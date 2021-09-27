«Сибирь» — возможно, последний шанс Мартемьянова. И пока тренер его безнадёжно упускает

Прошло три недели со старта регулярного чемпионата. Слишком рано, чтобы делать безошибочные выводы по сезону, но уже достаточно, чтобы понять, у какой команды проблемы. Новосибирская «Сибирь» за три недели провела 9 матчей и одержала всего две победы. В запасе Мартемьянова и два поражения в овертайме. В итоге выше своего любимого 9-го места новосибирцы подняться пока не смогли.

«Сибири» прогнозировали 5-6 место в плей-офф, да и на бумаге состав соответствовал ожиданиям. Но пока что «Сибирь» — яркий пример того, что предсезонка далеко не всегда показатель. За три недели новосибирцы провели всего два образцовых периода: первый в матче с «Трактором» и третий в домашней игре с московским «Динамо», когда новосибирцы чуть было не отыгрались с 0:5. В остальном похвалить команду не за что.

У Андрея Мартемьянова неплохая тренерская карьера. Пробравшись из ВХЛ в КХЛ, он вывел в плей-офф «Амур», через год одержал рекордную серию побед с «Автомобилистом», но в следующем сезоне вылетел в первом раунде плей-офф от «Сибири». После взял вынужденный отпуск на год, провёл его на солнечном побережье Сочи, а потом вновь прилетел в холодную Сибирь, но уже в качестве тренера новосибирцев. И тут не задалось. За первые три недели регулярки у Мартемьянова 2 победы и 2 поражения в овертайме. Мягко говоря – катастрофа. Если сейчас он не сможет ничего поделать с «Сибирью», то в будущем вряд ли попадёт даже в «Амур».

В межсезонье клуб подписал многих проверенных Мартемьяновым игроков: Голубев, Кручинин, Бодров, Пьянов, Литовченко – со всеми этими парнями в своё время работал нынешний тренер «Сибири». Сейчас складывается ощущение, что сам хоккей Мартемьянова противоречит его команде. Тактика Андрея Алексеевича — действовать от обороны и ловить на себя как можно больше бросков. Но половина «Сибири» — уже немолодые игроки, для которых ловить много шайб особенно травмоопасно, а молодые защитники пока по неопытности не всегда эффективны. А для эффективного действия от обороны команде не хватает снайперов.

Сейчас у клуба сразу несколько проблем. Первая и основная: ростер травмированных. Если в прошлом году новосибирцам начать сезон с хорошей ноты помешала пандемия коронавируса, то в этом году – эпидемия травм. В официальном списке находятся Йокипакка, Чесалин, Кудако, Коротков и Шашков. Неофициально к ним можно добавить Бодрова, который пропустил игру с «Барысом», и Ли, который после первого периода этого же матча покинул площадку. Совсем недавно вышел Демидов, скоро может появиться Коротков, который только-только приступает к тренировкам. Но об остальных речи ещё не идёт.

А ведь некоторые из травмированных – главная сила духа клуба. Далеко не у каждого высокооплачиваемого легионера есть такая энергия и эмоция, которая буквально прёт из Чесалина или Шашкова. Последний так вообще один из лучших игроков «Сибири» на данный момент, несмотря на относительную молодость. Не зря Заварухин после прошлого сезона назвал его «подросшим мужичком». А Чесалин уже через полтора дня после травмы пришёл на костылях в спортзал и начал тренироваться.

Вторая, но не менее значимая проблема – большинство. Уже много лет реализация лишнего оставляет желать лучшего. Ненадолго поменялось это при Заварухине, но потом всё вновь вернулось на круги своя. Сам Мартемьянов жалуется на большинство на каждой пресс-конференции: на тренировках всё идеально, на игре хоккеисты забывают все схемы. В этом сезоне «Сибирь» играла в большинстве 34 раза, а реализовала преимущество всего дважды. По итогам процент реализации у клуба – 5,9%.

Из проблемы большинства вытекает и следующая: полное отсутствие снайперов в команде. За прошедшие игры «Сибирь» забросила 16 шайб. Сейчас новосибирцы вместе с претендентом на кубок «Амуром» полируют нижнюю строчку лиги по забитым шайбам. После прошлого сезона планировалось, что роль снайпера возьмёт на себя Олег Ли. Но он что-то совсем потух в начале сезона. А теперь вообще может выбыть из-за травмы. Никак не выходит игра и у Миловзорова: нападающий сбавил в скорости, почти не создавал моментов и в итоге не попал в заявку на игру с «Барысом». Шаров смотрится получше, чем год назад, но роль снайпера не тянет всё равно. Среди новичков радует Голубев. Хотя это больше должно пугать, ведь даже в «Амуре» он не был безоговорочным лидером.

