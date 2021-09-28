«Мы – фанаты Чинахова». У россиянина уже семь голов в четырёх матчах за «Коламбус»

Россиянин Егор Чинахов продолжает успешно проходить уровни НХЛ и забивать в каждом матче, где он играл. Сегодня положил первую и победную «Питтсбургу».

Начальный уровень сложности

Первый уровень Чинахов прошёл играючи, набирая обороты с каждым матчем. Он впечатлял всех на турнире новичков в Траверс-Сити — гол в первом матче, дубль во втором, хет-трик в третьем. Легко!

Чинахову не скупились на комплименты – партнёры по команде сравнивали его бросок с эталоном – броском Александра Овечкина, а генеральный менеджер «Коламбуса» отмечал, что россиянин доминировал на турнире.

Ярмо Кекяляйнен вряд ли удивлялся такой результативности Егора, не зря же он выбрал его в первом раунде. Но турнир новичков – это ещё не совсем НХЛ, а только её предбанник. Не совсем тот уровень игроков и сопротивления, больше шансов для молодых игроков показать себя.

«Чинахов полностью доминирует на турнире благодаря своей способности забивать голы, и сейчас это становится почти смешным. Ему мало что осталось доказывать против соперников и вратарей такого уровня, и будет очень интересно посмотреть, как его таланты проявятся в тренировочном лагере, который начнётся на этой неделе», — справедливо отмечал автор официального сайта «Коламбуса» Джефф Свобода.

Второй уровень сложности

Второй уровень – предсезонка НХЛ, где на лёд выходит не только молодёжь, но и уже опытные хоккеисты, и начинается уже вполне серьёзная рубка за место в составе. И на этом уровне Чинахов принялся сразу же демонстрировать свой великолепный бросок. Его шайба в первом периоде оказалась крайне важной – в первом периоде «Питтсбург» доминировал, а «Коламбус» почти ничего не создавал в атаке и часто удалялся, но вёл в счёте после 20 минут, что помогло вкатиться в игру и нарастить темп в дальнейшем.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».

«Это что, у него уже семь голов в четырёх матчах? Мы — фанаты Чинахова», — отреагировали на фантастическую эффективность россиянина в «твиттере» «Коламбуса».

Чинахов провёл на льду 13 минут 22 секунды и нанёс пять бросков, что стало лучшим результатом в команде. «Не думаю, что бросок Чинахова куда-то денется. У него есть дар доводить шайбу до ворот. Это непросто, но важно, что у него получается бросать в створ. В сегодняшнем матче он, как и остальные ребята, только прибавлял в ходе игры», — заявил главный тренер команды Брэд Ларсен.

«Так, все начинают понимать, насколько хорош бросок у Чинахова. 20-летний русский и лучший новичок КХЛ 2021 года обладает броском, в котором есть всё – он бросает быстро и точно, а шайба летит на убийственной скорости. Он использовал свой бросок против Тристана Джарри, когда нападающий «Питтсбурга» Джастин Амедиа дал ему время и пространство, а Чинахов использовал его, послав шайбу в верхний угол. Также Чинахов показывал очень неплохие умения плеймейкера. Ему ещё многому предстоит научиться, но невозможно не думать о том, на что способен этот парень после адаптации», — написал Свобода.

Теперь задача Чинахова – не сбавлять оборотов на этом уровне и продолжать пользоваться своим броском. Следующий уровень сложности – уже регулярный чемпионат НХЛ.