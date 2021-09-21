Рекордная серия побед «Салавата» прервана! Уфу остановил творивший чудеса голкипер

Лидер КХЛ расстреливал ворота Константина Шостака со всех позиций, но смог забить лишь единожды.

«Салават Юлаев» – команда-открытие нынешнего сезона. Коллектив Томи Лямся очень мощно начал сезон, выдал победную серию из семи матчей и вместе с московским «Динамо» возглавил турнирную таблицу КХЛ. В межсезонье тренерский штаб уфимцев попал под шквал критики и получал многочисленные вопросы со стороны журналистов, но, как мы видим, плоды проделанной работы начали появляться уже в самом начале регулярки.

Казалось, что скромной «Северстали», занимавшей последнюю строчку в Западной конференции, вряд ли по силам остановить мощную уфимскую машину, набравшую победный ход. Всё-таки мастерства у «Салавата» объективно больше, а команде Андрея Разина приходится выгрызать очки благодаря самоотдаче и характеру. Других способов объективно нет.

Именно этот характер зрителям и довелось лицезреть в отчётной встрече, главным героем которой стал белорусский вратарь хозяев Константин Шостак. Многие, наверное, толком не знают, что это за хоккеист. Рассказываем подробнее.

21-летний уроженец Минска – один из самых перспективных вратарей Беларуси. Он прошёл через всю систему «Северстали» и в отсутствие травмированного Подъяпольского получил шанс закрепиться в стартовом составе череповчан. Всё в руках этого молодого парня. Возможно, на просторах КХЛ в скором времени появится ещё один солидный голкипер.

Стоит отметить, что в составе белорусской сборной Шостаку не везёт. На последнем чемпионате мира он сыграл три матча, отразив всего 68% бросков. Это ужасные цифры для хоккейного вратаря. Надеемся, что Андрею Разину удастся подтянуть парня, в том числе морально, и он сможет стабильно демонстрировать неплохую игру.

Как он делал это сегодня, едва ли не в одиночку переиграв грозного соперника. Шостак буквально стоял на ушах, раз за разом отражая мощные прицельные броски юлаевцев.

Почти весь матч «Северсталь» вела со счётом 1:0, пропустив лишь на 57-й минуте, когда Хартикайнен всё же затолкал шайбу в цель. В результате творивший чудеса голкипер совершил в общей сложности 33 спасения, выдав свой лучший матч в КХЛ.

При этом Константин проводил лишь шестую полноценную встречу в Континентальной лиге. И надо же было такому случиться, что звёздный час белоруса наступил именно в ней.

Набравшая два очка «Северсталь» покинула последнее место Запада именно благодаря Шостаку, а также его соотечественнику – Владиславу Кодоле. Белорусский нападающий – ещё один герой схватки. Сперва он поучаствовал в первом голе, отдав результативный пас на эстонца Рооба, а затем в концовке третьего периода отличился сам, эффектно прорвавшись к воротам Метсолы и поразив их.

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Похоже, игра белорусов впечатлила даже Андрея Разина, который обычно старается всячески скрывать свои эмоции. Сегодня в Череповце был явно не день «Салавата», зато у хозяев получалось и отбиваться, и забивать, и вселять уверенность в своего вратаря, что важно в играх с топ-клубами.

Дальше у «сталеваров» домашний матч с рижским «Динамо», где тоже можно набирать два очка, а Уфа продолжит выездную серию встречей в Санкт-Петербурге со СКА.