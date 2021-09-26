Возвращение Знарка в сборную вдохновило Панарина. Он готов помочь России на Олимпиаде!

Возвращение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России – давным-давно секрет Полишинеля. Олимпийский чемпион Пхёнчхана имеет большой авторитет среди российских звёзд НХЛ, а учитывая тот факт, что лучшая лига мира уже практически наверняка отпустит своих хоккеистов на Игры, руководить сборной должен тот, с кем у национальной команды уже имелся успешный опыт.
Вполне логично, что защищать звание олимпийских чемпионов доверили именно Знарку, а также другим авторитетным специалистам – Алексею Жамнову и Сергею Зубову. Всех этих людей знают и уважают по обе стороны океана. Нельзя сказать ничего плохого о Валерии Брагине, но никакой Олимпиады, конечно, с ним не выиграть. Это специалист другого калибра и уровня.
Да, на своём последнем месте работы в «Спартаке» Знарок с треском провалился, но это уже другой разговор и совсем иная ситуация. Если держать в уме приезд в сборную Овечкина, Малкина (дай бог Евгению поскорее оправиться от травмы), Кучерова, Василевского и других топовых хоккеистов, то лучшего подхода, чем есть у Знарка, к ним действительно никто не найдёт.
Особняком стоит Артемий Панарин, уже являющийся для Олега Валерьевича не просто хоккеистом, но и родственником. Напомним, что младшая дочь тренера – Алиса – расписана с Панариным и живёт вместе с ним в Нью-Йорке, где форвард выступает за «Рейнджерс».
После памятной скандальной истории, когда Панарин взял вынужденную паузу и ушёл в отпуск, ничего толком не объяснив и не ответив на громкое интервью Андрея Назарова, много воды утекло. Общественность по-прежнему гадала, стоила ли та история Панарину поездки на Олимпийские игры, захочет ли сам нападающий ехать в сборную России, как дальше будет складываться его спортивная карьера?
В НХЛ, проведя своё собственное расследование, никаких санкций к Панарину не применили. В сборной, собственно говоря, тоже не собирались, но опять же много вопросов было к самому Артемию, хранившему обет молчания.
И вот наконец-то Панарин заговорил. Сразу заметим, что случилось это как раз после того, когда в прессу попала новость о возращении Олега Знарка в сборную. Совпадение? Нет, безусловно, в НХЛ есть запланированные клубами медийные дни, когда хоккеисты команды общаются с журналистами и отвечают на многочисленные вопросы. Однако согласитесь, что ситуация всё равно занимательная.
«Это не большой секрет, и я немного затянул с ответом. Знаю, что обещал объяснить причины своего отсутствия. Но летом мне было немного лень, а сейчас не время говорить об этом. Я действительно не хочу об этом сейчас говорить, потому что наступил новый сезон и есть вещи, на которых нужно сосредоточиться. Нет, моё молчание не связано с политикой. На самом деле вся эта ситуация не связана с политическим дискурсом. Никакие внешние силы не говорят мне молчать о политике. Это мой собственный сознательный выбор, который я принимаю», – сказал Панарин.
То бишь Артемий, с одной стороны, сразу отмёл все политические контексты и предпосылки для дальнейших вопросов и разговоров на политические темы, но с другой, дал понять, что остаётся при своих взглядах и менять их ни по чьей указке не собирается.
«Я пока что ничего не слышал про Олимпиаду. Насколько я знаю, официального списка ещё нет. Не уверен, что я в нём есть, но, конечно, с удовольствием сыграл бы за сборную страны. Олимпийские игры – это большое событие для хоккея и всего мира. Не может быть и речи, что я бы не поехал на Олимпиаду. Я хочу принять участие», – добавил россиянин к своему выступлению.
И это очень важный момент, так как теперь, по сути, всё встаёт на свои места. Не может быть и речи о том, чтобы Олегу Знарку кто-то диктовал и рассказывал, каких хоккеистов нужно приглашать под знамёна сборной, а каких не стоит. Думается, что это тщательно обговаривалось и стало одним из условий возвращения Олега Валерьевича на пост главного тренера.
Нет никаких сомнений и в том, что Знарок обязательно вызовет Панарина в случае отсутствия каких-то действительно серьёзных форс-мажоров (вроде травмы или болезни), а сам Артемий с большим удовольствием поедет в команду к своему тестю.
Возвращение Знарка в сборную России действительно вдохновило Панарина. Теперь осталось дождаться начала января, когда последует окончательная отмашка от боссов НХЛ по доступу к игрокам для национальных команд. Тогда все вопросы целиком отпадут.
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