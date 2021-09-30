Лучший матч Свечникова в Америке! Забил россиянину, повысив шанс на получение контракта

Находящийся на просмотре Евгений набрал три очка в контрольном матче за «Виннипег», но впереди его ждёт куда более серьёзная проверка.

24-летний нападающий Евгений Свечников всегда считался одним из самых талантливых игроков России по своему возрасту. В 2015 году «Детройт» выбрал россиянина под очень высоким 19-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги, но в силу разных причин за последующие шесть лет Евгений не сыграл и 100 матчей в лучшей лиге мира. Где-то против Свечникова сыграли травмы, а где-то и он сам не смог воспользоваться предоставленными возможностями.

В итоге наиболее результативным для Евгения получился минувший сезон, где он сыграл 21 матч в регулярке, отметившись 8 (3+5) результативными действиями. Но именно после этого сезона в «красных крыльях» окончательно поставили крест на перспективах россиянина в своей системе. Свечников-старший стал одним из четырёх ограниченно свободных агентов, которому «Ред Уингз» не стали делать квалификационное предложение. Ходили слухи, что «Детройт» был готов предложить нападающему двусторонний контракт, однако его агент заявил, что игрок рассмотрит другие варианты на рынке.

В результате россиянин сумел трудоустроиться в систему «Виннипег Джетс». 20 августа стало известно о том, что Евгений заключил однолетний контракт с фарм-клубом «реактивщиков» — «Манитобой Муз». На момент оформления сделки соглашение Свечникова было рассчитано исключительно с фармом «Виннипега», но это являлось формальной вещью. В мае Свечников перенёс хирургическое вмешательстве на плече. И в «Виннипеге» были намерены предоставить Евгению шанс проявить себя в тренировочном лагере системы, и, если российский форвард будет здоров, тогда контракт будет переписан на двусторонний. Также отмечалось, что зарплата Свечникова по контракту АХЛ составит $ 215 тыс., и, если он сумеет убедить тренерский штаб главной команды «Джетс» в своей необходимости, тогда ему будет предложен минимальный контракт НХЛ, так как канадский клуб находится под гнетом потолка зарплат.

Обещания руководства «реактивщиков» не разошлись с делом. 24-летний форвард получил приглашение в тренировочный лагерь команды Пола Мориса, и минувшей ночью провёл уже второй матч в форме «Виннипега». Забегая вперёд – получилось лучше не придумаешь. Канадец Морис отрядил Свечникова в тройку нападения к одному из самых талантливых проспектов системы Коулу Перфетти (он забивал России в полуфинале минувшего МЧМ) и 24-летнему канадцу Дженсену Харкинсу, за плечами которого 55 матчей за клуб в двух последних регулярных чемпионатах НХЛ. Шанс проявить себя свежеоборазованное сочетание получило в контрольном матче с «Эдмонтон Ойлерз».

Необходимо заметить, что если состав «Виннипега» находился в состоянии полуоптимального, то «нефтяники» в свою очередь вышли на игру абсолютным дублем. Так, например, место в воротах «Джетс» занял обладатель «Везины Трофи» 2020 года Коннор Хеллебайк, а на последнем рубеже «Ойлерз» появился россиянин Илья Коновалов, номинально считающийся четвёртым номером в своей команде. Разумеется, ни Коннора Макдэвида, ни Леона Драйзайтля в заявке «Эдмонтона» также не обнаружилось. Тогда как Майк Шайфли, Блейк Уилер, Пол Штястны, Кайл Коннор и Джош Моррисси вышли на лёд в составе «Виннипега».

Но именно Свечникову необходимо было лезть из кожи вон, цепляясь за шанс в абсолютно каждой смене, чтобы выставить себя в максимально лучшем свете перед тренерским штабом «Виннипега». И он начал делать это уже на второй минуте матча, когда помог отличиться Харкинсу. Перфетти доставил шайбу на пятак перед воротами Коновалова, бросок Свечникова в упор бывший вратарь «Локомотива» отразил, но на добивание от Харкинса отреагировать уже не было возможности.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А на старте второго периода российский форвард уже отличился самостоятельно. Харкинс перевёл шайбу на синюю линию, где располагался ещё один игрок основного состава «Виннипега» – защитник Логан Стэнли – тот набросил шайбу на ворота, а Свечников удачно подправил игровой снаряд, пробив Коновалова и забив первый гол за «реактивщиков».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ещё через семь минут «Виннипег» упрочил преимущество в счёте благодаря точному броску Остину Погански. В середине матча тренерский штаб «Эдмонтона» произвёл запланированную замену вратарю – и Коновалов уступил место Стюарту Скиннеру. И уже спустя четыре минуты канадский вратарь капитулировал после выхода один на один в исполнении Харкинса. В этом эпизоде Свечников записал на свой счёт вторую результативную передачу в матче, доведя число набранных очков до трёх (1+2).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Итоговый счёт зафиксировал победу «Виннипега» – 5:1. Свечников был признан второй звездой, став автором победного гола. Россиянин провёл на льду 10:27 (1:12 – в меньшинстве), нанёс пять бросков в створ ворот, применил один силовой приём, завершив игру с полезностью «+3». Лучшим игроком встречи стал партнёр Свечникова по звену – Харкинс.

«Я думаю, что они очень усердно работали на протяжении всего матча. Для этих парней контрольные матчи значат очень многое. Для них это очень важные матчи. Им есть, что показать, и есть, что доказывать. Свечников желает учиться и подстраиваться, ловит всё на лету, а это хороший знак. Пока у него всё хорошо. Он молодец», – сказал после матча Морис, комментируя действия на льду Свечникова, Харкинса и Перфетти.

«Я думаю, мы действительно хорошо чувствуем друг друга. У нас есть сильные стороны, в которых мы действительно хороши. И мне кажется, что мы уже нашли химию в тройке, поэтому получился хороший матч», — отметил Свечников.

Учитывая всю важность текущего момента для Свечникова, можно смело констатировать, что россиянин провёл свой лучший матч в Северной Америке (АХЛ за скобками), повысив шансы на получение полноценного контракта. Но тренировочный лагерь только начался – и впереди Евгения ждёт куда более важное испытание. Теперь его «Виннипег» отправляется в поездку в Эдмонтон и Ванкувер, чтобы провести два матча за два дня. Главный тренер «Джетс» надеется, что в этих встречах соперники выйдут на лёд более звёздными составами, а сам Морис намерен предоставить ещё один шанс Свечникову проявить себя.

«Те четыре или пять игроков, которых сегодня не было в составе «Эдмонтона», являются хоккеистами, которые кардинальным образом влияют на ход встречи. Вне зависимости от финального счёта в следующих двух матчах мы собираемся снова сыграть достаточно молодым составом, чтобы дать нашей молодёжи ещё один шанс. Надеюсь, что мы увидим более опытные составы у наших соперников», — заявил Морис.