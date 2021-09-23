«Вашингтон» с Овечкиным, «Питтсбург» без Малкина. Все россияне в тренировочных лагерях НХЛ

Межсезонье в Национальной хоккейной лиге вступает в одну из самых своих интересных фаз – в ночь с 22 на 23 сентября за океаном открылись тренировочные лагеря команд. Тренинг-кэмпы объединяют в себе как звёзд первой величины, так и лучших молодых игроков систем клубов. Для молодых проспектов предстоящие две недели становятся ключевым моментом всего сезона – либо они пробиваются в главную команду своей системы, либо застревают в АХЛ. Также в тренировочные лагеря приезжают и игроки на пробных контрактах, для многих из которых подобного рода соглашение является последним шансом остаться за океаном. «Чемпионат» приводит полный список россиян в тренинг-кэмпах в НХЛ.

«Миннесота Уайлд»: з. Дмитрий Куликов, н. Кирилл Капризов (?)

Ещё позавчера Дмитрий Куликов числился единственным российским игроком, включённым «Миннесотой» в официальный список игроков, допущенных до участия в тренировочном лагере. Однако минувшей ночью ситуация изменилась – и лучший бомбардир «Уайлд» по итогам прошлого сезона Кирилл Капризов наконец-то подписал новый контракт с «дикарями». 24-летний форвард уже прибыл в Сент-Пол, и теперь весь вопрос заключался в том, необходимо ли Кириллу отбывать семидневный карантин, связанный с протоколом коронавируса. Как сообщает североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере», Капризов уже прошёл карантин, так как он получил прививку во Флориде. Об этом ему рассказали представители Национальной хоккейной лиги. Если это так, то уже скоро мы увидим Кирилла на льду.

«Питтсбург Пингвинз»: н. Евгений Малкин – травмирован

А вот Евгения Малкина в тренировочном лагере «Питтсбурга» мы практически наверняка уже не увидим. В 33 играх прошедшего регулярного сезона 34-летний нападающий набрал 28 (8+20) очков, также проведя в плей-офф 4 матча и набрав 5 (1+4) баллов. На протяжении большей части прошлого сезона Евгения мучили проблемы с коленом, и после его окончания российский форвард был вынужден сделать операцию. В середине сентября сообщалось, что Малкин может не восстановиться и к старту регулярного чемпионата. Пока же напротив его фамилии в списке игроков «Питтсбурга» числится пометка – «травмирован».

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: в. Андрей Василевский, в. Амир Мифтахов, з. Михаил Сергачёв, н. Никита Кучеров, н. Алексей Липанов, з. Дмитрий Семыкин

К трём двукратным обладателям Кубка Стэнли в составе «молний» в тренинг-кэмпе добавились ещё несколько российских хоккеистов – голкипер Амир Мифтахов перебрался в южный штат из казанского «Ак Барса», защитник Дмитрий Семыкин продолжает пробиваться в НХЛ через низшие лиги, а нападающий Алексей Липанов вернулся в расположение «Лайтнинг» после непродолжительного пребывания в России, где он играл в ВХЛ за подмосковное «Динамо».

«Даллас Старз»: в. Антон Худобин, з. Артём Грушников, н. Александр Радулов, н. Денис Гурьянов

В «Далласе» крайне любопытная ситуация сложилась во вратарской линии, где появился обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Брэйден Холтби. Канадский вратарь был приобретён на рынке свободных агентов, несмотря на прогресс Джейка Эттингера, который в минувшем сезоне уже практически отвоевал себе пост первого номера, воспользовавшись травмой Бена Бишопа и не лучшей игрой в исполнении Антона Худобина. При этом контракты Бена и Антона никуда не делись из платёжной ведомости клуба, что означает сумасшедшую зарубу даже за право оказаться в заявке на конкретный матч. Конечно, если все перечисленные голкиперы будут здоровы.

Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

«Торонто Мэйпл Лифс»: н. Михаил Абрамов, н. Семён Дер-Аргучинцев, н. Павел Гоголев, н. Никита Гусев, н. Илья Михеев, н. Кирилл Семёнов

Российская делегация в тренировочном лагере «Торонто» состоит из шести нападающих, среди которых выделяется фамилия Никиты Гусева. Текст из введения к данному материалу идеальным образом подходит к ситуации, в которой сейчас находится 29-летний нападающий. В карьере Гусева за океаном уже были нахождения в системах «Вегаса», «Нью-Джерси» и «Флориды» – однако ни в одной из них россиянину не удалось закрепиться на продолжительное время.

С «Мэйпл Лифс» в межсезонье Никита подписал пробное соглашение, и по итогам работы Гусева в тренинг-кэмпе возможны три варианта дальнейшего развития событий. По самому благоприятному из них, «кленовые листья» предложат россиянину подписать полноценный контракт. Существует возможность и того, что Гусев не пробьётся в «Торонто», но на него обратят внимание в другой команде НХЛ. Третьим же вариантом для олимпийского чемпиона 2018 года является возвращение в КХЛ, где в его услугах заинтересованы все ведущие команды лиги.

Что касается остальных россиян, то Михеев уже давно является полноценным игроком основного состава. В последнее время дела у Ильи в клубе шли ни шатко ни валко, и даже проходила информация, что сторона хоккеиста запросила обмен в другой клуб, но в «Торонто» сохранили россиянина в своих рядах. Бывшего форварда «Авангарда» Семёнова ждёт дебютный тренировочный лагерь в НХЛ, а Абрамов, Дер-Аргучинцев и Гоголев входят в целую группу молодых игроков, уже успевших принять участие в турнире новичков.

«Вашингтон Кэпиталз»: в. Илья Самсонов, з. Александр Алексеев, з. Дмитрий Орлов, н. Александр Овечкин, н. Евгений Кузнецов

После неудачного выступления «Вашингтона» в плей-офф в минувшем сезоне НХЛ было много разговоров о возможном уходе из команды голкипера Ильи Самсонова и нападающего Евгения Кузнецова. Руководство «Кэпиталз» не скрывало разочарования от игры и поведения россиян в ходе прошлого сезона, но в результате оба игрока остались в организации. Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном», получив ещё один (очевидно, последний) шанс стать первым номером команды, а по Кузнецову клуб не получил достойного предложения по обмену. Для защитника Орлова и форварда Овечкина предстоящий тренинг-кэмп является рутинным делом по набору формы к старту сезона, тогда как защитник Алексеев должен сделать новый шаг в своей карьере и попытаться пробиться в линейку основных игроков обороны «Кэпиталз».

«Нью-Йорк Рейнджерс»:

Ряды одного из самых русских клубов НХЛ чуть поредели за межсезонье, ведь «Рейнджерс» совершили обмен с «Сент-Луисом», в результате которого Бродвей покинул Павел Бучневич. «Я сам сталкивался с похожей ситуацией. Но для меня это было громом среди ясного неба. Я немного расстроен, Паша — хороший игрок, много плюсов команде давал. Но в НХЛ так заведено. Тут и добавить нечего. У клуба есть стратегия, план. Чего тут говорить, надо играть дальше», — прокомментировал уход соотечественника Панарин во время прямого эфира в «инстаграме» канала «Хоккей в курсе».

Самому же Артемию наряду с остальными игроками придётся знакомиться с новым главным тренером «Рейнджерс». В июне «синерубашечников» возглавил канадский специалист Жерар Галлан, на плечи которого возложена миссия по изменению вектора игры команды. В летней селекции ньюйоркцы взяли курс на подписание опытных и габаритных хоккеистов, ответственных за защиту звёзд и молодого актива «Рейнджерс».

«Сент-Луис Блюз»: н. Павел Бучневич, н. Владимир Тарасенко, н. Никита Александров, н. Алексей Торопченко

Одна из главных трансферных саг лета в НХЛ не разрешилась и по сей день – активно просивший обмена из «Сент-Луиса» нападающий Владимир Тарасенко продолжает оставаться «музыкантом». Более того, по словам генменеджера организации, с большой вероятностью Владимир начнёт предстоящий сезон игроком «Блюз».

«Есть большая вероятность, что он начнёт сезон с нами. Мы с Влади говорили об этом. Он всё понимает. В плане обменов ситуация сейчас сложная. Потолок не растёт, а Влади много пропустил за последние несколько лет.

