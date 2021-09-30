«Может, кто-то прочухал схему и пускает слухи о моём обмене?» Разговор с Сергеем Шумаковым

Сергей Шумаков — один из самых неординарных и мастеровитых нападающих нашей лиги, но в последнее время дела у него идут не лучшим образом. В прошлом декабре последовал резонансный обмен из «Авангарда» в «Автомобилист», а затем практически сразу — травма, из-за которой Шумакову пришлось делать операцию и долго восстанавливаться. Начало нового сезона выдалось для Сергея тяжёлым, шайба никак не шла в ворота, а когда он, наконец, забил в двух матчах кряду — вновь возникли проблемы со здоровьем, на этот раз не такие серьёзные.



Но Шумаков не унывает. В эксклюзивном интервью с обозревателем «Чемпионата» Сергей пообщался об «Авангарде» и «Автомобилисте», Хартли и Дацюке, рассказал, что главное в современном хоккее и когда от него ждать новых лакросс-голов.

«О своём «обмене» из «Автомобилиста» сам прочитал в интернете. Друзья скинули»

— Вы пропустили последние два матча «Автомобилиста», что случилось?

— Небольшая микротравма, нужно подлечить маленько. Надеюсь, в скором времени выйду. Это не связано с летней операцией.



— Пару игр назад вы сумели прервать голевое молчание, которое длилось практически календарный год. Испытали облегчение?

— Конечно. Всегда, когда долго не можешь забить, очень тяжело. Не хотела шайба в ворота лезть. Но как-то надо терпеть, работать, хоккейная жизнь всегда за это вознаграждает. Забил, и дальше вроде пошло более-менее.



— Вообще тот факт, что вы долго не могли отличиться в составе «Автомобилиста», как-то напрягал?

— Да нет, не думал об этом. Главное, чтобы команда выигрывала. А остальное всё придёт. Конечно, хочется забивать, передачи отдавать. Но в этот период приходилось помогать тем, что где-то шайбу ловить на себя или ещё что-то.



— Недавно в прессе появились слухи о вашем обмене из клуба. Под ними была почва?

— Понятия не имею. Сам об этом прочитал в интернете, друзья скинули. Никаких разговоров на эту тему со мной руководство клуба не вело.



— Уже не в первый раз в карьере после подобных слухов у вас увеличивается результативность? Совпадение или это вас реально мотивирует?

— Да это совпадение, конечно. Не думаю об этом, выходя на лёд. Может быть, есть какой-то человек, который прочухал эту схему и пускает слухи, чтобы меня завести? (смеётся) Надеюсь, что в этом году снова тоже придёт хорошая полоса после них.

Фото: hc-avto.ru

«Вариантов у творческой личности особо нет. Если будет отсебятина — просто перестанешь играть»

— Насколько комфортно вы чувствуете себя в «Автомобилисте»?

— Да всё хорошо, комфортно. Семейная, дружная команда. Мне здесь нетяжело.



— Известный блогер Варламов как-то назвал Екатеринбург лучшим городом России. Поддержите это мнение?

— Мне Екатеринбург давно нравился. Видно, что город развивается, отличная инфраструктура. Важно и то, что он близко к моему родному Челябинску. Бывает, что езжу на выходных к родителям, дома ночую.



— Канадский тренер Питерс похож на канадского тренера Хартли?

— Ох, как-то отвечал уже на этот вопрос, и потом слишком много разговоров было. Хотя я ничего такого не сказал, а Хартли напихал мне за что-то. Ну, конечно, есть у них что-то похожее в плане тактики. Но сейчас, в принципе, у всех хоккей одинаковый: все бегут, закидывают шайбу, толкаются. Ничего нового и сейчас.



— Вам, как творческой личности, не очень комфортно в таком хоккее?

— А вариантов-то нет никаких. Нужно выполнять то, что просит тренер. Если пойдёт отсебятина, то просто не будешь играть.

Фото: РИА Новости

«Наверное, мы с Хартли просто разные люди. Но мне кажется нормальным, что недовольство может высказать не только тренер»

— Вы действительно просили обмен из «Авангарда» в прошлом сезоне?

— Да. Мы поговорили с руководством, с Хартли. Всё нормально, без ругани, на хорошей ноте расстались, поняли друг друга.



— Часто думаете о том, что если бы тогда потерпели, то выиграли бы Кубок Гагарина?

— Да какой уже смысл назад смотреть? Что было — то было. Я очень рад за ребят, поздравил их после победы.

— Почему вам было тяжело работать с Хартли?

