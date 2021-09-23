«Салават» не сломить! Уфа разобралась со СКА, показав роскошное большинство

Команда Томи Лямся продолжает находиться в числе лидеров КХЛ, а поражение от «Северстали» не надломило юлаевцев.

Матчи между СКА и «Салаватом Юлаевым» всегда вызывают повышенный зрительский интерес. Обе команды известны своим ярким и атакующим хоккеем, в обеих собраны высококлассные мастера, а недавний обмен Воробьёв – Хафизуллин придавал отчётной встрече дополнительной перчинки. Всегда интересно наблюдать за тем, как хоккеисты настраиваются и играют со своими бывшими командами.

«Уфу постоянно критиковали, что там играет только одно звено. Жаль, что получил травму Пименов, он смотрелся очень хорошо. Здорово играет образовавшаяся связка Шмелёв-Кадейкин, травмирован Амиров, но и от него будут ждать сильной игры. И ещё. На предсезонке критиковали Метсолу, но сейчас он играет на своём высоком уровне», – сказал в интервью «Чемпионату бывший генеральный менеджер юлаевцев Леонид Вайсфельд.

После этого команда Томи Лямся уже успела потерпеть первое поражение, уступив в Череповце местной «Северстали» (1:2). Кроме того, вышел с больничного Родион Амиров, о котором тоже упомянул Вайсфельд. Действительно, от талантливого нападающего ждут настоящего прорыва. Дебют в нынешнем сезоне в схватке со СКА – отличный повод проявить себя.

СКА, в отличие от «Салавата», потерпел уже два поражения, но в целом тоже довольно уверенно проводит старт регулярного чемпионата. В последних трёх матчах хоккеисты Валерия Брагина добились побед, разгромив в последней до сегодняшнего дня игре несчастный «Амур» (5:1). Теперь пришло время потягаться с более сильными соперниками.

Обе команды с первых минут демонстрировали высокий темп и хорошее катание. В то же время, хоккей носил осторожный характер. Единственное удаление в первом периоде получил Виктор Тихонов, наказанный малым штрафом за удар коленом. Однако никаких дивидендов из этого армейцы выжать не смогли.

В целом же по итогам 20 минут «Салават», пожалуй, чуть интереснее смотрелся в атаке, но Ларс Юханнсон, когда требовалось, подтащил СКА. Ни разу не пропустил Александр Шарыченков, занявший место в воротах гостей.

Во втором отрезке встречи за задержку соперника клюшкой две минуты схлопотал Бурдасов. В результате Маннинен получил свободу на левом кругу вбрасывания, откуда классным кистевым броском загнал шайбу в дальнюю девятку. Уфимцы реализовали большинство в том числе благодаря Виктору Тихонову, мастерски закрывшему обзор Ларсу Юханссону. Сухая серия шведа прервалась.

Злую шутку со СКА сыграло и второе меньшинство – за задержку наказали защитника Кирсанова. На этот раз юлаевцы быстро реализовали большинство — за 14 секунд! Маннинен сделал скидку себе за спину, а Мухамадуллин мощным броском из центра зоны прошил вратаря. В результате два гола гостей сделали три человека – Маннинен (1+1), Мухамадуллин (1+1) и Гранлунд (0+2).

Вообще же игра в неравных составах со стороны уфимцев впечатляет, да и в целом во втором периоде «Салават» смотрелся ещё лучше, нежели в первой двадцатиминутке. Счёт на табло – 2:0 в пользу уфимского клуба выглядел вполне закономерным. У Уфы, кстати, ещё и лучшая оборона во всей КХЛ. Неожиданно, правда? Учитывая любовь юлаевцев к «бразильскому» хоккею.

В третьей двадцатиминутке соперники решили обменяться голами. Сперва гости убежали в контратаку, Амиров роскошным поперечным пасом нашёл на дальней штанге Хохрякова, который без проблем замкнул этот выпад.

Питер ответил голом Бурдасова. Защитники «Салавата» блокировали бросок от синей линии, но отскок шайбы от конька защитника получился точно на клюшку Антону, который расстрелял ворота соперника.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Из явных минусов для Уфы – травма ведущего защитника Хафизуллина, отправившегося в раздевалку в концовке третьего периода.

Казалось, «Салават» легко доведёт дело до победы, но Уфа сама себе организовала проблемы. Брагин заменил Юханссона на шестого полевого хоккеиста, Бурдасов кистевым броском от правого борта удивил Шарыченкова. Правда, позднее шайбу переписали на Тимкина. Видимо, случился рикошет.

Гол, который всё равно не принёс хозяевам очков. Башкиров в следующей атаке сумел поразить пустые ворота. 4:2 – победа «Салавата». Уфа продолжает уверенное шествие по турнирной таблице.