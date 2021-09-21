Клуб по-прежнему молчит об уходе Владимира Воробьёва, но уже назначает старшим тренером другого человека. Всё дело в деньгах.

Тренера «Амура» не могут уволить и заставляют сидеть в офисе. Что происходит?

Очень интересная и не совсем правильная ситуация происходит в «Амуре». Начнём с того, что на старте сезона КХЛ хабаровский клуб потерпел уже шесть поражений в семи матчах. «Тигры» опустились на дно турнирной таблицы, а крупное домашнее поражение от «Металлурга» со счётом 2:6 стало последней каплей терпения местного руководства.

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Да, спрос за результат в первую очередь с тренерского штаба, поэтому на ковёр к начальству вызвали Владимира Воробьёва, Игоря Петрова и Александра Завьялова. В прессу моментально просочилась информация о том, что на выездной матч в Санкт-Петербург со СКА команду повезёт тренер вратарей Олег Филимонов, а уже в Питере «Амур» примет Михаил Кравец.

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При этом в хабаровском клубе упорно молчали, в то время как Воробьёв, Завьялов и Петров даже не полетели на выезд, оставшись в Хабаровске. У всех сразу возник логичный вопрос: «Что происходит?»

Оказывается, ещё накануне в Хабаровске не объявляли об отставке главного тренера Владимира Воробьёва, а также двух его помощников из-за того, что не был решён вопрос с выплатой российским специалистам компенсаций за досрочное расторжение контрактов. Получается, что тренеров отстранили от работы, но официально их увольнение не оформили.

Уже сегодня в официальном инстаграм-аккаунте клуба (на сайте «тигров» пустота) было объявлено, что бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец, как и предполагалось, вошёл в тренерский штаб хабаровского «Амура».

Кравец работал в системе петербургского СКА, после — ассистентом главного тренера в «Сочи». В мае 2019 года он возглавил подольский «Витязь», проработав там два года.

При этом в «Амуре» пояснили, что специалист приступает к работе в должности старшего тренера, а помощником главного тренера стал Александр Прокопьев. Кроме того, клуб по соглашению сторон прекратил трудовые отношения с тренерами Игорем Петровым и Александром Завьяловым, которые входили в штаб наставника «Амура» Владимира Воробьёва.

Опять же, в случае с Прокопьевым сразу бросается в глаза странная формулировка. Кравец назначен старшим тренером, а Прокопьев стал помощником главного?

Наши источники сообщили следующее. Всё дело в том, что с Петровым и Завьяловым менеджменту хабаровчан удалось договориться о выплате денежных компенсаций, после чего оба поставили свои подписи под договорами о расторжении.

В свою очередь, с Владимиром Воробьёвым ударить по рукам по-прежнему не получается. Видимо, в «Амуре» не горят желанием выплачивать тренеру неустойку, а она у него явно больше, чем у уволенных помощников. Расторгать соглашение просто так, без положенной выплаты, Воробьёв не хочет. И правильно делает. Ведь есть нормы регламента КХЛ и Трудового кодекса РФ. Будьте добры их выполнить.

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Похоже, в этой связи руководство хабаровчан решило прибегнуть к старому, давно проверенному методу. Итак, главный тренер (профиль Владимира Воробьёва до сих по есть на сайте «Амура») находится в Хабаровске, где, как стало известно, посещает офис в формате режима полноценного рабочего дня с 9 до 18 часов. В том случае, если Воробьёв не будет появляться на работе, ему могут засчитать прогулы и уволить по статье.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Помните знаменитую историю с «Адмиралом», случившуюся в 2018 году при бывшем руководстве команды? Тогда во Владивостоке заставляли ходить на арену травмированных игроков. Выглядело всё это абсурдно и нелепо. Аналогичная ситуация нынче в «Амуре». Клубу нужно как можно быстрее договориться с Владимиром Воробьёвым (далеко не последним российским хоккеистом и тренером), тем более в его нынешней непростой семейной ситуации. Надеемся, что в ближайшее время эта тема будет закрыта.