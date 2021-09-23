Скабелка не справляется с «Локомотивом», в «Сибири» опять всё плохо. Что происходит в КХЛ

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов из матчей регулярного чемпионата КХЛ.

У «Сибири» всё как всегда: провальная селекция, есть вопросы к тренеру. Но пока дёргаться рано

В Новосибирске снова всё не слава богу. Под руководством Андрея Мартемьянова «Сибирь» выдала неудачный старт, набрав лишь 5 очков в восьми матчах, команда показывает очень тяжёлый хоккей, и поединок с любым мало-мальским мастеровитым соперником неизменно оборачивается поражением. У «Сибири» не работает пока ни один козырь, на который могли рассчитывать в клубе. Знаменитые домашние стены не помогают — лишь одна вымученная победа в ЛДС над «Куньлунем». Маркеры тренерского стиля Мартемьянова, к которым наставник приучил в других клубах, не проявляются: у «Сибири» не получается строить игру на быстрых атаках, а большинство — худшее в КХЛ.

Конечно, дело не только в главном тренере, но и в уровне исполнителей. Похоже, Кириллу Фастовскому снова не удалась селекция, потому что в составе не видно лидеров, тех, кто смог бы тащить «Сибирь». У лучшего бомбардира новосибирцев всего лишь 4 очка, и это Денис Голубев — форвард силового плана. Ник Шор, Антон Ведин, Егор Миловзоров и другие вроде бы ведущие форварды провалили старт сезона, из-за чего «Сибирь» пока похожа на серую, безликую команду, которая не может брать своё ни мастерством, ни старанием.

Однозначно, селекция в клубе могла быть удачнее. И не нужно кивать на скромный бюджет, достаточно взглянуть на легионеров в «Витязе» или «Торпедо» — это примерно сопоставимые с «Сибирью» клубы по финансовым возможностям. Да что говорить, Фастовский и в Новосибирск не раз привозил топовых иностранцев, а сейчас, в эпоху потолка зарплат в КХЛ, ему это должно быть ещё проще. Но комплектование состава, похоже, опять готово поставить «Сибири» подножку на пути к хоть каким-то перспективам в сезоне.

Понятно, что и Мартемьянов работает неидеально. У игроков «Сибири» мы видим много дисциплинарных огрехов, системных ошибок, а это уже прерогатива тренера. Хотя сам он, похоже, видит ключевую проблему именно в персоналиях и уже намекнул, что скоро придётся резать по живому.

Но в хоккее, как правило, при неудачах клуба первой летит голова именно главного тренера. Ещё несколько невнятных матчей, и под Мартемьяновым зашатается кресло. Впрочем, есть ли большой смысл увольнять этого наставника? Уверен, рано или поздно как-то выправить ситуацию он сумеет, а потеря очков для «Сибири» на этом этапе не так критична, как в прошлых сезонах. На Востоке есть «Амур», «Адмирал» и «Куньлунь», которые даже особо не претендуют на плей-офф, трясёт «Барыс», «Нефтехимик» вряд ли долго продержится в кубковой восьмёрке. Так что шансы на плей-офф у новосибирцев точно будут и с Мартемьяновым. А вот как отзовётся революция на тренерском мостике по ходу сезона — предугадать невозможно.

Фото: photo.khl.ru

Скабелка не справляется с «Локомотивом». Кажется, у босса клуба скоро лопнет терпение

«Локомотив» — второй на текущий момент сезона клуб, где очень вероятна тренерская отставка. И, честно говоря, если она произойдёт в ближайшие дни, то будет весьма оправданна, так как, похоже, в Ярославле хоккеисты и Андрей Скабелка разговаривают на разных языках. Команда с классным составом и понятной системой игры (вспоминаем прошлый сезон и плей-офф) на старте этого чемпионата вдруг превратилась в разобщённый коллектив, где хоккеисты включаются по желанию, трудовая дисциплина почти на нуле, а на оборону больно смотреть. И Скабелка как будто пока ничего не может с этим сделать.

Он не может заставить хоккеистов «Локомотива» играть не отдельными отрезками, а весь матч. Не может добиться концентрации хотя бы в своей зоне, из-за чего у ярославцев пачками идут грубые индивидуальные ошибки. Не может сделать так, чтобы «Локомотив» не проваливал начало матчей и сразу брал игру и шайбу под свой контроль — состав-то позволяет действовать с позиции силы сразу, а не в тот момент, когда на табло уже, условно, 0:2. Наконец, Скабелка пока не в состоянии заставить отрабатывать немаленькие зарплаты своих ключевых хоккеистов. Шалунов, Петерссон, Коршков — очень слабое начало сезона. Да и тот же Рид Буше, если вынести за скобки матч с рижским «Динамо», закончившийся для американца ассистентским хет-триком, пока показал себя только в одном матче с «Торпедо». Который «Локомотиву, кстати, тоже пришлось выгрызать.

