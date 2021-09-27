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«Сиэтл» выиграл свой первый матч в НХЛ: победный автогол со вбрасывания, видео

Удивительный гол принёс знаковую победу «Сиэтлу». Соперник забил сам себе со вбрасывания
Елена Кузнецова
«Сиэтл» выиграл свой первый матч в НХЛ
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«Кракен» сыграл свой первый матч в истории.

«Сиэтл Кракен» — новая команда НХЛ – вступила в бой, и сразу с победы, да ещё и какой захватывающей! Во-первых, играли с «Ванкувером», с которым хочешь не хочешь, а будет принципиальное соперничество, всё-таки это ближайший сосед.

Во-вторых, сценарий матча получился что надо! В первом периоде «Кэнакс» захватили преимущество, забив два гола за полторы минуты, и поставили хозяев в непростое положение. Однако во втором периоде команда полностью перевернула игру. Сначала Райли Шихан выкатился в нужное время на пятачок и, получив передачу из-за ворот от Бастиана, расстрелял Артура Шилова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сиэтл Кракен».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
27 сентября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Rathbone – 10:28' (5x5)   0:2 Бёзер (Петан, Rathbone) – 11:50' (5x4)   1:2 Шихан (Бастиан, Танев) – 22:32' (5x5)   2:2 Макканн (Холовски, Донской) – 28:36' (5x4)   3:2 Донато (Эберле, Макканн) – 31:01' (5x4)   3:3 Hoglander (Burroughs) – 32:30' (5x5)   4:3 Geekie – 40:50' (5x5)   5:3 Geekie – 54:37' (5x4)

Через пару минут «Кракен» расчехлил своё большинство, и оно оказалось невероятно эффективным. Сначала Джаред Макканн наказал «Ванкувер» за удаление Джейсона Дикинсона – этот нападающий ещё сыграет ведущую роль в победном голе «Сиэтла». Через несколько минут Райан Донато впервые вывел свою команду вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сиэтл Кракен».

Раскачавшись, «Кракен» был лучше по всем фронтам, достаточно посмотреть на разницу бросков – 38-14! Справедливости ради надо отметить, что и составы команд были несопоставимы. «Ванкувер» выпустил на лёд много молодёжи, включая 18-летнего белоруса Данила Климовича и 20-летнего латвийского вратаря Артура Шилова, в то время как «Кракен» выбрал более опытный состав – Эберле, Шварц, Джиордано, Донской, Грубауэр.

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В-третьих, победный гол вышел таким, что нарочно не придумаешь. При счёте 3:3 в самом начале третьего периода на вбрасывание в зоне «Ванкувера» встали Морган Гики и Джейсон Дикинсон. Нападающий «косаток» выиграл вбрасывание назад, и шайба поскользила прямо в ворота, по пути задев клюшку защитника. Удивительный гол, вратарь Спенсер Мартин такого точно не ожидал, и из-за спины Юолеви даже не мог увидеть.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Гол записали на Гики, который не ожидал такого подарка и поначалу даже не праздновал, так и оставшись на точке вбрасывания. В концовке он забил и собственным броском, оформив дубль в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сиэтл Кракен».

«Кракен» добился знаковой победы в первом же матче в своей истории. Это должно придать уверенность команде, которую будут неизбежно сравнивать с «Вегасом» и его феноменальным дебютным сезоном.

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