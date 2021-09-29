Впервые за пять лет у сборной России освобождённый тренер. Что это значит?

Накануне хоккейный мир удивила громкая новость. Вместо Олега Знарка, как планировалось изначально, сборную России по хоккею возглавил Алексей Жамнов, который и повезёт нашу команду на Олимпийские игры в Пекин. Сказать, что разорвалась информационная бомба, значит, не сказать ничего.

«Я не понял, что это был за трюк с назначением Знарка. Это удивительно! Мы свои решения меняем как перчатки. Это говорит о многом в руководстве российского хоккея: там происходит что-то не то. Для нормального понимания, как работает система, сложно найти объяснения. Надеюсь, окончательное решение нормальное.

Лёша всегда говорил: «В команде должен быть рыжий». Он позитивный, умный и грамотный парень. Хочу пожелать ему удачи! Мы с ним по жизни давно идём, но не знаю, насколько для него это решение было в последний момент… Да и насколько он понимает важность принятого решения возглавить сборную. Будем смотреть. От души желаю только удачи!» — заявил после этого назначения двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Напомним, что сам Фетисов изначально лоббировал кандидатуру своего бывшего партнёра по «Русской пятёрке», а ныне главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Но раньше в сборной долгое время присутствовало совмещение должностей. СКА считался базовым клубом национальный команды, а рулевой армейцев по совместительству являлся главным тренером россиян.

Теперь же, по сути, произошла целая идеологическая революция в российском хоккее — тренер сборной спустя без малого пять лет не работает в клубе. Раньше в штабе сборной всегда говорили, что должно быть наоборот. Считалось, что, работая в клубе, тренер хорошо изучает своих подопечных, с которыми ему затем проще работать в сборной страны.

Теперь, как мы видим, курс поменялся. Когда в последний раз у сборной России был освобождённый тренер? Такой вопрос логично напрашивается. Сразу вспоминается, когда в СКА после Андрея Назарова пришёл Сергей Зубов, а Олег Знарок на тот момент нигде не работал. В 2016 году Знарок возглавил СКА как раз после отставки Зубова и перестал быть освобождённым.

Так что именно Знарок и был последним до сегодняшнего дня освобождённым главным тренером россиян. И вот теперь такой статус у Алексея Жамнова.

Интересна и судьба Валерия Брагина, который стал консультантом сборной России. Но все мы прекрасно понимаем, что эта должность, по сути, формальная. А вот дотянет ли Брагин на посту рулевого СКА до конца сезона или нет – этот вопрос по-прежнему открытый. Судя по последним результатам, в ближайшее время Брагина могут попросить и из армейского клуба. Да, Валерий Николаевич умеет грамотно работать с молодёжью, но ведь и достижение спортивного результата никто не отменял.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог.

Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ ещё нет. Как известно, оно будет объявлено до 10 января», — прокомментировал новое назначение президент ФХР Владислав Третьяк.

Алексей Жамнов и Владислав Третьяк Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Хорошо ли, что Жамнов освобождён от работы в клубе? Можно сказать, что да. У Алексея Юрьевича теперь будет больше времени для изучения всех кандидатов для поездки на Олимпиаду, будет и возможность самому слетать в Северную Америку, об этом говорил сам Жамнов. В общем, дел выше крыши, а вот работа в клубе от этого всего Жамнова бы явно отвлекала.

Но и спрос с Жамнова, безусловно, будет большой, поэтому в сложившейся ситуации хочется пожелать ему удачи и добиться на Играх в Пекине максимума.