И не впечатляют от слова «совсем» легионеры. Антон Ведин удивлял на турнире Ромазана и даже стал лучшим игроком, но сейчас у него всего один гол. Ник Шор выглядит лучше, хотя по его подписанию было больше сомнений. Плохо, что от легионеров убрали Олега Ли. Может, поэтому он и затерялся? На турнире Ромазана именно тройка Ведин-Шор-Ли демонстрировала прекрасное взаимопонимание и результативность. Но теперь все трое играют в разных звеньях и не очень-то заметны на поле. По словам Мартемьянова, он не видит в команде звено Ведин-Шор-Ли. Но если уж всё настолько плохо, то почему бы не выпустить на одну игру легионеров и Ли в одном звене? Хотя бы в качестве эксперимента. Но, как говорится, тренерскому штабу виднее.

Фото: photo.khl.ru

Что-то непонятное с боевым духом команды. Домашняя серия показала, что начинать матчи «Сибирь» умеет. Но достаточно одной пропущенной шайбы, как вся игра летит в тартарары: передачи не проходят, в большинстве хоккеисты встать не могут, в атаке сумбур, а партнёры будто не видят друг друга. Касается это и русских, и иностранцев. Иногда создаётся ощущение, что игроки буквально не понимают, что делать с шайбой. Трафик у ворот соперника создаётся с большим трудом, а вот на своём — хоть отбавляй. Подобный сумбур болельщики уже наблюдали несколько лет назад. Тогда новосибирцы потерпели 12 поражений подряд (шесть при Владимире Юрзинове-младшем и шесть — при Андриевском).

Вызывает восхищение Харри Сятери. В начале прошлого сезона стоял вопрос о расставании с голкипером, а в этом он – один из немногих, кто действительно бьётся за результат. С начала сезона он играет почти без замен. Лишь матч с «Металлургом» он провёл на скамейке, а ещё был заменён в домашнем матче с «Динамо».

Больше всего в «Сибири» сейчас радуют Пьянов и Дубакин, которые начали выходить в первом звене. Наверное, это и удивляет больше всего. Они далеко не лидеры по заброшенным шайбам, но на данный момент – самое боевое звено в команде. Дубакину всего 20, он недавно забросил первую шайбу в КХЛ. Теперь тренерский штаб соединил его с Пьяновым, а для комплекта добавили Ли. Вряд ли последнему в том звене очень уж комфортно: свою игру он так и не нашёл.

Защитники – ещё одна серьёзная проблема клуба. У «Сибири» и так не самая большая скамейка, а тут и травмы. Два ведущих защитника в лазарете, а те, кто есть, уже явно переработали. Ермаков и Ахияров способны привезти гол, устанавливают собственные рекорды по удалениям. От Ермакова прошлого сезона в принципе осталась тень, медленно скользящая по льду. Алексеев уже не в том возрасте, чтобы на каждую игру выходить в оптимальном состоянии.

Пока выглядит неоднозначно и подписание Тревора Мёрфи: уж слишком «гениально» он порой играет в обороне. Не оправдано подписание и Дениса Бодрова: за восемь игр у него две заброшенные шайбы, а вот показатель полезности «-6». Из взрослых защитников радует только Илья Морозов, который в прошлом сезоне показывал худшие стороны себя.

Самый героический игрок «Сибири» последних недель – Никита Ефремов. Для своего возраста (а ему пока что 20) он перерабатывает на льду в два раза. Тот же Егор Аланов столько не проводит на льду, хотя старше, чуть больше по габаритам и вообще в прошлом сезоне взял кубок Харламова. Ефремов играет на льду столько же, как и взрослые защитники. Это хорошо для прогресса, но плохо для физического состояния парня. В среднем он проводит на поле около 17 минут за матч. Более того, в 20 лет он лидер по блокированным броскам в клубе. На его счету уже 21 блок-шот.

И ещё немного о молодёжи. В прошлом году Фастовский заявлял, что клуб взял курс на омоложение. И в доказательство этому почему-то подписал 33-летнего Бодрова и расторгнул молодых Пастухова и Ромаева. Но если к последнему и могли быть какие-то претензии, то расторжение Пастухова выглядит не слишком логичным. У него была неплохая статистика в молодёжке и даже гол за «Сибирь» в прошлом сезоне. Плюс в карму Фастовскому – только возвращение своего воспитанника Аланова.

Ну и вопрос всех вопросов: почему не выходит Овчинников? Мартемьянов в основном ссылается на то, что ему жалко гробить парня. Ему давали шанс в первой игре с московским «Динамо», в матче с «Куньлунем» он провёл на льду 7 секунд, пока бежал от штраф-бокса до скамейки запасных и заменил Олега Ли в матче с «Барысом». Но всё это, скорее, вынужденная мера, чем продуманный тренером ход. Именно после матча с «Динамо» Мартемьянов придерживается позиции «не навреди»: четвёртый гол в ворота новосибирцев залетел тогда из-под Овчинникова.

После этого он в основном полирует скамейку, и вероятность его выхода в следующей игре не 13-м нападающим крайне мала. Овчинников действительно не самый габаритный игрок, уступает в размерах тому же Дубакину, но при этом габариты не мешают играть Даниле Юрову в «Магнитке» или Никите Тертышному в «Тракторе». В Новосибирске не особо любят доверять молодым. Не пора ли сменить эту тактику? Уж очень часто в истории «Сибири» пользу приносила именно молодая кровь.