Кто станет главным человеком в мировом хоккее? На место Фазеля пять претендентов

В субботу, 25 сентября, в Санкт-Петербурге итоговым голосованием завершится полугодовой конгресс Международной федерации хоккея, на котором сложит свои полномочия Рене Фазель. Рене стал президентом Швейцарской хоккейной ассоциации в 1985 году, а всего спустя год был избран членом Совета ИИХФ. Президентом Международной федерации хоккея на льду швейцарец стал в 1994 году, сменив на этом посту правившего на протяжении 17 лет кряду Гюнтера Сабецки.

Также Фазель является членом исполкома Международного олимпийского комитета. Проходила информация, что после ухода со своего поста 71-летний функционер получит одну из должностей в Федерации хоккея России. Свои кандидатуры на пост главы ИИХФ выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

Всего делегаты на конгрессе ИИХФ имеют 105 голосов. Причём такие крупные хоккейные страны, как Россия или Канада, имеют даже по два голоса. В выборах президента ИИХФ победит тот, кто наберёт 53 голоса, то есть больше половины. Если такую сумму голосов в первом туре не соберёт никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов будет отсеян, а четверо проходят во второй тур голосования. И так далее до победного конца.

В 1994 году Фазелю потребовались все четыре возможные тура, чтобы выиграть борьбу у финна Кая Хитаринты. Сейчас основными претендентами на вакантный престол считаются Райндль, Бржиза и Тардиф, при этом ожидается, что именно немец станет новым главой ИИХФ. Пока же «Чемпионат» рассказывает ключевые факты из биографий пяти претендентов на пост главного человека в мировом хоккее.

Франц Райндль (Германия, 66 лет)

Участник восьми чемпионатов мира и трёх олимпийских турниров в качестве хоккеиста завершил игровую карьеру в 1988 году, практически сразу же перейдя на тренерскую стезю. На протяжении следующих трёх сезонов Райндль возглавлял свой родной клуб «Визерзее», выступавший в то время во втором дивизионе чемпионата Германии. В 1991 году состоялось первое пришествие тренера Райндля в национальную команду, в которой он занял должность ассистента главного тренера.

Отработав на двух Олимпиадах (1992, 1994), Райндль на шесть лет покинул немецкую сборную, однако в 2000 году вернулся в команду уже в роли её генерального менеджера. В этом качестве Франц провёл следующие 12 лет своей жизни, а в 2004 году даже свозил немецких хоккеистов на Кубок мира в должности главного тренера. В следующем Кубке мира, который состоялся в 2016 году, функционер принимал участие уже в роли руководителя сборной Европы. Команда Ральфа Крюгера провела фурор на том турнире, добравшись до финала.

Примечательно, что формированием сборной Европы функционер занимался уже в новом для себя качестве. В 2014 году Франц занял пост главы руководителя Хоккейного союза Германии, а спустя два года вошёл в совет ИИХФ. 5 июня 2021 года немецкий чиновник выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной федерации хоккея и сейчас является главным фаворитом на его получение. По информации издания «Матч ТВ», именно кандидатуру Райндля на предстоящем голосовании поддержит Федерация хоккея России.

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Петр Бржиза (Чехия, 56 лет)

Один из лучших голкиперов в истории чешского хоккея повесил коньки на гвоздь в 2006 году, завершив карьеру на родине после семи лет, проведённых в составе «Спарты». В составе сборной Чехословакии Бржиза дважды принимал участие в Олимпийских играх. Он является бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года в Альбервилле и участником Кубка Канады 1987 года, а также трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира. В составе сборной Чехии Петр стал участником Олимпийских игр 1994 года, двукратным участником Кубков мира и бронзовым призёром чемпионата мира.

25 апреля 2006 года собрание акционеров «Спарты» приняло решение назначить Петра на пост генерального менеджера клуба. 13 мая 2008 года Бржиза отказался от участия в выборах на пост президента Чешской федерации хоккея, сославшись на занятость на посту генерального менеджера в клубе. В 2010 году Петр стал президентом «Спарты». Родной клуб Бржиза окончательно покинул в 2019 году, перейдя на работу в национальную федерацию, где сейчас он является членом исполнительного комитета.

В субботу немец и чех станут главными противниками в борьбе за пост президента ИИХФ. «Вообще я не думал о том, чтобы создать какие-то неприятные ситуации для Петера Бржизы, потому что он мой хороший друг, и он сегодня провёл невероятную игру, когда она закончилась, он спросил меня, во сколько начинается конгресс. Я ему ответил, что в 9:30, хотя на самом деле в 8:30», – накануне пошутил Райндль после гала-матча, посвящённого уходу Фазеля с поста президента ИИХФ.

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Хенрик Бах-Нильсен (Дания, 56 лет)

В отличие от вышеупомянутых кандидатов, за плечами датского чиновника нет игровой карьеры. В 2000 году Хенрик стал членом правления клуба «Ольборг» и в этом качестве оставался на протяжении следующих пяти лет, пока в 2005 году не был избран в правление Федерации хоккея Дании. Спустя два года на тот момент 42-летний чиновник впервые в карьере возглавил национальную федерацию, главой которой он остаётся и по настоящий момент времени. В 2012 году стал членом совета ИИХФ, а спустя четыре года получил продление своих полномочий.

