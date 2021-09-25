5 лет назад Знарок едва не обыграл сильнейших канадцев. Но мечты растаяли за 72 секунды

Возвращение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею стало одной из самых обсуждаемых тем вчерашнего дня и наверняка будет обсуждаться вплоть до самой Олимпиады, для подготовки к которой Олег Валерьевич и был вновь назначен наставником российской команды. О перестановке у руля нашей сборной говорят не только отечественные СМИ – старого нового главного тренера, сменившего на этой должности Валерия Брагина, вспомнили и во многих зарубежных изданиях, включая и таблоид из Финляндии Ilta-Sanomat.

Удивительным образом повторное назначение Знарка произошло на следующий день после того, как двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов разразился критикой в адрес Федерация хоккея России за неопределённость с тренерским штабом, который повезёт сборную на Игры: «Это бардак, что до сих пор нет тренера у сборной, которая поедет на Олимпиаду. Что, это является интригой? Те, кто принимает решения, не готовы определиться? Это рождает нервозность у хоккеистов — знаю это точно, со многими общался. Видим, какие руководящие штабы у ведущих сборных мира. У других команд-претендентов с тренерами всё давно известно, там нет случайных людей», — сказал Фетисов во время пресс-подхода во втором перерыве гала-матча с участием легенд мирового хоккея, состоявшегося 23 сентября в Санкт-Петербурге.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, на кого в первую очередь указывает Вячеслав Александрович, когда говорит о ведущих сборных. Речь, конечно же, о североамериканских командах и в первую очередь о Канаде. «Кленовые» собрали невероятно сильный тренерский штаб, состоящий из Джона Купера («Тампа»), Брюса Кэссиди («Бостон»), Барри Тротца («Айлендерс») и Питера Дебура («Вегас»).

Естественно, что сравнения с канадцами будут возникать при любой удобной возможности. Классическое противостояние Канады и СССР, а ныне России – двух флагманов мирового хоккея – продолжилось и в XXI веке, но родоначальники этого вида спорта пока выигрывают за явным преимуществом. После поражения россиянам на Играх в Турине канадцы оказывались сильнее на обеих последующих Олимпиадах, в которых принимали участие лучшие игроки со всего света. Если хоккеисты из НХЛ меньше чем через полгода отправятся в Пекин, у сборной России появится шанс обыграть сильнейших канадских представителей и изменить расстановку сил. Несмотря на то что Олег Знарок не руководил российской командой на Олимпийских играх с участием игроков из НХЛ, для него этот шанс будет уже вторым.

Первая такая возможность была у него ровно пять лет назад. Тогда, в сентябре 2016 года, в Торонто состоялся третий Кубок Мира, который собрал в одном из главных хоккейных городов на планете лучших игроков накануне старта регулярного чемпионата НХЛ. Знарка, который возглавлял сборную России, официальный сайт главной североамериканской лиги, являвшейся организатором турнира, поставил на седьмое место в рейтинге тренеров из восьми. Так низко Олег Валерьевич оказался во многом из-за того, что его просто мало знали по ту сторону океана. Хотя Знарок уже встречался на пути канадской сборной в качестве наставника не только российской, но и латвийской команды.

За три матча группового этапа у журналистов и болельщиков из Северной Америки была возможность изучить незнакомого специалиста. Но даже те, кто успел максимально подробно разобрать Олега Валерьевича, едва ли могли предположить, что на полуфинальный матч с канадцами он выйдет лишь с тремя центральными нападающими. Не успевшего восстановиться к игре, прошедшей в ночь с 24 на 25 сентября 2016 года по московскому времени, Павла Дацюка в заявке заменил не его коллега по амплуа Вадим Шипачёв, а защитник Никита Нестеров. Также Знарок воссоединил связку Малкин – Овечкин, появившуюся вместе перед стартовым вбрасыванием.

Однако ни они, ни Кузнецов с Тарасенко, ни Панарин с Кучеровым не создавали угроз у ворот Кэри Прайса. Не помогла даже игра в большинстве – мало того, что россияне были недостаточно остры в атаке, так ещё и позволили сопернику дважды выйти один на один с Бобровским. Моменты канадцев, игравших в меньшинстве, были гораздо опаснее наших. Численным преимуществом сборная России на Кубке Мира распоряжаться совсем не могла – 0 (ноль!!!) голов в большинстве за весь турнир! Ошеломляющая статистика, объяснение которой найти практически невозможно.

