«Уникальная ситуация!» Что говорят в Америке о рекордной зарплате Капризова

Таких денег за один сезон в истории «Уайлд» ещё никто не получал.

Наконец-то! Наверняка именно с такой реакции болельщики «Миннесоты Уайлд» восприняли новость, пришедшую минувшей ночью из стана их любимой команды. Российский форвард Кирилл Капризов поставил подпись под пятилетним соглашением с «дикарями», среднегодовая зарплата нападающего составит $ 9 млн. «Чемпионат» собрал реакцию североамериканских журналистов на новый контракт Капризова, но для начала приведём несколько фактов, которые позволяют называть это соглашение рекордным.

Кэп-хит $9 млн – самый крупный в истории «Миннесоты» (предыдущий рекорд – $ 7,575 млн принадлежал защитнику Джареду Сперджону);

С момента введения потолка зарплат в НХЛ в сезоне-2005/2006 никто не получал контракт со среднегодовой зарплатой $9+ млн после столь малого количества матчей, проведённых в лиге. В дебютном сезоне в НХЛ Капризов сыграл лишь 55 матчей в регулярном чемпионате, к которым добавил только 7 игр в плей-офф. Таким образом карьерный опыт Кирилла в главной хоккейной лиги мира ограничивается 62 матчами;

Это не помешало Капризову вместе с нападающим «Баффало Сэйбрз» Джеффом Скиннером разделить 18-е место в списке самых высокооплачиваемых нападающих и девятое место среди самых дорогостоящих крайних форвардов НХЛ сезона-2021/2022.

Что касается российских хоккеистов, то 24-летний нападающий вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ. Больше по своей среднегодовой зарплате имеют только Артемий Панарин ($ 11,642 млн), Сергей Бобровский ($ 10 млн), Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский (все – по $ 9,5 млн).

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«Это уникальная ситуация для Капризова»

«На протяжении всего процесса переговоров не было иных сравнений, кроме как попытки избежать ситуации с Артемием Панариным в 2016 году, когда «Чикаго Блэкхоукс» заключили со своей звездой контракт-мост на общую сумму в $ 12 млн, а спустя два года были вынуждены обменять его в «Коламбус Блю Джекетс». Примечательно, что в ходе той сделки интересы Панарина представлял нынешний агент Капризова Пол Теофанос, В конечном счёт он получил семилетний контракт на $ 81,5 млн от «Нью-Йорк Рейнджерс».

Что касается Капризова, то для него сложилась уникальная ситуация – 24-летнему форварду было необходимо заключить новый контракт после единственного сезона, состоявшего из 56 матчей против соперников по одному и тому же дивизиону. Изначально надежда заключалась на семи/восьмилетний контракт с кэпхитом $ 8,5-9 млн. Но Капризов искал более краткосрочную сделку, чтобы оставить открытой возможность по раннему выходу на рынок неограниченно свободных агентов.

Наконец обе стороны пришли к компромиссу. Капризов предоставил «Миннесоте» возможность увеличить срок своего контракта, а клуб дал хоккеисту те деньги, на которые его сторона не могла рассчитывать в случае мостика. Но вы не сомневайтесь, клуб не совершил никакой ошибки, «Миннесота» обязана была продлевать Кирилла, ведь он уже один из самых ярких, опасных и результативных игроков в истории франшизы», – полагает обозреватель The Athletic Майкл Руссо.

«Капризов – важная часть плана «Миннесоты» по прорыву в Западной конференции»

В последний раз пробивалась дальше первого раунда плей-офф НХЛ в 2015 году, когда «Уайлд» завершили сезон после поражение в полуфинале Западной конференции. Лучшим же результатом команды после переезда в Сент-Пол является выход в финал конференции в 2003 году, где «дикари» всухую сгорели «Анахайм Майти Дакс». Обозреватель издания ESPN полагает, что в новом сезоне американский клуб готов совершить прорыв на Западе НХЛ.

«Миннесота» готова совершить прорыв в Западной конференции в этом сезоне, и Капризов является важной частью планов. Летом генеральный менеджер Билл Герин выкупил контракты с многолетними лидерами команды Заком Паризе и Райаном Сутером, чтобы освободить пространство под потолком зарплат для контрактов с молодым активом «Миннесоты».

Переговоры между клубом и игроком временами были напряжёнными. По нашим источникам, летом между сторонами царила «оглушительная тишина». Хотя Капризов и не мог подписать контракт с другим клубом НХЛ, ходили разговоры о том, что он может использовать шанс по возвращению в КХЛ. Но сегодня драма с контрактом подошла к концу», – отмечает обозреватель ESPN Грег Вышински.

«Соблазн возвращения в КХЛ добавлял переговорам драмы»

Любопытно, что очень многие североамериканские журналисты на полном серьёзе воспринимали гипотетическую возможность Капризова вернуться в КХЛ, но при этом даже самые ведущие их издания слабо представляли себе, за какой клуб нападающий выступал в российской лиге перед отъездом за океан.

«Капризов входил в группу топовых ограниченно-свободных агентов, ожидающих заключения новых контрактов со своими клубами, в которую также входят такие игроки, как Брэди Ткачук в «Оттаве», а также Элиас Петтерссон и Куинн Хьюз в «Ванкувере». Драмы переговорам добавлял соблазн возвращения Капризова в КХЛ, где он на протяжении трёх лет играл за московский СКА. Это был внешний фактор, которым не обладали другие RFA в своих переговорах», – написано в статье на Sportsnet.

«Восклицательный знак для «Миннесоты» в конце межсезонья»

После заключения нового контракта российский форвард только прошлой ночью прилетел в Сент-Пол, но американским журналистам уже не терпится увидеть Кирилла на льду.

«Не могу дождаться того момента, когда увижу, как Кирилл Капризов пасует партнёрам», – пишет в «Твиттере» журналист Дмитрий Филипович, прилагая к своему посту хайлайты лучших передач россиянина в прошлом сезоне.

«Контракт с Капризовым – это восклицательный знак для «Миннесоты» в конце межсезонья», – написала обозреватель StarTribune Сара Маклеллан.

Многие из партнёров Капризова отреагировали на пост россиянина в его «инстаграме» сообщениями, состоящими из эмодзи. Оригинальнее всех оказался форвард Маркус Фолиньо. Он написал комментарий на русском языке: «Доллар доллар купюра кирилл!!!!».

«Конечно, я очень рад. Эта сделка хороша как для меня, так и для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей вместе со своими товарищами по команде. Я говорил со многими из них недавно, все писали мне поздравления. Теперь постараюсь сосредоточиться на игре и победах. Все счастливы, это хорошее чувство», — прокомментировал заключение нового соглашения сам герой новости.