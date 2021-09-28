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Алексей Жамнов стал главным тренером сборной России на Олимпиаде в Пекине, Олег Знарок стал консультантом

Сборную России на Олимпиаде возглавит Жамнов! Что стоит за сенсационным решением?
Павел Панышев
Сборную России на Олимпиаде возглавит Жамнов!
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Олег Знарок пробыл главным тренером сборной России всего три дня. Что происходит в Федерации хоккея России?

В российском хоккее снова громыхнуло! Сборную России на Олимпиаду 2022 года повезёт не Олег Знарок, как предполагалось (и даже, якобы, было объявлено президентом ФХР Владиславом Третьяком) изначально, а Алексей Жамнов. Теперь это уже официальная новость, появившаяся на сайте ФХР.

Как так получилось? Вопрос, который моментального возникнет у любого читателя. Объясняем. По нашей информации, именно Жамнов стал кандидатурой, которую утвердили все наиболее мощные и авторитетные лагеря отечественного хоккея, в то время как Знарка в сборной хотели видеть не все.

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Теперь понятно, о чём намекал накануне Третьяк, заявляя журналистам, что их ждёт много всего интересного. Понятна и недавняя резка реакция двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

«Не могу оценивать решение поставить Знарка главным тренером сборной России перед Олимпиадой. Если я правильно понимаю, это решение Третьяка? Хорошо, посмотрим. Почему я должен быть рад или нет? У меня было совсем другое мнение. Раз принято решение, значит, давайте смотреть, как это будет работать», — говорил Фетисов.

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Какие минусы и плюсы в назначении Жамнова? Главный минус – Алексей Юрьевич никогда не работал главным тренером. В клубах Жамнов периодически помогал главным тренерам на лавке, будучи генеральным менеджером. Так было в «Витязе», «Атланте», «Спартаке». В сборной страны олимпийский чемпион 1992 года возглавлял скаутскую службу, а также работал старшим тренером в штабе у Олега Знарка.

Главное достижение Жамнова-тренера – это победа со сборной России на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Важно, что в финальной игре с немцами при счёте 3:2 в пользу соперника именно Жамнов принял решение выпустить на лёд пятого хоккеиста (вместо вратаря) в лице Никиты Гусева, который в итоге отличился и перевёл игру в овертайм.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог.
Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ ещё нет. Как известно, оно будет до 10 января», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Конечно, интересна судьба Валерия Брагина и Олега Знарка, которого, вслед за московским «Динамо», прокатили и мимо национальной команды.

«Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде», — добавил Третьяк.

Не будем сейчас посыпать голову пеплом. Посмотрим, как Алексей Юрьевич Жамнов отработает на Олимпиаде в Пекине. Хочется пожелать ему только удачи и добыть своё третье олимпийское золото (два завоёваны будучи игроком и тренером). Получится ли у россиян защитить титул олимпийских чемпионов? Время покажет. Но мы очень на это надеемся.

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