И пусть у «кленовых» не получилось реализовать возможности забить, имея на игрока меньше, менее чем через минуту после выхода Джея Боумистера со скамейки штрафников счёт был открыт. Дмитрий Куликов не смог обработать шайбу в собственной зоне, за что тут же был наказан Сидни Кросби. Центрфорвард канадцев легко обокрал защитника и переиграл Бобровского.

Фото: Andre Ringuette/Getty Images

К слову, почти все атаки североамериканцев в первом периоде были следствием ошибок россиян в обороне. Наши хоккеисты сами дарили соперникам возможности подобраться к воротам, но Сергей, который на тот момент был безоговорочным первым номером сборной, раз за разом творил чудеса в воротах, не позволяя канадцам увеличить преимущество. Практически каждый его сейв мог бы войти в число лучших на всём турнире, но самое главное, что его спасения оставляли российскую команду в игре. И даже после трёх поочерёдных удалений в конце стартового отрезка россияне всё ещё отставали лишь на одну шайбу.

Во второй двадцатиминутке ситуация не изменилась: канадцы продолжали наседать на ворота Бобровского, а тот продолжал выручать. Россиянам становилось всё труднее выбираться из-под мощного прессинга, и банальные выбросы шайбы из зоны были единственным способом отбиться от натиска разыгравшихся «кленовых».

Удивительно, но именно это и принесло сборной России удачу! После одного из таких выбросов Боумистер не смог закрыть зону и сохранить шайбу для канадцев, чем тут же воспользовался Никита Кучеров. Форвард «Тампы» вместе с Евгением Кузнецовым убежал в стремительную контратаку, но делиться снарядом не стал и сделал всё сам. Характерный «дзынь» после попадания шайбы в штангу оповестил о восстановлении паритета – мощнейший кистевой в исполнении Кучерова оказался для Прайса неберущимся. Это был первый бросок в створ ворот канадцев во втором периоде.

Вскоре стойка ещё раз сыграла в пользу россиян, отразив бросок Райана Гецлафа, а затем произошло маленькое чудо в исполнении Ивана Телегина. Нападающий разобрался с Брентом Бёрнсом и Алексом Пьетранджело, передал шайбу Дадонову и открылся на пятачке под ответный пас. И пусть снаряд угодил Телегину в конёк, тут как тут оказался Кузнецов, быстрее всех среагировавший и подставивший клюшку, перенаправив летящий снаряд в ворота – 2:1! Такого результата, даже промежуточного, по ходу матча не предвещало абсолютно ничего!

Фото: Andre Ringuette/Getty Images

Однако лидерство было совсем недолгим. Всего 72 секунды потребовалось хозяевам льда, чтобы отыграться. Беспорядок при игре в обороне сильно подвёл россиян, оставивших Брэда Маршана в полном одиночестве. Стоит ли говорить, что ему не составило труда пробить Бобровского, когда он получил шайбу в паре метров от пустого угла ворот?

Видеообзор матча.

Спустя минуту после начала третьего периода он же вывел канадцев вперёд. Эта шайба надломила наших ребят. Вскоре вслед за дублем Маршана последовал издевательский гол в исполнении Кори Перри, который обработал шайбу с клюшкой между ног, а затем Джон Таварес в пятый раз поразил ворота Бобровского, пока Гецлаф с невероятной лёгкостью удерживал Алексея Емелина. К слову, Емелин с Андреем Марковым провели абсолютно худший матч на турнире, присутствовав на льду во время четырёх из пяти голов канадцев. Всё, на что хватило усилий россиян – гол Артемия Панарина за девять секунд до конца. Естественно, эта шайба уже ничего не решала.

«Я получил огромный опыт. Для меня это было первый раз, это было очень тяжело. Здесь маленькие площадки, немного другой хоккей. На будущее я получил очень многое. Мы рассматривали Кубок мира как один из этапов подготовки к Олимпиаде. У нас команда на год моложе, чем даже Канада. Наши парни за два года наберутся опыта», — сказал после поражения Олег Знарок.

Этот опыт пока так и не понадобился. НХЛ запретила своим игрокам поездку в Южную Корею, и на Олимпиаде-2018 Знарок использовал совсем другой состав. Однако в Пекине у Олега Валерьевича будет возможность показать, чему же он научился после Кубка Мира.