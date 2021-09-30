«Возвращайся в КХЛ, Гусев!» Фанаты «Торонто» уже разочаровались в русском форварде

Никита в новом клубе не меняется: всё та же светлая голова, но и всё то же ужасное катание. Шансов остаться в НХЛ у него практически нет.

Никита Гусев оказался очень настырным молодым человеком. После невнятного прошлого сезона в НХЛ его не горел особым желанием подписывать ни один клуб в лиге, зато в России Гусева готовы были искупать в деньгах, внимании и славе. Думаю, большинство хоккеистов бы всё бросило за океаном (к тому же, в НХЛ откровенно не идёт) и уехало в КХЛ на тепличные условия. Но упёртый Гусев ждал предложений в Америке до последнего и за несколько дней до открытия тренировочных лагерей подписал пробный контракт с «Торонто».

В принципе, сразу же стало понятно, что остаться в составе «листьев» на полноценном соглашении Гусеву поможет только чудо. Конкуренция в составе у «Торонто» сумасшедшая, все места в топ-6 заняты, а для игры в нижних звеньях Никита совершенно не подходит. Помочь россиянину изменить эту диспозицию мог только какой-то сумасшедший прорыв в тренировочных матчах, но вот Гусев играет уже вторую встречу и пока только сильнее закапывает свои мечты об НХЛ.

При этом в матче с «Оттавой» Никита, вышедший во втором звене вместе с двумя чехами Кемпфом и Каше, хотя бы отметился результативными действиями. На 14-й минуте поучаствовал в голевой атаке «листьев», когда Кемпф открыл счёт в матче: Гусев поднял шайбу на синюю линию, откуда наброс на пятак сделал Дальстрём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Торонто».

А ещё Гусев реализовал послематчевый буллит, точно бросив между ног вратарю «Оттавы» после неспешного раската.



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Но всё это не сильно повлияло на оценки игры Гусева со стороны болельщиков «Торонто» после матча. И мнение фанатов по Никите вполне можно назвать объективным.

«Гусев медлителен, слаб и, кажется, не может играть в большинстве. Так в чём смысл?»



«Гусев неплохо выглядел в серии буллитов, но всю игру был незаметен. Не считая того, насколько он медлителен»



«Гусев выглядел уже лучше, но для него нет места в составе»



«Его катание просто не на уровне НХЛ»



«С руками и зрением у Гусева всё в порядке, но кататься он не умеет. Согласно аналитическим разборам, он не играет в защите, и я не уверен, что помню, как он бросает по воротам. А пары хороших передач — недостаточно»



«Возвращайся в КХЛ, Гусев!»



«Гусев ужасно выглядит! Вероятно, он получит билет в один конец в Россию»



И всё в таком духе. Никита, действительно, выделяется своей медлительностью и неторопливостью, что смотрится очень странно на фоне того, как остальные на площадке играют в подвижный хоккей. О проблемах с катанием Гусева говорили ещё с его первого сезона в НХЛ, и он на на йоту не продвинулся в решении этого вопроса. Из-за полного отсутствия скорости россиянин просто не выдерживает темп матча, не успевает в оборону, и хорош только тогда, когда есть возможность отдать умный пас на партнёра из статичного положения. Вот, например, момент из прошлого матча с «Монреалем».



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Но этого катастрофически мало, чтобы рассчитывать на место в основе клуба НХЛ. Уже сейчас можно поддержать тот скепсис в отношении Гусева, который источают фанаты «Торонто», и согласиться, что «листья» вряд ли предложат Никите полноценный контракт.



А если так случится, то в середине октября ждём Гусева в КХЛ. Здесь у Никиты всё будет иначе: скорости и интенсивность игры меньше, чем в Америке, да и требования к форварду будут совсем другие. Не нужно будет ничего доказывать, а просто пользоваться в полной мере своими козырями, понимая, что на минусы все просто закроют глаза.

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И, наверное, так будет лучше для самого Гусева. В том, что хоккеист не подходит по стилю для НХЛ, нет ничего постыдного, это не означает, что перед нами плохой игрок. Стоит посмотреть на того же Шипачёва. Вадим в своё время быстро разобрался в себе и не стал тратить время на попытки заиграть в Америке. Вернулся — и стал суперзвездой КХЛ. Для Гусева я вижу сейчас точно такой же путь.