Он знает, что ему нужно будет вернуться и сыграть очень хорошо. Надеюсь, он будет играть так, что уже не захочет, чтобы его обменивали — и мы этого не захотим. Ему нужно провести хороший сезон. Он хочет играть ещё несколько лет, и для этого ему нужно сделать себя востребованным», – цитирует Армстронга STL Today.

«Нью-Йорк Айлендерс»: в. Илья Сорокин, в. Семён Варламов, н. Анатолий Голышев (?)

Не успел Голышев сменить «Автомобилист» на «Айлендерс», как его однолетний контракт истёк и надо подписывать новый. Однако этого пока не произошло, а без заключения соглашения ждать форварда в тренировочном лагере «островитян» не приходится.

«Филадельфия Флайерз»: з. Иван Проворов, з. Егор Замула, н. Герман Рубцов

23-летний нападающий Герман Рубцов предпримет ещё один шанс перезапустить свою игровую карьеру. В межсезонье россиянин вернулся в систему «лётчиков» после откровенно слабого сезона, сыгранного за «Сочи», где в 46 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Герман отметился всего тремя заброшенными шайбами. Теперь Рубцову предстоит выдержать жесточайшее сражение с 31 форвардом системы «Филадельфии» в тренировочном лагере, чтобы получить место хотя бы в команде АХЛ. Непростая ситуация и у 21-летнего Егора Замулы, дебютировавшего в НХЛ в конце прошлой регулярки. Защитная линия «Флайерз» летом заметно видоизменилась в лучшую сторону, и Егору будет крайне сложно и практически невозможно рассчитывать на место в основном составе. Что касается Проворова, то ему предстоит заняться нахождением взаимопонимания с новым партнёром.

«Коламбус Блю Джекетс»: в. Даниил Тарасов, з. Владислав Гавриков, н. Егор Чинахов

20-летний нападающий Егор Чинахов стал одним из самых обсуждаемых игроков в НХЛ по итогам традиционных турниров новичков. Россиянин забросил шесть шайб в трёх матчах — в дебютной встрече Егор поразил ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ), затем оформил дубль в матче с «Даллас Старз» (4:3), а также хет-трик во встрече с «Детройт Ред Уингз» (7:3). Бывший форвард «Авангарда» заслужил порцию лестных слов от руководства «Блю Джекетс», но теперь Егору придётся поднять свою игру ещё на более высокий уровень, чтобы выиграть конкуренцию за место в составе. Стоит заметить, что в тренинг-кэмп «Коламбуса» в общей сложности приглашены 38 форвардов.

«Каролина Харрикейнз»: н. Андрей Свечников, н. Максим Летунов

Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 42 (15+27) очка при показателе полезности «+1». В плей-офф форвард сыграл в 11 встречах, набрав 8 (2+6) баллов при общей полезности «+4». Прошлым летом Андрей подписал главный контракт в своей карьере, поставив подпись под восьмилетним соглашением с «Каролиной» на общую сумму в $ 62 млн. Помимо него, в тренинг-кэмпе «ураганов» будет ещё один российский форвард – Максим Летунов, проведший три матча в НХЛ за «Сан-Хосе».

«Монреаль Канадиенс»: з. Александр Романов, з. Даниил Соболев, н. Арсен Хисамутдинов

Объективно говоря, 21-летний защитник Александр Романов является единственным российским претендентом на место в основном составе финалиста минувшего розыгрыша Кубка Стэнли. Защитник Соболев и нападающий Хисамутдинов предстоящий тренировочный лагерь должны рассматривать как возможность набраться опыта.

«Ванкувер Кэнакс»: н. Василий Подколзин

В список из 54 хоккеистов вошёл только один российский хоккеист – это новичок команды Василий Подколзин. Накануне авторитетное издание The Athletic составило список лучших молодых игроков Национальной хоккейной лиги, которые в предстоящем сезоне могут претендовать на «Колдер Трофи» (награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон).

Наивысшее место среди россиян в списке занял новичок «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Ткачёв, который занял 15-е место. Подколзин расположился на 17-м месте, а форвард «Флориды» Григорий Денисенко — 20-й.