— Наверное, мы просто разные люди. Недовольство может выражать не только тренер, но и хоккеист. Мне кажется, это нормально. Не скажу, что у нас какие-то постоянные конфликты были с ним, работали вместе и работали. Но у любого игрока может такая ситуация возникнуть.



— В «Автомобилисте» всё хорошо в этом плане?

— Да, не жалуюсь.



— При этом были отрезки, когда вы были лучшим в «Авангарде» и играли с очевидным вдохновением. В такие моменты удавалось абстрагироваться?

— Просто, когда тебе реально доверяют, ты это чувствуешь. Выходишь в большинстве, в важные отрезки игры, и это придаёт уверенность. Получается всё больше и больше, само собой идёт. В эти моменты мне доверяли, поэтому многое удавалось.

Фото: РИА Новости

«Не знаю, считает ли Панин себя виноватым. Но извинения принёс»

— Прошлый сезон вы тоже начали здорово в «Авангарде», а потом резко потухли. Что случилось?

— Меньше доверять стали. Из-за этого и не получалось результат давать. Я перестал много играть, всего по 10 минут за матч. А в современном хоккее за это время очень тяжело что-то сделать. Без большинства тем более. Хоккей-то сейчас — одно сплошное большинство. Забиваешь в нём — выиграл, нет — проиграл.



— Вам объясняли, почему урезали игровое время?

— Да, разговаривали. Но у тренерского штаба «Авангарда» были свои взгляды на ситуацию. Поэтому и расстались.



— Может, вас надломил тот эпизод с Паниным?

— Да нет, что эти травмы! Не первый раз, никто от них не застрахован. Уже знаю, как с этим справляться.



— А не покоробило, что никто не вступился из партнёров?

— Нет, этот эпизод вообще не беру во внимание. Было и было. Единственное, что тяжело было две недели дома с сотрясением лежать.



— Панин извинился после того эпизода?

— Да, он написал, извинился. Не знаю, считает ли он себя виноватым в том моменте, но извинения принёс.

«Столкнулся с партнёром на тренировке и упал на руку. Пришлось ехать на операцию в Германию»

— «Автомобилист» в прошлом декабре был единственным вариантом?

— Нет, были и другие. Но, наверное, «Авангард» они не устраивали. Там больше клуб решал, куда мне поехать. Были предложения из других команд, Омск отказывался, а с «Автомобилистом» всё срослось. Не жалею об этом.



— «Автомобилист» тогда находился в затяжном кризисе, вас это не смутило?

— Нет, конечно. У всех же команд бывают взлёты и падения. Главное было выйти из этого пике, а дальше всё само пошло.



— Вы сыграли несколько игр и получили травму, которая вывела вас из строя до конца сезона. Что случилось?

— Столкнулся с партнёром на тренировке, упал на руку. Потом не мог руку поднять, сделали МРТ, отправили в Германию. Врачи сказали, что нужна операция. Пришлось ехать. Несчастный случай, но сказали, что я не смогу играть с таким плечом.



— От «Автомобилиста» была полная поддержка в этот период?

— Конечно. И финансово, и морально помогли. Поняли ситуацию и стали целенаправленно готовить меня к следующему сезону.

«Коварж сделал всё правильно — здоровье превыше всего»

— В «Автомобилисте» ждут возвращения Павла Дацюка?

— Он иногда приходит тренироваться. Но, как я понимаю, он ещё сам не знает, продолжит карьеру или нет. Конечно, он нам сможет помочь, это 100%. Да любая команда хотела бы видеть в своём составе даже 43-летнего Дацюка.



— Вы сами очень техничный хоккеист, на тренировках не соревновались с ним в трюках?

— Да не. У нас тренировочный процесс, ничего такого нет. Да и катался он не так много с нами, по индивидуальной программе занимается.

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— Когда мы увидим следующий лакросс-гол от Шумакова?

— Не буду говорить, а то все подготовятся (смеётся). Да не знаю, как ситуация будет располагать.



— Чувствуется, что вас теперь стараются не оставлять одного за воротами?

— Ещё как. Но у некоторых команд в принципе такая тактика, что из-за ворот нужно соперника выгонять. Часто бывает, что хочешь попробовать, но видишь, что не успеешь.



— А как насчёт лакросса на скорости?

— Надо попробовать. Так-то мне проще шайбу поднять на крюк, чем с ходу черпачком закинуть. Отработаю на ближайшей тренировке (смеётся).



— Как отразилась на «Автомобилисте» ситуация с Якубом Коваржем?

— Конечно, печально всё это. Прямо на старте сезона потеряли одного из лучших игроков в КХЛ. От него большая помощь была «Автомобилисту». Но здоровье превыше всего, Якуб всё правильно сделал.