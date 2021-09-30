Самый эпатажный тренер возвращается в КХЛ! Назаров возглавит «Сочи»

Первый месяц регулярного чемпионата ещё не подошёл к концу, а в КХЛ грядёт уже третья тренерская отставка. На этот раз головы полетят на берегу Чёрного моря, «Сочи» после 10 поражений в 11 последних матчах в ближайшее время уволит Евгения Ставровского.

Для Ставровского это был первый опыт работы главным в КХЛ, он пришёл в «Сочи» осенью прошлого года после отставки Александра Андриевского и за это время одержал с командой всего 13 побед при 46 поражениях.

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Ставровскому дали новый шанс в этом сезоне, перед стартом регулярки говорили о важности хорошего начала и задаче попадания в плей-офф, но увы. «Сочи» и на предсезонке с трудом забивал (только одна победа за два турнира – над молодёжной сборной России), и сейчас в КХЛ не замыкает список по результативности только потому, что здорово провёл первые два матча, забросив в них 10 шайб.

По игре «леопарды» не так плохи, но реализация – главная и самая существенная проблема. Ставровский, кажется, весь месяц (и предсезонку) говорил о ней, не переставая. При этом «Сочи», несмотря на огромное количество поражений, ещё не так сильно отстаёт от восьмёрки в Западной конференции, всего на четыре очка (правда, при этом сыграв как минимум на один матч больше остальных), и есть время исправить ситуацию.

Тем более состав у «Сочи» вполне боеспособный, ему вполне по силам биться за плей-офф – Хелльберг, опытный Бакош, Николаев, Жабреев, Шэн и Пилипенко. Часть молодёжи показывает неплохой прогресс, но результат не приходит, реализация хромает, в том числе в большинстве.

Всё идёт к тому, что «Сочи» возглавит Андрей Назаров, который сидел без работы почти три года. В последнее время специалист занимался тем, что давал острые комментарии в прессе по любым громким темам, спровоцировал скандал с участием Артемия Панарина и рвался вернуться к тренерской деятельности.

В случае назначения Назаров, который известен эмоциональностью, эпатажем и не всегда стандартным для тренеров поведением, должен встряхнуть сочинцев, дать им живительного пинка, который поможет забивать хоть с мясом, хоть с потом и кровью, лишь бы забивать. После всегда спокойного Ставровского атмосферу в «Сочи» ждёт разительная перемена. Кроме того, одним из коньков Назарова является работа с молодёжью (через его руки в своё время прошли и Кузнецов, и Шипачёв, и Панарин), коей у «леопардов» хоть отбавляй.

С Назаровым «Сочи» (да чего уж там, и вся КХЛ) получит эмоциональный всплеск не только в раздевалке, но и в плане медийности. Яркие высказывания тренера и зажигательное поведение на скамейке — это визитная карточка Назарова. Скучно точно не будет!