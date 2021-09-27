Никитин взбодрил «Локомотив»! Под горячую руку попался родной «Авангард»

К матчу регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом» было приковано особое внимание. Дело в том, что именно в подмосковной Балашихе на посту главного тренера ярославцев дебютировал Игорь Никитин. По сути, родной человек для омичей, выигрывавший на этой арене в роли рулевого ЦСКА в финале Кубка Гагарина у «ястребов» и проигрывавший им здесь же.

Бывшего главного тренера железнодорожников Андрея Скабелку уволили после домашнего поражения в игре с «Витязем», а на домашней встрече с «Салаватом Юлаевым» командой руководил помощник Никитина — Дмитрий Юшкевич.

Конечно, сейчас Игорю Валерьевичу не позавидуешь. Скабелка оставил после себя руины, ярославцы с огромным бюджетом и высококлассным составом находятся за пределами первой восьмёрки Западной конференции, лидеры атаки в лице Шалунова и Буше совершенно не отрабатывают свои «жирные» контракты. Время для перемен назревало, поэтому неудивительно, что терпение президента «Локомотива» Юрия Яковлева лопнуло.

«Для Игоря Никитина все следующие матчи будут принципиальными. Он принял новую команду и хочет с ней показать результат.

Главное «Локомотиву» сейчас — быстро перестроиться на то, что будет требовать от них тренер. Чем быстрее они перестроятся, тем быстрее начнут показывать результат. Никитин — тренер опытный, у него должно получиться в «Локомотиве», — считает олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

Но и «Авангарду» отступать было некуда, омичи решают свои задачи. «Металлург», «Салават» и «Трактор» задали очень мощный темп в Восточной конференции, поэтому любая потеря очков другими командами оборачивается для них всё большим отставанием в турнирной таблице. Отпускать конкурентов Боб Хартли и его хоккеисты не намерены, иначе потом можно просто не догнать.

Уже в начале первого периода гости ошиблись на смене, выпустив на лёд шесть полевых хоккеистов. Двухминутный штраф отправили отбывать Беляева, а «Авангард» продемонстрировал шикарный розыгрыш лишнего. Найт получил передачу от Толчинского под ворота, тут же последовал перевод через пятак на Цегларика, который уже загнал шайбу в открытый угол ворот Паскуале. Да, «ястребы» всё «нарисовали» красиво, но чем занималась спецбригада меньшинства ярославцев? 1:0 — с таким счётом команды отправились на перерыв.

Во второй двадцатиминутке ярославцы восстановили статус-кво. Не успел оштрафованный ещё в концовке первого периода Шевченко выскочить из бокса для штрафников, как железнодорожники ответили своей красивой комбинацией. Алексеева вывели на бросок с ходу из левого круга вбрасывания — Демченко не успел закрыть угол ворот.

«Локомотив» едва не реализовал и второе удаление в составе соперника, когда правила нарушил Марченко. В одном из эпизодов хозяев и вовсе спасла штанга. Заброшенных шайб зрители во втором периоде так и не увидели, но встреча всё равно получалась бодрой, назвать её скучной точно было нельзя.

В третьем периоде матча команды начали действовать осторожнее, так как любая ошибка могла серьёзно повлиять на результат. И вот ближе к концовке случился интересный эпизод. Сперва судьи после тщательного просмотра и совещания с «военной комнатой» засчитали шайбу, которая буквально заползла за ленточку.

Дальше уже Хартли взял запрос на помеху вратарю, но Коршков, по мнению арбитров (кстати, после очередного длительного просмотра), играл по чистой шайбе и не создавал помех для Демченко. Боб Хартли, разумеется, был очень недоволен этим решением, а его команда получила две минуты.

Которые и стали для хозяев роковыми. Каюмов на хорошей скорости забрался в зону атаки и резко бросил — шайба поразила цель. «Авангард» пошёл ва-банк, но пропустил четвёртую шайбу в пустые ворота, автором гола стал Полунин.

У Игоря Никитина в первом же матче получилось взбодрить «Локомотив», который одержал столь нужную для себя победу со счётом 4:1. Железнодорожники начали поэтапный выход из кризиса?