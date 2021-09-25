Драма на конгрессе ИИХФ в России. Новым лидером мирового хоккея стал загадочный француз!

Конец 27-летней эпохи Фазеля на посту президента ИИХФ

В субботу, 25 сентября, в Санкт-Петербурге итоговым голосованием завершился полугодовой конгресс Международной федерации хоккея, на котором сложил свои полномочия правивший в организации на протяжении последних 27 лет Рене Фазель. Рене стал президентом Швейцарской хоккейной ассоциации в 1985 году, а всего спустя год был избран членом Совета ИИХФ. Президентом Международной федерации хоккея на льду швейцарец стал в 1994 году, сменив на этом посту правившего на протяжении 17 лет кряду немца Гюнтера Сабецки. Впоследствии Фазель пять раз переизбирался на новый срок, в последний раз – в 2016 году. На сей раз швейцарский чиновник сам отказался от борьбы за сохранение должности.

Свои кандидатуры на пост главы ИИХФ выдвигали датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров. Стоит напомнить о правилах проведения голосования. Всего делегаты на конгрессе ИИХФ имеют 105 голосов. Причём такие крупные хоккейные страны, как Россия или Канада, имеют даже по два голоса. В выборах президента ИИХФ побеждает тот, кто наберёт 50+1% голосов, а именно 53 голоса, то есть больше половины. Если такую сумму голосов в первом туре не соберёт никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов будет отсеян, а четверо проходят во второй тур голосования. И так далее до победного конца.

Бржиза вылетел уже в первом раунде голосования, следом отсеялся Бах-Нильсен

В 1994 году Фазелю потребовались все четыре возможные тура, чтобы выиграть борьбу у своего финского конкурента Кая Хитаринты. Не менее захватывающей получилась борьба и на этот раз. В первом туре из голосования вылетел чешский представитель Петр Бржиза, набравший всего восемь голосов. Результат Бржизы, с одной стороны, стал настоящей сенсацией, ведь чех изначально считался ключевым соперником Райндля и Тардифа в борьбе за должность. С другой стороны, против чеха сыграла сила его национальной команды.

По традициям ИИХФ, главой организации выбирают представителя нехоккейной страны, чтобы не нарушался баланс сил. Именно такой аргумент в своё время предъявлял президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, отвечая на вопрос, почему Россия не выдвигает своего соискателя на должность главы ИИХФ. В свою очередь, немец и француз набрали одинаковое количество голосов в первом туре (по 29).

Во втором туре борьбу за пост прекратил президент Федерации хоккея Дании Бах-Нильсен, получивший только 12 голосов в свою поддержку. В этом раунде топ-3 замкнул белорусский кандидат Гончаров (21), а на первое место неожиданно вырвался француз Тардиф (38), на четыре голоса опередивший немца Райндля (34), который считался главным фаворитом выборов.

Драматичная и сенсационная победа Тардифа

В третьем туре ожидаемо отсеялся белорусский представитель Гончаров, набравший 20 голосов. Но куда более примечательной стала динамика набора голосов 68-летним Тардифом. На сей раз в его пользу отдали сразу 51 голос (48,57%). Всего двух пунктов не хватило президенту Федерации хоккея Франции и казначею ИИХФ, чтобы досрочно выиграть голосование.

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Но в финальном раунде ему уже ничто помешать не могло – 67 против 39 в пользу Тардифа. Таким образом, именно он стал новым лидером мирового хоккея. Перед началом выборов на победу тёмной лошадки из Франции по большому счёту никто не ставил. По всем прикидкам и экспертным прогнозам, немец Райндль считался безоговорочным фаворитом голосования, а Тардифу отводилась роль его конкурента и не более того.

По информации издания «Матч ТВ», именно кандидатуру Райндля поддерживали и в Федерации хоккея России, однако француз сумел одержать драматичную (понадобилось все четыре возможных тура) и сенсационную (победил главного фаворита) победу.

Кто такой Люк Тардиф?

Тардиф начал свою карьеру хоккеиста в канадской команде «Труа-Ривьер», выступавшей в юниорской лиге Квебека. Люк родился в Канаде и обладает двойным гражданством Канады и Франции. После двух сезонов в QMJHL нападающий взял паузу в хоккее, а затем перебрался в чемпионат Бельгии, где он играл за «Тигров Брюсселя». В 1977 году французский форвард дебютировал на родине в составе «Шамони». Тардиф четырежды признавался лучшим бомбардиром чемпионата Франции, дважды со своими клубами став чемпионом страны (по разу с «Шамони» и «Руэном»).

После второго и последнего в своей карьере чемпионства он покинул хоккей в возрасте 37 лет. В 2006 году Люк стал первым в истории президентом Федерации хоккея Франции и на протяжении следующих 15 лет не расставался с этой должностью. На этом посту продвигал идею о проведении матчей КХЛ в Париже и говорил даже о создании клуба КХЛ во Франции.

«Благодаря французским игрокам в КХЛ, а именно Стефану Да Косте, люди во Франции следят за вашей лигой. Наша сборная находится в элите мирового хоккея уже более 10 лет, и настало время двигаться дальше. Мы работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время организовать матч КХЛ в Париже, и тут же возникает вопрос, а почему бы там не появиться команде. Конечно, нам понадобится ещё время для того, чтобы претворить этот проект в жизнь. Настала пора людям вживую узнать, что такое КХЛ», — говорил функционер ещё в 2018 году.

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Трудится в ИИХФ с 2008 года, возглавляет финансовый комитет. Тесно связан с олимпийским движением Франции, был шефом национальной делегации в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018. Работал в заявочном комитете Парижа-2024. Программа французского чиновника во многом схожа с планами Бах-Нильсена. В отличие от других кандидатов, во время предвыборной гонки загадочный француз ушёл в тень. Он старался не светиться в прессе и не отмечался грандиозными обещаниями. О его планах на посту главы ИИХФ на данный момент известно только лишь то, что так же, как и датчанин, Тардиф хочет продвигать хоккей «3 на 3» и другие разновидности игры. Искать баланс между тем, что ИИХФ зарабатывает ещё больше денег, но при этом заботится о маленьких федерациях. Теперь у Люка появился шанс реализовать свои теоретические идеи на практике.