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«Металлург» и «Салават Юлаев» выдали мощный старт в сезоне-2021/2022 в КХЛ, в чём причины

«Магнитка» и «Салават» выдали шикарный старт в новом сезоне! В чём причины успеха?
Павел Панышев
«Металлург» и «Салават Юлаев» выдали мощный старт
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Начало сезона в КХЛ получилось ярким и событийным, а тренерская работа Ильи Воробьёва и Томи Лямся заставляет обратить на себя внимание.

Старт нового сезона в КХЛ действительно получился ярким. Да, есть те, чьи позиции аутсайдеров заранее прогнозировались. Например, в Восточной конференции слабо выступают «Адмирал», «Амур», «Куньлунь», снова разочаровывают своих болельщиков и в «Сибири». Зато есть команды, выдавшие отличное начало, хотя без критики в их адрес не обходилось.

Начнём с «Металлурга». На того же Илью Воробьёва в прошлом году выливали едва ли не потоки грязи, обвиняя этого специалиста в неудачах команды и вылете от «Авангарда» во втором раунде плей-офф. Но, во-первых, Воробьёв проиграл будущему чемпиону, а во-вторых – на его команду по ходу чемпионата свалилась целая напасть с травмированными и заболевшими хоккеистами, в результате чего случился спад, контролировать и предугадывать который было невозможно.

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Теперь мы видим, как может играть команда Ильи Петровича, когда она находится в хорошей спортивной форме. Сразу видны тренерская рука и многолетний опыт, которого Воробьёву точно не занимать.

Именно в тренерской составляющей, а также в правильном умении найти подход к каждому отдельному хоккеисту скрывается главный успех магнитогорцев образца нынешнего сезона. Конечно, ошибки со стороны менеджмента в комплектации случались, но у кого их нет? Для того в КХЛ и существуют обмены, чтобы, к примеру, Денис Зернов перебрался в Магнитогорск, а Николай Прохоркин получил новый вызов в омском клубе.

Важно, что Илья Петрович поверил и вывел на новые роли таких игроков, как Никита Коростелёв, Николай Голдобин, Семён Кошелев. При Воробьёве растёт и развивается талантливый Юров. Есть в клубе и опытные хоккеисты вроде Василия Кошечкина, которые точно не подведут в ответственный момент. Это ярко доказывает вчерашний матч с «Барысом», когда не пошла игра у финского голкипера Юхи Олкинуоры. В результате вышел Кошечкин и подтащил свою команду.

Явно угадали в «Металлурге» и с иностранцами. Хорош центральный нападающий Филипп Майе, знает своё дело Джош Карри, вписался в коллектив Брендан Лайпсик, от которого почему-то отказались в ЦСКА. Да и шведский защитник Линус Хультстрём выполняет то, чего от него ждали (разумеется, помимо прямых обязанностей игрока обороны) – отлично разыгрывает шайбу на синей линии, выходит в большинстве, создаёт голевые моменты. В «Магнитке» делают ставку не на габариты, а на технику, скорость, мастерство. Это та философия, которая приносит результат.

Всё это – тренерские наработки и тщательно продуманная тактика, которая, повторимся, даёт свои плоды. И, конечно, сыграла роль отлично проведённая предсезонка, во время которой команда поработала над многими вещами.

Фото: РИА Новости

Мощно выглядит на старте сезона и «Салават Юлаев». Уфа по дополнительным показателям занимает второе место на Востоке – сразу после «Магнитки».

В успехе уфимцев большую роль играют помощники Томи Лямся – Виктор Козлов, Николай Цулыгин и Михаил Васильев. Козлов, например, поставил юлаевцам большинство, которое работает и приносит свои плоды. Цулыгин, ранее сам побывавший главным тренером команды, помог Лямся войти в курс дела и неплохо дополняет финского специалиста.

Важно, что сейчас в «Салавате» никто не копает друг под друга, а вся команда идёт одним сплочённым коллективом. Хотя того же Лямся в межсезонье не критиковал только ленивый. Как и финского вратаря Юху Метсолу, провалившего предсезонные турниры. Но и Лямся, и Метсола сейчас в полном порядке, а про предсезонку все давно забыли.

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Вписался в систему юлаевцев возрастной форвард Николай Кулёмин, играющий в одной тройке с Кадейкиным и Шмелёвым. Делает своё дело первое финское трио, разговаривающее на одном языке с главным тренером, а молодёжь вцепилась в свой шанс зубами и не собирается его отпускать. Мухамадуллин выходит в первой паре и получает время в большинстве, старается залечивший травму Амиров, хорош Башкиров.

Уфимцев критиковали, что они набрали много возрастных хоккеистов, но ни Бирюков, ни Зубарев, ни Тихонов, ни уже упомянутый Кулёмин не портят общей картины. Наоборот, у команды появилась длинная лавка, есть возможность заниматься ротацией на случай травм и болезней. Сыграл в плюс и обмен Воробьёва на Хафизуллина. Конкретно сейчас Динар травмирован, но Уфа получила в свои ряды сильного защитника для первой-второй пары.

Так что нынешние успехи «Металлурга» и «Салавата Юлаева» абсолютно логичны. Никаких чудес в хоккее (да и в спорте в целом) не бывает. Главное – исключить длительные спады в будущем, а в целом задел при двухочковой системе у магнитогорцев и уфимцев уже имеется. Посмотрим, как будет дальше.

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