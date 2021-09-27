Удивительный гол принёс знаковую победу «Сиэтлу». Соперник забил сам себе со вбрасывания

«Сиэтл Кракен» — новая команда НХЛ – вступила в бой, и сразу с победы, да ещё и какой захватывающей! Во-первых, играли с «Ванкувером», с которым хочешь не хочешь, а будет принципиальное соперничество, всё-таки это ближайший сосед.

Во-вторых, сценарий матча получился что надо! В первом периоде «Кэнакс» захватили преимущество, забив два гола за полторы минуты, и поставили хозяев в непростое положение. Однако во втором периоде команда полностью перевернула игру. Сначала Райли Шихан выкатился в нужное время на пятачок и, получив передачу из-за ворот от Бастиана, расстрелял Артура Шилова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сиэтл Кракен».

Через пару минут «Кракен» расчехлил своё большинство, и оно оказалось невероятно эффективным. Сначала Джаред Макканн наказал «Ванкувер» за удаление Джейсона Дикинсона – этот нападающий ещё сыграет ведущую роль в победном голе «Сиэтла». Через несколько минут Райан Донато впервые вывел свою команду вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сиэтл Кракен».

Раскачавшись, «Кракен» был лучше по всем фронтам, достаточно посмотреть на разницу бросков – 38-14! Справедливости ради надо отметить, что и составы команд были несопоставимы. «Ванкувер» выпустил на лёд много молодёжи, включая 18-летнего белоруса Данила Климовича и 20-летнего латвийского вратаря Артура Шилова, в то время как «Кракен» выбрал более опытный состав – Эберле, Шварц, Джиордано, Донской, Грубауэр.

В-третьих, победный гол вышел таким, что нарочно не придумаешь. При счёте 3:3 в самом начале третьего периода на вбрасывание в зоне «Ванкувера» встали Морган Гики и Джейсон Дикинсон. Нападающий «косаток» выиграл вбрасывание назад, и шайба поскользила прямо в ворота, по пути задев клюшку защитника. Удивительный гол, вратарь Спенсер Мартин такого точно не ожидал, и из-за спины Юолеви даже не мог увидеть.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Гол записали на Гики, который не ожидал такого подарка и поначалу даже не праздновал, так и оставшись на точке вбрасывания. В концовке он забил и собственным броском, оформив дубль в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сиэтл Кракен».

«Кракен» добился знаковой победы в первом же матче в своей истории. Это должно придать уверенность команде, которую будут неизбежно сравнивать с «Вегасом» и его феноменальным дебютным сезоном.