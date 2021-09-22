«Он стоит каждого пенни». Что сказали Герин и Капризов после сделки на $ 45 млн

Как всегда улыбающийся Кирилл Капризов появился в расположении «Миннесоты» к самому началу тренировочного лагеря. Нападающий, сегодня подписавший новый пятилетний контракт с зарплатой $ 9 млн в год, по этому случаю сразу дал пресс-конференцию вместе с генеральным менеджером клуба Биллом Герином. На ней обсудили главные моменты – давление, связанное с подписанием самого крупного соглашения в истории «дикарей», реальность возвращения в КХЛ, слухи о котором муссировались в заокеанской прессе всё лето, и цели на ближайшую пятилетку.

«Капризов стоит каждого пенни»

В понедельник, 20 сентября, Герин прилетел во Флориду, чтобы лично увидиться со своим звёздным игроком и его агентом Полом Теофаносом и продвинуть вялотекущие переговоры. Это сработало и стало, по заявлению генменеджера, одним из ключевых факторов успеха. Что до огромной зарплаты, то Герин считает её полностью оправданной.

Ранее имя Капризова не значилось в списке игроков, приглашённых на сборы команды. Во-первых, у него не было договора, а во-вторых, было неясно, как скоро он сможет присоединиться к команде, когда соглашение будет заключено. Однако россиянин уже некоторое время находится в США и успел полностью пройти вакцинацию, а значит, ему не надо сидеть неделю на карантине. Таким образом, Капризов начнёт тренинг-кэмп вместе с командой (он стартует 23 сентября).

«Ничто не сравнится с личной встречей. Думаю, именно это помогло нам прийти к соглашению. Зарплата $ 9 млн в год? Кирилл – это не только то, что он делает на льду. Он помог создать новый образ «Миннесоты». Это захватывающий игрок, и это тоже кое-чего стоит. Думаю он там, где и должен быть. Думаю, он стоит каждого пенни», — заявил Герин.

«Не чувствую никакого давления из-за такого большого контракта. Сейчас, когда я подписал его, всё просто. Хоккей и ничего больше», — сказал Капризов.

Подписание контракта с Капризовым ждали не только болельщики и руководство клуба, но и партнёры Кирилла. Его пост в «Инстаграме» прокомментировали Матс Цуккарелло, Кевин Фиала, Райан Хартман, Джаред Сперджен, но больше всех выделился Маркус Фолиньо, написавший на русском.

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«КХЛ? Без шансов»

Когда Капризова спросили о реальности варианта с возвращением в КХЛ, между нападающим и Герином состоялся забавный диалог – верный признак того, что, несмотря на сложность переговоров, между ними сохранились позитивные отношения.

«Без шансов», — ответил на вопрос Капризов.

«Не надо было отвечать, тебе это ещё пригодится на следующих переговорах», — пошутил Герин.

И, наконец, то, что было реальной причиной затянувшихся переговоров, – какие цели ставит перед собой «Миннесота» и каков шанс их достичь. Капризов как уже состоявшийся игрок, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, лучший новичок НХЛ, стремится к завоеванию Кубка Стэнли.

«Клуб хочет выиграть Кубок Стэнли. Теперь нам надо работать каждый день», — сказал он.