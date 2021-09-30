«Тампа» может стать династией. В клубе знают, как добыть третий Кубок Стэнли подряд

Команды-династии давно стали редкостью в НХЛ. В ХХ веке такого статуса (а для этого необходимо завоевать три Кубка Стэнли подряд или в течение четырёх лет) достигали всего шесть клубов: «Оттава» (предшественник нынешних «сенаторов», переехавший в Сент-Луис в 1934-м и расформированный год спустя), «Детройт», дважды «Торонто», трижды «Монреаль», «Айлендерс» и «Эдмонтон». В разные годы к этому списку могли добавиться «Филадельфия», «Питтсбург» и «Детройт», однако с 1990 года эта шестёрка остаётся неизменной. Отчасти это было связано с тем, что до 1967 года (к этому моменту успело сформироваться пять команд-династий) в лиге находилось всего шесть клубов. С другой стороны, даже после расширения лиги на первых ролях долгое время находились одни и те же франшизы, которые были лучше других обеспечены с финансовой точки зрения.

К концу 1990-х – началу 2000-х, когда НХЛ приобрела практически современный вид, ситуация начала выравниваться, благодаря чему такие команды, как «Колорадо», «Нью-Джерси» или «Тампа» также получили возможность оказываться в финале Кубка Стэнли и побеждать там. Внедрение по окончании локаута в сезоне-2004/2005 потолка, который в первом году составил $ 39 млн, а также пола зарплат окончательно уравняло играющие в НХЛ клубы, что практически поставило крест на династиях – в таких условиях претендовать не то что на три – на два Кубка Стэнли подряд выглядит крайне сложной задачей.

Тем не менее у двух клубов получилось уже в эру потолка зарплат достичь этого результата. После того как «Чикаго» и «Лос-Анджелес» вплотную подобрались к этому, выиграв три Кубка за шесть лет и два за три года соответственно, две команды сумели не только выиграть титул, но и защитить его в следующем сезоне. Это «Питтсбург», чей триумф пришёлся на 2016 и 2017 годы, а также «Тампа», которая побеждала в двух последних розыгрышах Кубка Стэнли, первый раз сделав это почти ровно год назад – 29 сентября 2020 года. И именно «молнии» сейчас имеют лучшую возможность стать первой в XXI веке династией.

У «Тампы» отлично работают генменеджеры

Естественно, боеспособный состав формируется не один и не два года. Чтобы сколотить костяк, который поведёт команду за Кубком, нужно проделать большую работу, и здесь на первый план выходят генеральные менеджеры. У «Тампы» они работают на отлично – многие из игроков чемпионских составов были приобретены молниями в разные годы на драфтах. И если выборы Стэмкоса, Хедмана и Василевского в первых раундах нельзя в полной мере расценивать как удачные действия генменеджеров – всё-таки эти игроки и так котировались высоко (хотя в столь раннем выборе Василевского в своё время многие видели большой риск), — то драфт таких хоккеистов как Кучеров (58-й выбор), Чирелли (72-й), Киллорн (77-й), Пойнт (79-й), Палат (208-й) – то есть почти всей топ-6 – уже можно приписывать в заслуги Стиву Айзерману, который собрал большую часть из них, а также Джею Фистеру, который был генменеджером ещё во времена первого чемпионства «Тампы».

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Прибавьте к этому подписания Тайлера Джонсона и Янни Гурда в качестве незадрафтованных свободных агентов, удачные обмены Бена Бишопа в «Лос-Анджелес», Джонатана Друена в «Монреаль» и Владислава Наместникова в «Рейнджерс», в результате которых «Лайтнинг» получили Эрика Чернака, Михаила Сергачёва и Райана Макдону, и вы получите практически всю основную обойму «Лайтнинг» образца 2020 года, которую собрал именно Айзерман. Его преемник Жюльен БрисБуа внёс последние штрихи в тот чемпионский состав, выменяв Баркли Гудроу у «Сан-Хосе» и Блейка Коулмана у «Нью-Джерси», благодаря чему в «Тампе» появилось одно из лучших третьих звеньев в лиге. Также он подписал контракт с Патриком Маруном, зажигающим в четвёртом звене.

Главный тренер «Тампы» — один из лучших в мире

А ведь его в 2012 году едва не назначили в «Вашингтон». Однако после ухода генменеджера Джорджа Макфи, почти успевшего договориться с Купером, «Кэпиталз» предпочли выбрать на роль главного тренера Адама Оутса, который ненадолго задержался на этом посту. Джону Куперу же хватило всего одного неполного сезона, чтобы зарекомендовать себя в «Сиракьюз» — фарм-клубе «Тампы» — и перейти на работу в «Лайтнинг».

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С тех пор «молнии» являются одной из самых успешных команд НХЛ. Три финала Кубка Стэнли, два из которых стали победными, два финала конференции и всего один пропуск плей-офф – никто за это время (с 2013 года) не добивался лучших результатов. Можно с уверенностью говорить, что Купер является одним из лучших тренеров в мире. При этом нельзя не отметить всю систему «Тампы» — многие игроки основного состава прошли через фарм-клуб, где их хорошо подготовили к игре в НХЛ. Действия «молний» хорошо отлажены на всех уровнях.

Трюки с потолком зарплат

Конечно, не обошлось и без доли везения. Хотя сложно назвать везением отсутствие капитана на протяжении большей части сезона, а также лучшего игрока в течение всего регулярного чемпионата из-за травм. Тем не менее именно это и помогло «Лайтнинг» избежать проблем с потолком зарплат – игроки были помещены в долгосрочный список травмированных.

В плей-офф же этот потолок не действует, что и позволило «Тампе» пойти за вторым Кубком подряд в сильнейшем составе, включая российскую звезду команды. Для болельщиков других клубов возвращение Кучерова стало поводом для негодования и созданий теорий заговора о том, что Никита и вовсе не был травмирован и излишек в «$ 18 млн» (по факту $ 19,7 млн) был фиктивным. Лига провела расследование, но нарушений не обнаружила, и «молнии» уверенным шагом пошли к защите титула.

Оба Кубка выиграны «Тампой» по делу

Это не случайность и не совпадение, что «Лайтнинг» выиграли два Кубка Стэнли. Подопечные Джона Купера были лучше остальных соперников по игре, при этом показывая привлекательный атакующий хоккей. В клубе знают, как добывать трофеи, и наверняка имеют план и на этот сезон. Даже несмотря на потерю всего третьего звена, Жюльену БрисБуа удалось найти всем игрокам пусть не самую равноценную – то трио будет действительно сложно заменить, — но вполне адекватную замену. Набравшиеся опыта в прошлом сезоне Мэтью Жозеф и Росс Колтон готовы сделать следующий шаг в развитии, а помогать им, судя по тренировочным сборам, будет и без того опытный Кори Перри, который после двух подряд поражений в финалах Кубка Стэнли наверняка нацелен всё-таки добраться до своего второго трофея.

Да и с защитой у «молний» всё прилично. Топ-4 осталась в неизменном виде, есть подрастающий Кэл Фут, на которого в клубе возлагают большие надежды, да и вновь пришедший Зак Богосян, который помог команде выиграть трофей в 2020 году, под руководством Джона Купера смотрелся очень неплохо. Поэтому в руках действующих чемпионов есть всё, чтобы войти в список элитнейших команд НХЛ. И на этот раз у них всё в порядке с потолком. Однако нужно помнить, что и конкуренты не дремлют.