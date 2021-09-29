Жамнов — компромиссный вариант в войне кланов. Как выбирали тренера в сборную России

Алексей Жамнов — главный тренер сборной России по хоккею. Вчера, 28 сентября, в день объявления неожиданной новости, мы сконцентрировались на фигуре нового наставника национальной команды. И даже порассуждали, что назначение Жамнова хоть и внезапно, но вполне логично.

Однако логику можно было бы найти и в назначении Знарка, Быкова или, скажем, Игоря Никитина. Более того, приход этих людей даже меньше удивил бы общественность, ведь у них у всех есть богатый именно тренерский опыт, а Жамнов, как ни крути, никогда сам не был главным. Но экспертным советом выбран всё-таки Алексей Юрьевич. Почему именно он? И что была за информация о возвращении в сборную Олега Знарка? Попробуем объяснить.

Активные движения по тренерскому штабу на Олимпиаду начались в сентябре, когда НХЛ объявила, что отпускает своих хоккеистов в Пекин. Абсолютно всем было понятно, что у Валерия Брагина и его помощников (Альберта Лещёва, Александра Титова и других) попросту не хватит опыта и авторитета, чтобы успешно рулить национальной командой на турнире всех сильнейших, да и работа штаба Валерия Николаевича на ЧМ-2021 вряд ли могла кого-то устроить.

Именно тогда, в начале сентября, появилась первая информация о том, что в сборную России под Олимпиаду вернётся Олег Знарок. Ну а кто ещё, как не победитель прошлых Игр, должен везти сборную на защиту титула? К тому же у Знарка прекрасные отношения со всеми звёздами из НХЛ. Так рассуждали в ФХР, Знарок был кандидатом от федерации. Его назначение в сборную России поддерживал Владислав Третьяк, а Роман Ротенберг, из-за конфликта с которым Знарок в своё время и покинул национальную команду, был если не за, то точно не против.

В ФХР со Знарком уже обо всём договорились, ему выслали контракт на подпись. И именно тогда Владислав Третьяк проговорился журналистам, подкараулившим его у одной из гостиниц в Санкт-Петербурге, где проходил конгресс ИИХФ, что Знарок — новый главный тренер сборной России.

Новость по теме Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею

Но Владислав Александрович поторопился, а сделка со Знарком сорвалась в последний момент. Как же так вышло? Неужели кто-то может изменить решение, утверждённое президентом и первым вице-президентом ФХР? Представьте себе, да.

Дело в том, что список влиятельных людей в российском хоккее не ограничивается фамилиями Третьяка и Ротенберга. Он гораздо шире. И в вопросе назначения нового тренера сборной России на Олимпиаду у людей, чьи слова имеют вес, не было единого мнения. Первые лица ФХР поддерживали Знарка, но нашлись люди, которых эта кандидатура не устраивала. Поговаривают, что это Геннадий Тимченко — председатель совета директоров КХЛ и член попечительского совета ФХР. Занятно, что в предыдущие два сезона Олег Знарок тренировал «Спартак», финансируемый, по сути, из кармана Тимченко. В сборную же бизнесмен пускать Олега Знарка, судя по всему, не захотел.

Фото: photo.khl.ru

По кулуарным слухам, на одной стороне с Тимченко «воевали» за своих кандидатов и представители ЦСКА — ещё одной башни влияния в нашем хоккее. Борис Михайлов, Павел Буре и другие продвигали на главный пост сборной Сергея Фёдорова или Игоря Никитина. Правда, последний ушёл в «Локомотив». Фёдорова же, помимо прочих, открыто поддерживал и Вячеслав Фетисов. Чья тирада о бардаке, кстати, и спровоцировала весь этот хаос с назначениями.

Таким образом, в высоких кабинетах нашего хоккея началась своего рода война кланов. Одни продавливали своего кандидата, другие — своего. Как же эта борьба вдруг вывела в дамки Алексея Жамнова? Да просто Алексей Юрьевич оказался компромиссным вариантом, который устраивал обе стороны. И на экстренно созванном экспертном совете в понедельник, 27 сентября, его кандидатура была утверждена.

Конечно, вся эта кабинетная возня в российском хоккее отторгает. Влиятельные чиновники и бизнесмены продвигают своих протеже, и это имеет мало общего с непосредственно спортом. Хотелось бы верить, что на пресловутом экспертном совете был хоть какой-то анализ кандидатур, основанный не только лишь на личных предпочтениях. И что все участники этой войны кланов сражаются не только за «своих ребят», но и за хоккейную Россию.

Так или иначе, главный в сборной теперь — Алексей Жамнов. Человек без опыта работы наставником, но, безусловно, и не парень с улицы. Мы рассказали, как он пришёл на этот пост. Мы выразили мнение, что с чисто спортивной точки зрения, это достаточно логичное решение. Теперь остаётся только пожелать Алексею Юрьевичу удачи и крепких нервов.