«Эдмонтон Ойлерз»: в. Илья Коновалов, з. Дмитрий Саморуков (?), н. Матвей Петров, н. Кирилл Максимов

23-летний Илья Коновалов перебрался за океан этим летом, подписав контракт новичка с «нефтяниками». Основными голкиперами «Эдмонтона» являются 39-летний ветеран Майк Смит и 33-летний финн Микко Коскинен. Очевидно, что начинать заокеанскую карьеру бывшему вратарю «Локомотива» придётся с АХЛ, но в случае успешного выступления там у Коновалова может появиться шанс и в главной команде «Ойлерз». А вот защитник Дмитрий Саморуков выбыл из строя на некоторый срок из-за перелома челюсти, полученного в матче на турнире новичков.

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«Вегас Голден Найтс»: з. Даниил Мироманов, н. Павел Дорофеев, н. Евгений Дадонов, н. Максим Марушев

Один из самых больших обменов межсезонья, связанных с российскими игроками, осуществил «Вегас», выменяв Евгения Дадонова у «Оттавы». Контракт россиянина с «сенаторами» был рассчитан ещё на два сезона со среднегодовй зарплатой на $ 5 млн, но доигрывать его Евгений будет уже в Лас-Вегасе.

«Дадонов полностью соответствует нашим требованиям. На рынке свободных агентов было несколько классных нападающих, которые попали к нам в список и могли оказаться в нашей команде, не согласись «Оттава» на обмен. Но нашим приоритетом был именно этот игрок», — заявил генеральный менеджер «рыцарей» Келли Маккриммон в интервью официальному сайту НХЛ.

«Колорадо Эвеланш»: н. Артём Анисимов, н. Валерий Ничушкин, н. Михаил Мальцев

«Флорида Пантерз»: в. Сергей Бобровский, н. Максим Мамин, н. Григорий Денисенко

«Оттава Сенаторз»: з. Никита Зайцев, з. Артём Зуб

«Нэшвилл Предаторз»: н. Яков Тренин, н. Егор Афанасьев

В списке «Оттавы» обращает на себя внимание отсутствие форварда Егора Соколова, которому не нашлось места среди 30 соискателей на 12-13 мест в атаке «сенаторов». В защитной линии канадского клуба всё стандартно и без сюрпризов, как и в заявке «Нэшвилла».

«Лос-Анджелес Кингз»: н. Владимир Ткачёв, н. Никита Павлычев

В ростере «королей» числятся два российских хоккеиста, при этом пресс-служба клуба подчеркнула, что нападающий Павлычев находится на контракте АХЛ.

«Анахайм Дакс»: н. Александр Волков

«Детройт Ред Уингз»: н. Владислав Наместников, н. Кирилл Тютяев

«Калгари Флэймз»: з. Никита Задоров, з. Ян Кузнецов, н. Дмитрий Завгородний

«Аризона Койотс»: з. Владислав Провольнев, з. Илья Любушкин

«Нью-Джерси Дэвилз»: з. Никита Охотюк

«Чикаго Блэкхоукс»: з. Дмитрий Осипов, н. Андрей Алтыбармакян

После обмена Михаила Мальцева в «Колорадо» защитник Никита Охотюк остался последним российским представителем в системе «дьяволов». Но пробиться в главную команду «Нью-Джерси» в предстоящем сезоне ему поможет только большое чудо. Для новичка «Аризоны» Владислава Провольнева тренинг-кэмп станет первым в его заокеанской карьере.

«Сиэтл Кракен», «Бостон Брюинз», «Баффало Сэйбрз»: нет

Новый клуб Национальной хоккейной лиги прошёл мимо российских игроков как на драфте расширения, так и на рынке свободных агентов. В результате ни одного россиянина не оказалось в первом в истории американского клуба тренировочном лагере. Также не будет наших представителей и в лагерях «Бостона» и «Баффало».

К настоящему моменту не объявили свои составы «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс». Ожидаемые россияне из этих клубов: Евгений Свечников («Виннипег») и Николай Кныжов («Сан-Хосе»).