лос-Анджелес» — далеко не самый плохой вариант для Владимира. Конкуренция в «Кингз» не такая большая, что даёт возможность Ткачёву в скором времени оказаться в основе, но в то же время и не самая маленькая, из-за чего от россиянина не будет высоких ожиданий. Соответственно, на него и не будет оказываться такого давления, как это было в СКА.

С этим давлением в Петербурге Владимир не справился, и, даже несмотря на то что он был лучшим бомбардиром невских армейцев два года подряд, нестабильность и отсутствие лидерских качеств стали одними из причин итогового расторжения контракта. В солнечной Калифорнии Ткачёв точно не будет в роли первой скрипки, но именно это может помочь ему в полной мере реализовать потенциал.

Егор Чинахов

Клуб: «Коламбус»

Длина контракта: 2 года

Зарплата: $ 925 тыс.

Егор крайне уверенно начал выступления в форме «Блю Джекетс». Шесть голов в трёх матчах – невероятная статистика от российского нападющего! Да, пока это всего лишь предсезонный турнир новичков, где Чинахову дают слишком много свободного пространства, чего на взрослом уровне точно ожидать не стоит, но воспитанник «Авангарда» очень сильно выделяется на фоне остальных проспектов не только «Коламбуса», но и других команд, что не может не радовать.

Егору наверняка дадут шанс и в предсезонных матчах основы, но на регулярный чемпионат топ-6 выглядит забитой, хотя у Чинахова есть аргументы в виде роскошного броска с кистей, от которого поочерёдно пострадали новички «Торонто», «Далласа» и «Детройта», и умения играть в большинстве. А вот будет ли он готов цепляться за место в нижних звеньях – пока большой вопрос.

Кирилл Семёнов

Клуб: «Торонто»

Длина контракта: 1 год

Зарплата: $ 825 тыс.

Вообще не очень понятно, на что рассчитывают нападающие, которые, будучи неограниченно свободными агентами, соглашаются на контракт с «Торонто». Хотя для Кирилла Семёнова всё не так уж и бесперспективно. Один трудолюбивый россиянин, перешедший из «Авангарда», готовится начать третий сезон в НХЛ, – Илья Михеев является стабильным игроком основы, когда здоров. При должной самоотдаче Семёнов может последовать его примеру.

Фото: photo.khl.ru

«Листьям» наверняка пригодится игрок такого типа, как Кирилл – выполняющий большой объём работы, хорошо играющий на точке вбрасывания, способный выходить в меньшинстве и при этом с неплохим атакующим потенциалом.

Максим Мамин

Клуб: «Флорида»

Длина контракта: 1 год

Зарплата: $ 975 тыс.

Максим возвращается в состав «Пантерз» спустя три сезона в родном ЦСКА. Первый заход был не самым удачным: всего 33 матча в НХЛ, в которых Мамин набрал лишь четыре очка. Будем надеяться, что на этот раз 26-летний нападающий будет готов лучше. Предпосылки к этому есть: за время в Москве Максим окреп как игрок и с каждым годом становился всё более важной фигурой для армейцев.

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Во «Флориде» достаточно большой корпус фланговых нападающих, поэтому для попадания в состав Мамину будет необходимо приложить немало усилий. Немаловажно, что контракт россиянина односторонний – если он не будет пробиваться в заявку «пантер» на матчи, получать игровую практику ему будет негде.