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Год назад «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт шведского рекордсмена клуба Хенрика Лундквиста

«Так много звёзд в НХЛ. Так мало тут икон». Как в «Рейнджерс» выкупили контракт Лундквиста
Сергей Емельянов
Как в «Рейнджерс» выкупили контракт Лундквиста
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Шведский вратарь хотел продолжить карьеру в «Вашингтоне», но сердце не позволило это ему сделать.

30 сентября 2020 года руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» оповестило хоккейную общественность о самом сложном решении за всю историю клуба. Ровно год назад «синерубашечники» расстались с легендарным голкипером Хенриком Лундквистом, выкупив последний год действующего контракта.

Его соглашение с зарплатой $ 8,5 млн было рассчитано до конца сезона-2020/2021, но доиграть контракт на Бродвее у Хенрика не получилось. В своём последнем сезоне за «Рейнджерс» Лундквист всё чаще и чаще оставался сначала в запасе, а потом и в резерве ньюйоркцев, что в конце концов и привело к выкупу его контракта.

Великий вратарь без Кубка Стэнли

Шведский вратарь был выбран «синерубашечниками» на драфте Национальной хоккейной лиги 2000 года в седьмом раунде под общим 205-м номером. С момента выбора на драфте НХЛ до дебюта голкипера в лиге прошло целых пять лет. Хенрик приехал в Северную Америку уже зрелым голкипером с опытом выступления на двух чемпионатах мира и с ходу стал первым номером «Рейнджерс». Как оказалось в дальнейшем, первым номером на целых 15 лет.

Лундквист сразу же влюбил в себя «Мэдисон Сквер Гарден». Хенрика обожали на Бродвее за его отношение к хоккею и болельщикам. 39-летний вратарь переписал все клубные достижения для голкиперов – ему принадлежат рекорды по матчам, победам, шат-аутам, отражённым броскам и времени на льду. Клубные достижения Лундквиста останутся непереписанными как минимум на протяжении ближайшего десятилетия.

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В 2012 году 39-летний голкипер становился обладателем «Везина Трофи» (лучший голкипер НХЛ), а в 2009, 2011, 2012 и 2018 годах принимал участие в Матче всех звёзд. В 2006 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной Швеции, а в 2014 году взял серебро Олимпиады. В 2017 году Лундквист стал чемпионом мира. Вот только главный трофей в НХЛ легендарному голкиперу так и не покорился. Ближе всего «Рейнджерс» эпохи Лундквиста подобрались к Кубку Стэнли в 2014 году. Однако в решающей серии подопечные Алена Виньо проиграли «Лос-Анджелес Кингз». Решающий гол Король Хенрик пропустил во втором овертайме пятого матча серии после броска защитника «Лос-Анджелеса» Алека Мартинеса.

Семь лет назад казалось, что впереди у «Рейнджерс» будет ещё много времени, чтобы выиграть Кубок для своей легенды. Но серия обменов, произведённых тогдашним руководством клуба, разрушила команду-финалиста до самого основания. В 2018 году «Рейнджерс» объявили о курсе на перестройку, последним элементом которой стал отказ от самого Лундквиста.

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Год назад «синерубашечники» приняли окончательное решение сделать ставку на Игоря Шестёркина в качестве первого номера команды на ближайшие годы. Минувший сезон сложился не лучшим образом для российского голкипера, однако даже это обстоятельство не помешало ему летом 2021 года подписать рекордный контракт в истории НХЛ. Новый контракт Шестёркина подписан на четыре года, кэпхит — $ 5,65 млн, общая сумма — $ 22,666 млн. Это самая большая сумма контракта в истории, которая выдавалась голкиперу в НХЛ по его второму соглашению.

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«У меня буквально разрывается сердце»

Покинув «Рейнджерс», уроженец Оре не собирался заканчивать игровую карьеру и в скором времени подписал соглашение с «Вашингтоном» на один сезон. Многим болельщикам хоккея не терпелось увидеть Короля Хенрика в одной команде с Александром Овечкиным, но красивой истории не суждено было сбыться. В середине декабря Лундквист опубликовал заявление в своих социальных сетях, в которых сообщил о больших проблемах со здоровьем, не позволяющих ему принять участие в сезоне НХЛ.

«У меня буквально разрывается сердце, но я вынужден это сказать: я не смогу играть за «Вашингтон» в предстоящем сезоне. После нескольких недель тестирования и обсуждения с врачами стало ясно — мне нельзя выходить на лёд. Мы вместе приняли такое решение, потому что риск слишком велик. Ещё два месяца назад я был вдохновлён тем, что буду играть за «столичных», готовился к сезону, но последние результаты обследования получились очень трудными. Сейчас стало ясно, что это единственный выход для меня.

Я хочу поблагодарить всю организацию «Вашингтон Кэпиталз» за эту возможность и за поддержку в это трудное для меня время. Следующие несколько месяцев я проведу со своей семьёй. Нужно выяснить, как действовать дальше», — отметил Лундквист в своём заявлении.

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«Я должен был слушать организм и принять решение»

Швед планировал возобновить карьеру после операции на открытом сердце, но этому помешал перикардит – воспалительное поражение серозной оболочки сердца. В результате Хенрик был вынужден пропустить сезон-2020/2021 в полном объёме. Последнюю попытку вернуться в хоккей 39-летний вратарь предпринял минувшим летом – Лундквист провёл серию ледовых тренировок, после которых был вынужден сказать себе «стоп».

«Весной у меня случилась пара рецидивов, которые стали напоминанием. Я должен был слушать организм и принять решение. Механический клапан не рекомендуется для активной жизни, потому что вместе с ним надо принимать разжижители крови, а я в этом не заинтересован», – сказал Лундквист, комментируя принятое решение о завершении карьеры.

20 августа 39-летний Лундквист объявил о завершении карьеры. «Так много звёзд в этой лиге. Так мало тут икон. Номер 30 из Оре, Швеция, Хенрик Лундквист. Ты всегда был и всегда останешься «Рейнджером», — с этих слов пресс-служба «Рейнджерс» год назад начала серию публикаций, в которых клуб прощался со своей легендой.

Многоопытный вратарь был невероятно близок к появлению в его карьере опыта выступления за другой клуб НХЛ, но грустная ирония судьбы заключается в том, что сердце Лундквиста не позволило ему это сделать. То самое сердце, в котором на протяжении 15 лет была любовь и верность только к одной-единственной команде, – «Нью-Йорк Рейнджерс».

27 сентября ньюйоркцы объявили о выводе 30-го игрового номера из обращения клуба. Торжественная церемония пройдёт 28 января 2022 года, когда перед матчем регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» под своды «Мэдисон Сквер Гарден» арены поднимут именной свитер Хенрика Лундквиста. Его 30-й номер больше никогда не будет использован в истории клуба. И это единственно верное решение.

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