В КХЛ растёт молодая звезда. Взлёт 20-летнего Рашевского — победа «Динамо» и поражение СКА

Дмитрий Рашевский — один из тех, в кого не зря поверили в «Динамо». Ожидания он оправдывает полностью и вполне способен стать новой звездой клуба. Если уже не стал.

Дебют в КХЛ у молодого нападающего был ещё год назад. Но тогда он провёл в составе московского «Динамо» всего 9 игр, отметившись одной результативной передачей. Свой второй шанс он получил уже в этом году и почти сразу стал игроком основного состава. В этом сезоне он провёл уже 11 матчей, забил 8 голов и сделал 5 передач.

Кудашов неоднократно заявлял, что в этом сезоне «Динамо» ставит на молодых. Действительно, пора: не зря же МХК «Динамо Москва» взял кубок Харламова полгода назад. Сейчас некоторые ребята из молодёжного клуба уже игроки основной команды: это Андрей Прибыльский и Никита Новиков, Егор Брызгалов и Богдан Тринеев, Владислав Михайлов и Дмитрий Рашевский.

Внимание к себе последний привлекал ещё на предсезонке, когда набрал 9 очков в 10 играх. А в регулярке только подтвердил свои навыки и серьёзные намерения. Сейчас он четвёртый в списке снайперов лиги, уступая только легионерам «Витязя» и одноклубнику Вадиму Шипачёву. Да и то всего в одну шайбу. Но всё-таки Шипачёв больше распасовщик, чем снайпер, поэтому Рашевский вполне может его и обойти в скором времени. Доверие молодым и особенно оправданное доверие – одна из лучших вещей в мировом хоккее.

Нападающий начинал свою карьеру в петербуржской «Неве». Но уже в скором времени школу сменил, а с сезона-2015/2016 уже представлял юниоров «Динамо» Санкт-Петербург. С того момента он всегда играет за «Динамо»: либо московское, либо питерское.

Перед тем как попасть в КХЛ, Рашевский провёл много времени в Вышке. В прошлом сезоне именно ВХЛ была для него основной лигой. В начале сезона он провёл 24 игры за питерское «Динамо», а чуть позже переехал поближе, в Красногорск, где провёл 6 игр. В ВХЛ на его счету 12 голов и 10 передач. Уже после окончания сезона в ВХЛ он отправился на помощь молодёжке и отметился голами в финале Кубка Харламова, который его команда в итоге и забрала.

Через неделю ему исполнится 21 год. Летом его задрафтовал «Виннипег Джетс» в 5-м раунде. Если канадцы наблюдают за ним (а было бы странно, если бы не наблюдали), то от его статистики за первый месяц регулярки должны буквально прыгать. От парня, задрафтованного в 5-м раунде, вряд ли ожидали такого бешеного прогресса.

В отличие от таких молодых звёзд, как Мичков или Мирошниченко, Рашевский не вызывался в сборную России. А ещё, будучи петербуржцем, он оказался одним из тех, кто не попал под вездесущую руку СКА. Не секрет, что питерский клуб собирает всех перспективных ребят. Из-за этого в системе клуба перенасыщение игроками, а практику получать могут не все. Для прогресса это, мягко говоря, нехорошо. Но Рашевского пронесло. А результат на табло: почти в каждой игре там можно найти его фамилию.

Главное достоинство Рашевского – кистевой бросок. Да и как не забивать, когда временами передачи он получает от самого Шипачёва, с которым играет в большинстве. Ему присуще и это прекрасное молодёжное желание идти вперед, и биться в зоне соперника даже в одиночестве.

Права на видео принадлежат ООО КХЛ. Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Рашевский определённо стал звездой как минимум сентября. Впереди ещё несколько месяцев регулярного чемпионата и плей-офф, куда «Динамо» с большой вероятностью попадёт. А у Дмитрия есть шанс пойти по следам одноклубника Шипачёва.