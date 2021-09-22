Наконец-то! Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой» — крупнейший в истории клуба

Пока большая часть россиян мирно спала, отдыхая перед следующим рабочим днём, в Северной Америке наконец-то свершилось то, о чём всё лето разговаривали и чего так долго ждали хоккейные болельщики из России и Миннесоты – нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой Уайлд»! Сага, тянувшаяся, казалось, целую вечность, всё-таки подошла к концу. Лучший новичок НХЛ прошедшего сезона на протяжении как минимум пяти лет продолжит защищать цвета «дикарей».

Новость по теме «Миннесота» продлила контракт с Кириллом Капризовым сроком на 5 лет

С момента старта переговоров, взявших начало 23 марта, Кирилл успел изрядно потрепать нервы болельщикам «Уайлд», но всё это уже не имеет для них никакого значения – сейчас они находятся на седьмом небе от счастья. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на комментарии к фотографии в инстаграме Кирилла, подпись автора к которой лаконично гласит: «Погнали».

Восторженные американские фанаты признаются Капризову в любви на английском языке, а особо благодарные даже используют интернет-переводчик и пытаются обратиться к игроку по-русски: «Пожалуйста, родите моих детей», «Не могу дождаться, чтобы снова увидеть тебя кататься на коньках Кирилл», — там творится настоящее безумие.

«Доллар доллар купюра кирилл!!!!!» — так прокомментировал пост россиянина нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо, отсылая к прозвищу «Долларовый Кирилл». «Я лично полечу в Россию и заберу этого парня из Сибири — или где он там находится, — и привезу его обратно с секретной миссией», — сказал американский форвард в августе в подкасте о хоккее Bardown Beauties. Теперь он, похоже, едва ли не больше всех рад новому контракту Капризова.

Наверняка теперь может вздохнуть спокойно и генеральный менеджер «дикарей» Билл Герин. Ещё неделю назад он рассказывал, что «переговоры с Капризовым идут вяло», но с тех пор сумел договориться с ним на условиях, удобных как для клуба, так и для игрока.

Остановимся поподробнее на этих самых условиях. Длина нового контракта россиянина составила пять лет. За это время Кирилл заработает $ 45 млн. То есть в среднем в год он будет получать $ 9 млн – крупнейший показатель в истории «Миннесоты». Капризов намного превзошёл предыдущего обладателя «рекорда», капитана «Уайлд» Джареда Сперджена, чья среднегодовая зарплата по текущему договору равняется $ 7,575 млн.

Контракт Кирилла – крупнейший для игрока, готовящегося провести лишь второй сезон в НХЛ, да ещё и всего с 55 матчами в регулярном чемпионате. Согласно данным CapFriendly, теперь россиянин занимает 18-е место среди самых высокооплачиваемых нападающих Национальной хоккейной лиги и делит девятое среди вингеров.

Одним из условий со стороны «Миннесоты» было отсутствие каких-либо подписных бонусов. Кроме того, в последние два года контракта будет действовать полный запрет на обмен Капризова. «Дикарям» удалось сохранить россиянина не только на тот период, когда он мог бы находиться в статусе ограниченно свободного агента, но и на два года «неограниченности». Изначально «Уайлд» рассчитывали подписать семи- или восьмилетнее соглашение с Кириллом, но в сложившихся обстоятельствах они наверняка рады и пятилетнему.

Кто-то скажет, что давать $ 9 млн в год хоккеисту, проведшему лишь один неполноценный сезон в НХЛ, в котором он сыграл лишь против семи команд, — большая авантюра и даже некоторого рода сумасшествие. Но не договориться с Капризовым «Миннесота» просто не могла. В прошедшем сезоне россиянин был абсолютным лидером «дикарей» по многим показателям: очкам, голам, голам в овертайме. Он также побил огромное количество рекордов «Уайлд» для новичков и стал первым игроком в истории клуба, выигравшим не только «Колдер Трофи», но и вообще какую-либо награду по итогам сезона. Согласитесь, не продлить договор с таким хоккеистом для «Миннесоты» было бы просто непозволительно.

После того как все бюрократические формальности были улажены, главным вопросом являлось, когда Кирилл присоединится к команде. Ожидалось, что ему лишь предстоит прилететь в Америку и пройти семидневный карантин. Это означало бы, что Капризов не был бы готов к открытию тренировочного лагеря «дикарей», которое состоится 23 сентября.

Однако последняя информация из североамериканских источников гласит, что Кирилл уже находится за океаном. В ближайшее время россиянин присоединится к команде и выйдет на лёд одновременно с одноклубниками. Соответственно, Капризов проведёт полную предсезонную подготовку, поэтому к началу сезона он должен будет подойти во всеоружии.

Российский нападающий должен быть готов к тому, что в новой регулярке на него будет оказываться огромное давление. Соперники по лиге знают, что от Кирилла исходит большая угроза, поэтому будут серьёзнее готовиться к встрече с ним, а болельщики будут ожидать результатов не хуже прошлогодних. Будет ли обладатель беспрецедентного контракта, получающий всего после 62 матчей в НХЛ зарплату немногим меньше, чем у многолетних звёзд лиги Никиты Кучерова, Александра Овечкина, Евгения Малкина, Марка Стоуна, Микко Рантанена и Никласа Бекстрёма, готов это давление выдержать? Надеемся, что в будущем Капризов будет играть только лучше.

А пока посмотрите, как «Миннесота» анонсировала продление соглашения с Кириллом. Здесь и русский фольклор, и русский характер, и вся наша культура.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттере «Миннесоты».