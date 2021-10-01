Два гола за 63 секунды и сорвавшийся хет-трик. Афанасьев — новое русское имя в НХЛ?

Предсезонные матчи НХЛ — время показывать себя новичками лиги и молодым проспектам клубов. В тренинг-кемпе — 2021 среди россиян, находящихся в таком статусе, пока наиболее ярко себя проявляет даже не Егор Чинахов из «Коламбуса», а форвард «Нэшвилла» Егор Афанасьев.

Кто это такой? Уроженец Твери и воспитанник московского «Динамо» с 15 лет выступал в Северной Америке и делал это весьма неплохо. Игра Афанасьева в USHL понравилась «Нэшвиллу», который выбрал форварда во втором раунде драфта-2019. Вероятно, Егор так бы и продолжал выступать за океаном, но пандемия коронавируса, практически затормозившая все чемпионаты юниорских лиг в Америке, вынудила его в прошлом сезоне приехать на правах аренды в систему ЦСКА. Афанасьев провёл 21 матч в КХЛ за армейцев (в том числе 5 в плей-офф) и набрал 6 (2+4) очков. Не так уж и плохо для 19-летнего нападающего, не выходящего в топ-6 и большинстве. Кроме того, российские болельщики смогли увидеть Егора на МЧМ-2021, где Афанасьев стал одним из лучших хоккеистов сборной России: набирал очки, пахал по всей площадке, втыкался в соперников.

Этим летом Афанасьев вернулся в систему «Нэшвилла» и получил приглашение в тренинг-кемп. В первом матче с «Флоридой» Егор забросил единственную шайбу «хищников», а на полную катушку развернулся во встрече с чемпионами из Тампы.

«Молнии», в составе которых вряд ли можно было наскрести даже пятёрку опытных хоккеистов, на равных сражались с «Нэшвиллом» только в первом периоде. Во втором же отрезки как раз Афанасьев, забивший два гола подряд, и сделал для «хищников» разницу. Причём сначала Егор огорчил Брайана Эллиотта — так счёт стал 3:1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Нэшвилла».

А через 63 секунды шикарным кистевым выстрелом Афанасьев уже приветствовал в рамке «Тампы» своего соотечественника Амира Мифтахова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Нэшвилла».

В третьем периоде Егор и вовсе мог оформить хет-трик, но Мифтахов потащил непростой бросок с ходу. Впрочем, после сейва россиянина шайба пришла точно на крюк Новаку, который отправил её в пустые ворота. Вместо третьего гола Афанасьев заработал результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Нэшвилла».

Уверенная игра Егора на предсезонке даёт надежду на то, что в НХЛ в следующем сезоне может появиться новое русское имя. Вообще, Афанасьев отлично подходит для североамериканского хоккея: быстрый, трудолюбивый, универсальный игрок с неплохой результативностью. Посмотрим, удастся ли ему, для начала, пробиться в основной состав «Нэшвилла».