От «Локомотива» ждали, что он будет катить на старте этой регулярки, как это делают «Металлург», московское «Динамо» или «Йокерит», но ярославцы дёргаются, трясутся и пыхтят. И даже если побеждают, то делают это с каким-то надрывом. Голы даются очень тяжело, оборона стабильно привозит, затасканный Паскуале (может, хватит молодому Исаеву полировать лавку?) не выручает. Подобные проблемы модно списывать на тяжёлую предсезонку, где закладывается базис под плей-офф, но кажется, что это не тот случай. Во-первых, в олимпийском сезоне с месячной паузой перед кубковым этапом бессмысленно работать над физикой по стандартным шаблонам. А во-вторых, президента «Локомотива» Юрия Яковлева эта причина в любом случае не удовлетворит. Он вообще довольно нетерпеливый руководитель: увольнял Алексея Кудашова осенью после ряда поражений, хотя у того за плечами был сверхудачный сезон в «Локомотиве»; быстро убирал Крэйга Мактавиша, не дав тому даже времени на адаптацию. Думаю, и у Скабелки нет никакого иммунитета, а 6 поражений в девяти матчах намекают, что у Андрея Владимировича осталось очень мало времени, чтобы поправить ситуацию.

«Йокерит» и «Магнитка» — два разных лидера КХЛ

У одних клубов колоссальные проблемы, а на другие — приятно посмотреть. Впрочем, это нормально для любого отрезка регулярки. Сейчас же глаз хоккейных эстетов радуют, прежде всего, московское «Динамо» (хотя справедливости ради отметим, что из семи матчей у бело-голубых был только один с топ-соперником), а также «Йокерит» и «Металлург». Последние двое сейчас и лидируют в КХЛ.

Эти две команды в великолепной форме, но хоккей у них — совсем разный. И это здорово, что в КХЛ есть разнообразие стилей, которые приносят результат. «Йокерит» исповедует силовую, физическую, упрощённую в техническом смысле модель, использует мощное давление и форчекинг по всей площадке, а план взятия чужих ворот до боли примитивен. Обратите внимание, что в этом сезоне «шуты» не особо грузят шайбу на пятак, а уповают на набросы от защитников от синей линии и подставления клюшек на «линии огня». И надо сказать, что этот нехитрый приём отработан у «Йокерита» чуть ли не до автоматизма.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Разумеется, финны забивают голы и иначе, просто способ «наброс — подставление» — это основа почти любой атаки «Йокерита», если защитники соперника успели повернуться лицом. Пока такая тактика вкупе с великолепной физподготовкой команды держит «Йокерит» в лидерах Западной конференции. У «шутов» уже 8 побед подряд, и это лучший промежуточный результат клуба при Лаури Марьямяки, который работает в Хельсинки уже четвёртый сезон.

Если «Йокерит» — это пробивной напор, то «Магнитка» в нынешнем чемпионате образец креативного мышления и комбинационного хоккея. Думаю, болельщики «Металлурга», воспитанные на игре братьев Корешковых, Разина, Гольца, Гусманова, помнящие искусство в исполнении тройки Мозякин — Коварж — Зарипов, сейчас должны быть довольны, так как их любимая команда играет не только эффективно, но и эффектно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Пока летняя селекция, направленная на облегчение, ускорение и интеллектуальное развитие команды, работает. Очевидно, Илье Воробьёву сподручнее работать с техничными игровичками, коих сейчас в «Металлурге» предостаточно, чем с габаритными «шкафчиками», хотя и без мускулов уральцы не остались (Чибисов, Акользин). В результате у «Магнитки» отличный баланс звеньев, нарисовать гол может любое сочетание, выходящее на лёд, да и вообще бросается в глаза, насколько ровный, глубокий состав нападающих подобрался в Магнитогорске. Майе и Карри, Голдобин и Лайпсик, Карпов и Коростелёв, Никонцев и Кошелев — у всех уже не менее 6 очков за результативность, и неудивительно, что «Магнитка» сейчас самая забивная команда КХЛ. А ведь ещё есть пока что погрязший в «минусах» Зернов, Чибисов, Неколенко.

Тут даже не три, а четыре игровых звена, и такому богатому разнообразию мастеров может позавидовать любой клуб КХЛ. Непонятно, как вся эта атакующая кавалерия себя покажет в плей-офф, где с красивым хоккеем редко добиваются успеха, но до марта ещё много времени. Пока же игрой «Магнитки» можно просто наслаждаться.