Основной акцент в своей предвыборной программе Бах-Нильсен делает на развитие вида спорта в странах, где хоккей не пользуется популярностью. Он рассчитывает, что более широкие возможности ИИХФ позволят ему развивать хоккей в нехоккейных странах. Датчанин называет расширение состава участников мировых первенств необходимостью: «Если ты хочешь расти, то необходимо смотреть более глобально. Расширение поможет нам развиваться, для нас откроются большие рынки». Наибольший потенциал датчанин видит в азиатском регионе. Функционер предлагает создать там дополнительный офис ИИХФ со специалистами, которые будут помогать местным в продвижении хоккея. Другим перспективным направлением он считает Балканы.

В середине сентября Хенрик отметился радикальным и удивительным предложением увеличить количество хоккейных дисциплин на Олимпиаде. По мнению этого чиновника, необходимо рассмотреть возможность разыгрывать медали на Олимпийских играх в таких видах хоккея, как «3 на 3», матчи смешанных команд или даже конкурсы мастерства. Таким образом, Бах-Нильсен рассчитывает повысить интерес к олимпийскому турниру в нехоккейных странах.

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В преддверии голосования американское издание The Morning Skate опубликовало компромат на двух кандидатов, которые были вовлечены в постыдные, публично задокументированные скандалы, один из которых даже привёл к судебному разбирательству. В 2019 году датский руководитель попал на камеру видеонаблюдения, предположительно давая двадцатичетырёхлетнему парню указание ударить своего знакомого в пабе в Ольборге. Бах-Нильсен был приговорён к 30 дням испытательного срока, но на его политической деятельности наказание не отразилось.

Люк Тардиф (Франция, 68 лет)

Тардиф начал свою карьеру хоккеиста в канадской команде «Труа-Ривьер», выступавшей в юниорской лиге Квебека. После двух сезонов в QMJHL нападающий взял паузу в хоккее, а затем перебрался в чемпионат Бельгии, где он играл за «Тигров Брюсселя». В 1977 году французский форвард дебютировал на родине в составе «Шамони».

Тардиф четырежды признавался лучшим бомбардиром чемпионата Франции, дважды со своими клубами став чемпионом страны (по разу с «Шамони» и «Руэном»). После второго и последнего в своей карьере чемпионства он покинул хоккей в возрасте 37 лет. В 2006 году Люк стал первым в истории президентом Федерации хоккея Франции и на протяжении следующих 15 лет не расставался с этой должностью.

Трудится в ИИХФ с 2008 года, возглавляет финансовый комитет. Тесно связан с олимпийским движением Франции, был шефом национальной делегации в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018. Работал в заявочном комитете Парижа-2024. Программа французского чиновника во многом схожа с планами Бах-Нильсена. Так же, как и датчанин, Тардиф хочет продвигать хоккей «3 на 3» и другие разновидности игры. Искать баланс между тем, что ИИХФ зарабатывает ещё больше денег, но при этом заботится о маленьких федерациях.

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Сергей Гончаров (Беларусь, 37 лет)

Родился в Германии, там же изучал спортивный менеджмент в бизнес-школе. Работал на разных должностях в ФХР с 2004 по 2007 год. Потом до 2011 года работал генсеком белорусской федерации хоккея. Возглавлял заявку на проведение ЧМ-2014 в Минске, участвовал в организации ряда соревнований в своей стране, включая «Матч звёзд» КХЛ-2010. Помогал минскому «Динамо» вступить в КХЛ, при его участии в Минске появился ледовый дворец на 15 тысяч зрителей. 10 лет назад возглавлял заявку Львова на проведение зимней Олимпиады-2022. Тесно связан с олимпийским движением. Вернулся в белорусскую федерацию в 2014 году.

Гончаров стал вторым кандидатом, на которого слило компромат американское СМИ. Несколько лет назад он устроил скандал в одном из самых дорогих ночных клубов Минска. В ходе потасовки Сергей даже продемонстрировал свою официальную аккредитацию на Европейские игры 2019 года в попытке поколебать работников клуба, вынужденных иметь с ним дело.

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Белорусский кандидат предлагает радикальным образом реформировать формат проведения чемпионатов мира. Как отмечает ТАСС, функционер в тексте своей предвыборной кампании сообщает, что хочет увеличить количество команд-участниц чемпионата мира, а также изменить формат проведения группового этапа турнира.

«В высшем дивизионе играют 24 сборные: четыре группы по шесть команд. Общее количество дней турнира необязательно должно превышать текущее. Всего команды проведут 80 игр, включая 16 матчей плей-офф, каждая сыграет минимум пять, максимум девять игр. Только одна команда по итогам турнира напрямую переходит в первый дивизион, ещё две команды должны сыграть в отборочном турнире.

Проведение чемпионата мира в четырёх локациях, где постоянно развивается новая инфраструктура, располагающихся неподалёку друг от друга, могло бы создать большой праздник хоккея в целом регионе, который редко, если вообще когда-либо такое случалось, принимал главные события ИИХФ. Например, в Восточной Европе (разделить турнир между Польшей, Украиной и прибалтийскими странами) или Центральной Европе (Венгрия, Австрия, Словения, Италия). Кроме того, если чемпионат мира будет проводиться раз в два сезона, это может позволить создать новые турниры и форматы соревнований, такие как Кубок Европы, Северной Америки, Азии и т. д.», — говорится в его документе.