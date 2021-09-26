Романова выкинули за борт вверх тормашками! Забавный момент предсезонки НХЛ

Предсезонка НХЛ стартовала, а это значит, что тренеры начали проверять свои команды в боевых действиях, а игроки либо вкатываются и входят в форму, либо, кому место в составе не гарантировано, бьются за попадание в основу. Такие игры для части игроков — например, Джона Тавареса — это возможность вкатиться и войти в форму, для других — время биться за попадание в основной состав.

В матче между «Торонто» и «Монреалем» принимали участие трое россиян. У «хабс» в первой паре вышел Александр Романов, у «Мэйпл Лифс» во втором звене вместе с Керфутом и Нюландером появился Илья Михеев, а в центре четвёртого звена сыграл Семён Дер-Аргучинцев.

Среди новичков «Торонто» самое яркое впечатление произвёл Кёртис Гэбриэл. С первых же минут принялся доказывать, что он команде точно нужен. У «лифс» богатый выбор нападающих и огромная конкуренция на каждое место, так что в игре с «Монреалем» Гэбриэл продемонстрировал свои главные козыри, то есть жёсткость.

В первом периоде канадец обеспечил тёплый приём российскому защитнику, выкинув Романова за борт вверх тормашками. «Ничего хорошего сегодня, мы можем быть лучше. Это только первый матч, мы точно будем лучше. Хотели сыграть хорошо, но сегодня был не наш день», — сказал Романов после игры.

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Вот уж действительно сегодня был не день «Монреаля», который на протяжении больше половины матча (с середины первого периода по конец второго) ни разу не бросил по воротам соперника и умудрился запороть неожиданный выход «три в ноль», также не нанеся броска.

«Торонто» же забивал в каждом периоде, курьёзным голом отличился и Гэбриэл. В третьем отрезке он подкараулил ошибку вратаря «Монреаля» Майкла Макнивена, перехватил его передачу и отправил шайбу в пустые ворота. А во втором периоде успел ещё и подраться, перед этим сбив с ног ещё одного соперника. Вот что значит человек бьётся за место в составе.

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«Гэбриэл привносит массу энергии, он силовой игрок, очень активный, включён в игру, подбадривает ребят. Я шутил, что рад, что он забил, начал раскрепощаться. Он был заметен, хороший матч для нас», — отметил главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

Несмотря на забавный эпизод в начале матча, сам Романов сыграл неплохо. Он провёл на льду 21 с половиной минуты (второе игровое время в команде), отметился тремя силовыми и передачей на гол Тайлера Тоффоли. Что касается российских игроков «Торонто», то Илья Михеев сыграл более 18 минут, нанёс три броска, провёл три силовых, дважды заработал на себе удаление, не реализовал вернейший шанс в игре, но затем исправился в послематчевых буллитах (их провели, несмотря на итоговый счёт 4:1 в пользу «Торонто»). У Дер-Аргучинцева один бросок и один хит при 50% выигранных вбрасываний и 12 с лишним минутах игрового времени.