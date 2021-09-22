Кто может завершить карьеру, какие договорённости в России у Гусева и почему до сих пор не нашёл работу Чудинов.

Будет ли Ковальчук в «Спартаке» и обменяет ли «Автомобилист» Шумакова? Главные инсайды КХЛ

В Континентальной лиге до 27 декабря включительно открыто трансферное окно. Рассказываем о главных трансферных слухах, а также о переходах и обменах, которые могут состояться в ближайшее время. Кроме того, появляется информация и о до сих пор нетрудоустроенных хоккеистах, находящихся в статусе свободных агентов.

Активных переговоров между «Спартаком» и Ковальчуком нет

Звёздный нападающий Илья Ковальчук продолжает оставаться неограниченно свободным агентом. Форвард по-прежнему ждёт предложений из НХЛ. В России в услугах хоккеиста заинтересован «Спартак», но активных переговоров о возможном возвращении Ильи в родной клуб на данный момент не ведётся. Сейчас Ковальчук проводит время с семьёй и занимается по индивидуальной программе.

У Гусева есть договорённость со СКА

Никита Гусев подписал пробный контракт с «Торонто», российский нападающий хочет реализовать свою мечту и как следует закрепиться в НХЛ. В том случае, если «кленовые листья» или другие команды лиги не дадут Никите полноценного соглашения, олимпийский чемпион Пхёнчхана вернётся в КХЛ и подпишет договор со СКА, у сторон уже есть принципиальная договорённость. Речи о переходе в «Авангард» или ЦСКА не ведётся.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Автомобилист» не собирается обменивать Шумакова и ищет иностранного вратаря

Прошедшая накануне информация, что «Автомобилист» может обменять нападающего Сергея Шумакова в другую команду, не соответствует действительности. Никаких движений в этом направлении не делается, тренерский штаб заинтересован в Сергее.

Сейчас в «Автомобилисте» плотно занимаются другим вопросом. Клуб активно прорабатывает североамериканский и европейский рынки для поиска замены покинувшему Екатеринбург Якубу Коваржу (кстати, чех из-за хронической травмы может завершить карьеру). Среди рассматриваемых кандидатур есть Дэнни Тейлор, а также словацкий голкипер Юлиус Гудачек, находящийся в хорошей форме.

Чудинова стоит ждать в КХЛ к декабрю

Защитник Максим Чудинов, с которым расторгли контракт в «Авангарде», решил полностью залечить травму колена, после чего вернуться в КХЛ. Спешка в таких ситуациях действительно не нужна. К декабрю этот опытный игрок обороны будет во всеоружии. Сейчас Максим занимается по программе, разработанной врачами и физиотерапевтами, поддерживая физическую форму.

Новость по теме Генменеджер «Авангарда» сообщил о причине расставания с защитником Чудиновым

«Динамо» ищет обмен Чайковски и Бойкову

В московском «Динамо» активно ищут обмены для двух защитников – Михала Чайковски и Сергея Бойкова. Тренерский штаб бело-голубых, по-прежнему не потерпевших в нынешнем регулярном чемпионате ни единого поражения, не заинтересован в услугах обоих хоккеистов. Однако выгодно расстаться со словаком и россиянином у динамовцев пока не получается.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кутейкиным интересуются несколько клубов КХЛ

В ближайшее время может трудоустроиться опытный защитник Андрей Кутейкин. Титулованный игрок обороны, последним местом работы которого был «Спартак», ведёт переговоры с несколькими командами КХЛ, выбирая оптимальный для себя вариант. Речи о завершении Кутейкиным спортивной карьеры сейчас не идёт, а переход в клубы Высшей лиги исключён.