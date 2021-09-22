«У Капризова был соблазн вернуться в московский СКА». Вот как в Америке разбираются в КХЛ!

Итак, Кирилл Капризов подписал-таки новый контракт с «Миннесотой». Всё лето стороны с переменным успехом вели переговоры и в результате успели найти компромисс до старта тренировочных лагерей. Капризов хотел контракт на 2-3 года, «Уайлд» — на 8-9 лет — сошлись на пятилетнем соглашении, и, пожалуй, это единственный срок, который может хоть как-то удовлетворить оба лагеря. По зарплате же особых споров не было: «Миннесота» готова была завалить деньгами свою главную звезду при любой длине соглашения.

Что ж, Капризов и «дикари» ожидаемо снова вместе, однако парадокс в том, что при всей неизбежности заключения этого контракта, он является большим риском для обеих сторон, если посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Ведь российский форвард собирается провести праймовые 5 лет в клубе с весьма спорными перспективами, а «Миннесота» подписалась платить большую зарплату хоккеисту, за плечами которого лишь 62 матча в НХЛ с одними и теми же соперниками по дивизиону. Я это к тому, что самая долгожданная сделка этого межсезонья легко может превратиться в большое разочарование, если, скажем, «Уайлд» так и не поднимутся на уровень клуба-контенденера или Капризов не справится с существенно возросшим давлением и не станет настоящим вожаком «дикарей», как молодой Овечкин в «Кэпиталз» или Панарин в «Рейнджерс».



Впрочем, за океаном практически уверены в том, что у Кирилла и «Миннесоты» всё срастётся. «Клуб не совершил никакой ошибки», «Уайлд» готовы совершить прорыв на Западе», «Контракт с Капризовым — восклицательный знак для «дикарей» в конце межсезонья» — заголовки подобного плана мелькают в заокеанской прессе.

Но самое любопытное и забавное в рассуждениях американских журналистов о новом контракте Капризова — это уверенность репортёров в том, что успешному завершению переговоров между Кириллом и «Миннесотой» мог помешать «соблазн возвращения форварда в Россию».



«Капризов входил в группу топовых ограниченно свободных агентов, ожидающих заключения новых контрактов со своими клубами, в которую также входят такие игроки, как Брэди Ткачук в «Оттаве», а также Элиас Петтерссон и Куинн Хьюз в «Ванкувере». Драмы переговорам добавлял соблазн возвращения Капризова в КХЛ, где он на протяжении трёх лет играл за московский СКА. Это был внешний фактор, которым не обладали другие RFA в своих переговорах», – написано в статье на Sportsnet.

Мало того, что одно из ведущих спортивных изданий Северной Америки ошиблось в названии клуба, где Капризов провёл три года перед отъездом в НХЛ, так ещё и, судя по всему, реально верило в то, что после мощнейшего дебютного сезона в лучшей лиге мира россиянин вдруг рванёт на родину. Видимо, в погоне за длинным рублём.



В России всем было очевидно, что набросы про интерес к Капризову ЦСКА — это исключительно инструмент давления агента форварда на «Миннесоту». Но в Америке, похоже, бесконечно далеки от понимания реалий КХЛ, поэтому там многие клюнули на этот откровенный блеф. Впрочем, если уж за океаном путают СКА и ЦСКА, то что говорить о компетентности в такой области, как потолок зарплат в КХЛ. Ведь именно сумма контракта, которую невозможно было впихнуть «под кепку», с чисто технической стороны вопроса и являлась главной преградой для сенсационного возвращения Капризова в Россию.

Но, видимо, за океаном по-прежнему вспоминают громкие приезды в КХЛ Ягра и Радулова в 2008-м или Ковальчука в 2013-м и продолжают считать, что в России любого хоккеиста можно запросто перекупить и завалить деньгами. Не спорю, стереотипы — крайне устойчивая штука, но американские журналисты, которых мы, безусловно, считаем профессионалами, могли бы попробовать разобраться и понять, что времена изменились и в российском хоккее.



Так что драма в переговорах Капризова и «Миннесоты» была только в чьём-то воображении. Клуб и сторона хоккеиста помучили друг друга, но всё же пришли к единственному реальному варианту развития событий.